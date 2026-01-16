Gyomorforgató: egy bangladesi migráns megerőszakolt és teherbe ejtett egy tíz éves kislányt

Az eset 2024 nyarán történt egy befogadóközponttá alakított egykori szállodában. A kislány az édesanyjával élt ott, mindketten a szubszaharai Afrikából érkeztek. A bűncselekményre akkor derült fény, amikor a gyermek hasfájásra panaszkodott, és a kórházi vizsgálat során megállapították, hogy terhes. Ezt követően sikerült kézre keríteni az elkövetőt.
Szentkirályi Alexandra is reagált a gyomorforgató hírre
„Anyaként lehetetlen elmenni szó nélkül egy ilyen eset mellett” – kezdte meg véleményének kifejtését Szentkirályi Alexandra, a budapesti Fidesz elnöke, fővárosi közgyűlési frakcióvezetője. Megjegyezte, „gyomorforgató, ami történt és nem találok szavakat arra, hogy a bíróság hogyan találhat bármilyen enyhítő körülményt.”
„Ez már nem az első eset, hogy illegális bevándorlók ilyen borzalmakat követnek el. Pontosan látjuk, mi a következménye, hogy Nyugat-Európát ellepték a migránsok. Ha Magyarországon nem nemzeti kormány lenne, most mi sem mernénk kiengedni a lányainkat az utcára”
– szögezte le.