01. 16.
péntek
kislány bíróság migráns ítélet

Gyomorforgató: egy bangladesi migráns megerőszakolt és teherbe ejtett egy tíz éves kislányt

2026. január 16. 14:47

A „férfi” csupán öt év szabadságvesztést kapott, aminek a végén kitoloncolják Olaszországból.

2026. január 16. 14:47
null

Megerőszakoltak és teherbe ejtettek egy tízéves kislányt Olaszországban, az esettel kapcsolatban pedig felháborítóan enyhe ítélet született – írta meg a Kronen Zeitung. Kiderült ugyanis, hogy egy 29 éves, bangladesi migráns, egy bresciai befogadóközpontban megerőszakolta a lányt, aki ennek következtében teherbe is esett. A bangladesi azonban vérforralóan kicsi büntetést kapott: az ötéves szabadságvesztés mellett csupán az országból való kiutasítást rendelték el büntetésül.

Az olasz közélet gyakorlatilag felrobbant az ítélet kapcsán, „egy tízéves kislányt megerőszakoltak és teherbe ejtettek. Ez olyan embertelen kegyetlenség, amely láttán elakad az ember lélegzete. Erre a bíróság mindössze öt év börtönre ítéli az elkövetőt. A bresciai ítélet egyszerűen felfoghatatlan számomra” – nyilatkozta felháborodottan Lara Magoni, a kormányzó Fratelli d’Italia (Olaszország Testvérei) párt európai parlamenti képviselője az Il Giornale című lapnak.

Az ügyet az eljáró bíró az előkészítő ülésen szexuális kényszerítésről kiskorúval szembeni szexuális visszaélésre minősítette át. Emellett gyorsított eljárást folytattak le, így az ügyészség által kért hat évnél is enyhébb ítélet született.

Magoni szerint a bíróság döntése egyenesen sértő az áldozat szenvedéseire nézve. „Hogyan beszélhetünk egyáltalán enyhítő körülményekről egy gyermek megerőszakolása esetén? Hogyan redukálhatjuk az egészet egy jelképes ítéletre, miközben ez a kislány egy életre szóló traumát cipel majd magával?” – tette fel a kérdést a politikus a parlamentben.

Az eset 2024 nyarán történt egy befogadóközponttá alakított egykori szállodában. A kislány az édesanyjával élt ott, mindketten a szubszaharai Afrikából érkeztek. A bűncselekményre akkor derült fény, amikor a gyermek hasfájásra panaszkodott, és a kórházi vizsgálat során megállapították, hogy terhes. Ezt követően sikerült kézre keríteni az elkövetőt.

Szentkirályi Alexandra is reagált a gyomorforgató hírre

„Anyaként lehetetlen elmenni szó nélkül egy ilyen eset mellett” – kezdte meg véleményének kifejtését Szentkirályi Alexandra, a budapesti Fidesz elnöke, fővárosi közgyűlési frakcióvezetője. Megjegyezte, „gyomorforgató, ami történt és nem találok szavakat arra, hogy a bíróság hogyan találhat bármilyen enyhítő körülményt.”

„Ez már nem az első eset, hogy illegális bevándorlók ilyen borzalmakat követnek el. Pontosan látjuk, mi a következménye, hogy Nyugat-Európát ellepték a migránsok. Ha Magyarországon nem nemzeti kormány lenne, most mi sem mernénk kiengedni a lányainkat az utcára”

 – szögezte le.

„De amíg a Fidesz kormányoz, Magyarország nem lesz migránsország, és ugyanolyan következetesen megvédjük a határainkat, mint eddig. Ezért is a Fidesz a biztos választás” – zárta posztját.

Nyitókép: Pixabay

 

