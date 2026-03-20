Ukrajna EU-csúcs Orbán Viktor Európai Tanács

Az EU-diplomata szerint Orbán Viktorral „úgy kell bánni, mint egy hatéves gyerekkel”

2026. március 20. 08:58

Kőkemény politikai és pszichológiai csata volt az EU-csúcson a magyar-ukrán szembenállás miatt a Politico forrásai szerint.

2026. március 20. 08:58
Öt diplomata és egy EU-tisztviselő – akiknek névtelenséget biztosítottak a szabad megszólaláshoz – beszélt a Politicónak az EU-csúcs fejleményeiről.

Nagyon kemény kritikák hangoztak el, és az volt az érzés, hogy ez így egyszerűen nem mehet tovább”

– mondta az újságíróknak Ulf Kristersson svéd miniszterelnök azzal kapcsolatban, hogy az Ukrajna támogatásával szembeni magyar vétót fenntartó Orbán Viktort hogyan kritizálták az EU-vezetők. „Még soha nem hallottam ilyen kemény kritikát EU-csúcstalálkozón senkivel szemben.”

Zelenszkij újabb bosszút tervelt ki Magyarország ellen – ez mindenkinek fájhat

Zelenszkij újabb bosszút tervelt ki Magyarország ellen – ez mindenkinek fájhat
Tovább a cikkhezchevron

A Politico úgy tudja, voltak olyan vezetők is, akik az ellenkező megközelítést próbálták ki. Az olasz Giorgia Meloni – és bár kevésbé lelkesen –, illetve a belga Bart De Wever is megpróbált Orbán egójára hatni, együttérzően beszélve arról, hogy megértik az álláspontját.

„Úgy kell bánni vele, mint egy hatéves gyerekkel, kedélyesnek kell lennie vele” – fogalmazott Orbánról az egyik diplomata.

A csúcstalálkozó előtt az EU kidolgozott egy kompromisszumot, amely reményeik szerint lehetővé tette volna Orbán számára, hogy megmentse a tekintélyét a választási kampányában, mégis jóváhagyja a hitelt. 

Orbán Viktor ellenben mást képviselt:

 Amit ma tettem, az az, hogy leromboltam az olajblokádot, amelyet Zelenszkij kényszerített ránk”

– mondta a magyar miniszterelnök a csúcstalálkozó után. „Tehát megvédtem az ország érdekeit” – erősítette meg.

Friedrich Merz német kancellár azon vezetők csoportjához tartozott, akik abban reménykedtek, hogy az ukrán elnök a csúcstalálkozón elmondott beszédében csökkenti a konfliktust, és biztosítja Orbánt arról, hogy megjavítja a csővezetéket. Ehelyett támadásba lendült. „Zelenszkij keményebben játszott, mint vártuk”, talán abban a hitben, hogy „kivárhat” – árulta el egy névtelenséget kérő tisztviselő, aki szabadon beszélhetett a zárt ajtók mögötti tárgyalásokról, a többiekhez hasonlóan, akiket a cikkben idéztek. Ha Orbán megnyeri a jövő hónapban tartandó választásokat, 

Zelenszkij számítása talán az, hogy utána megváltoztatja a hangnemét”.

Míg Ukrajnának szüksége van az EU 90 milliárd eurójára, Volodimir Zelenszkijnek most több ideje van, miután a Nemzetközi Valutaalap a múlt hónap végén jóváhagyott egy 8,1 milliárd dolláros hitelt. Kijevnek elegendő pénzzel kellene rendelkeznie ahhoz, hogy május elejéig fizetőképes maradjon – írja a Politico.

Egy magas rangú EU-diplomata szerint az Orbán és Zelenszkij közötti ellenszenv mély, és a rosszindulat csütörtökön teljes mértékben megmutatkozott. Egy diplomata arról is beszélt, hogy a magyar miniszterelnök felállt a székéből, és a többi vezető mögé állt, megvetően nézve, ahogy az ukrán elnök megjelenik a képernyőjükön.

Kilencven perc elteltével – miközben Zelenszkij belefolyt a vitába – a magyar kormányfő pedig nem változtatott álláspontján, így az EU-s vezetők úgy döntöttek, hogy lezárják a vitát, és egy nyilatkozatot adnak ki, miszerint 

az Európai Tanács a következő ülésén visszatér erre a kérdésre”.

A várakozás az, hogy így vagy úgy, a dolgok másképp alakulnak, miután a magyarok április 12-én az urnákhoz járulnak. A Politico kijelenti, „ha Orbán veszít, akkor utódja motivált lehet arra, hogy feloldja Budapest obstrukcióját, cserébe azért, hogy az EU pénzt szabadít fel”.

Ezt is ajánljuk a témában

 

Fotón: Giorgia Meloni olasz és Orbán Viktor magyar miniszterelnök (NICOLAS TUCAT / AFP)

Újabb kifogást talált Magyar Péter: rájuk fogná a Tisza Párt vereségét

Újabb kifogást talált Magyar Péter: rájuk fogná a Tisza Párt vereségét
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 49 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
csulak
2026. március 20. 10:57
Hanyok az EU korrupt , idiota vezetoitol !
Válasz erre
0
0
csulak
2026. március 20. 10:57
Orkrajna nem EU-s orszag, igy semmilyen EU-s penzre nem jogosult ! Minden tamogatas orkrajnanak CSAK onkentesen a tagallamok dontese alapjan lehetseges , NEM kotelezoen ! Orkrajna egy korrupt , parazita allam amely nem kepes fenntartani magat onalloan, ilyen allam NEM valo az EU-ba ! Az EB es ET-t be kell perelnie Magyarorszag es Szlovakia ,mert nem a tagallamok erdekeit vedi hanem egy idegen allamet ! Orban Viktor hivja fel Trumpot es Elont ,hogy zarjak le a Starlinket, amig Orkrajna fel nem oldja a Baratsag vezeteken az olajembargot Magyarorszag es Szlovakia ellen ! Olyan orszag amely elzarja ket Unios orszag koolajellatasat, NEM valo az Unioba, ennyi !
Válasz erre
0
0
Necoure Yamakee
2026. március 20. 10:41
Az eu-nak és az azt vezető nyálcsorgató netflix+-os de-generációnak pusztulnia kell.
Válasz erre
2
0
Ehetős Odó
2026. március 20. 10:36
Na, ez olyan, mint a sakkbajnokság a szot-üdülőben: a sok nagyokos szakszervezeti titkárt meg párttitkárt jól megmattolja egy hatéves fiúcska…
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!