Beleesett a forró bográcsba egy ötéves kislány Hajdúszoboszlón, súlyosan megsérült

Az RTL Híradó közlése szerint beleesett a forró bográcsba és súlyosan megégett egy ötéves kislány vasárnap Hajdúszoboszlón, miután egy délelőtti családi

bográcsozás közben beleesett a forró étellel teli edénybe.

A gyermeket mentőhelikopterrel szállították kórházba, jelenleg a miskolci kórház gyermekégési osztályán ápolják, állapota stabil, sérülései nem életveszélyesek. Az ügyben a rendőrség kiskorú veszélyeztetése miatt büntetőeljárást indított – hallhatjuk a tudósítást.