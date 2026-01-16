Gyomorforgató: egy bangladesi migráns megerőszakolt és teherbe ejtett egy tíz éves kislányt

Megerőszakoltak és teherbe ejtettek egy tízéves kislányt Olaszországban, az esettel kapcsolatban pedig felháborítóan enyhe ítélet született – írta meg a Kronen Zeitung. Kiderült ugyanis, hogy egy 29 éves, bangladesi migráns, egy bresciai befogadóközpontban megerőszakolta a lányt, aki ennek következtében teherbe is esett. A bangladesi azonban vérforralóan kicsi büntetést kapott: az ötéves szabadságvesztés mellett csupán az országból való kiutasítást rendelték el büntetésül.

Az olasz közélet gyakorlatilag felrobbant az ítélet kapcsán, „egy tízéves kislányt megerőszakoltak és teherbe ejtettek. Ez olyan embertelen kegyetlenség, amely láttán elakad az ember lélegzete. Erre a bíróság mindössze öt év börtönre ítéli az elkövetőt. A bresciai ítélet egyszerűen felfoghatatlan számomra” – nyilatkozta felháborodottan Lara Magoni, a kormányzó Fratelli d’Italia (Olaszország Testvérei) párt európai parlamenti képviselője az Il Giornale című lapnak.