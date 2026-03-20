Az EU-diplomata szerint Orbán Viktorral „úgy kell bánni, mint egy hatéves gyerekkel”

Friedrich Merz német kancellár azon vezetők csoportjához tartozott, akik abban reménykedtek, hogy az ukrán elnök a csúcstalálkozón elmondott beszédében csökkenti a konfliktust, és biztosítja Orbánt arról, hogy megjavítja a csővezetéket. Ehelyett támadásba lendült. „Zelenszkij keményebben játszott, mint vártuk”, talán abban a hitben, hogy „kivárhat” – árulta el egy névtelenséget kérő tisztviselő, aki szabadon beszélhetett a zárt ajtók mögötti tárgyalásokról, a többiekhez hasonlóan, akiket a cikkben idéztek. Ha Orbán megnyeri a jövő hónapban tartandó választásokat,

Zelenszkij számítása talán az, hogy utána megváltoztatja a hangnemét”.

Míg Ukrajnának szüksége van az EU 90 milliárd eurójára, Volodimir Zelenszkijnek most több ideje van, miután a Nemzetközi Valutaalap a múlt hónap végén jóváhagyott egy 8,1 milliárd dolláros hitelt. Kijevnek elegendő pénzzel kellene rendelkeznie ahhoz, hogy május elejéig fizetőképes maradjon – írja a Politico.

Egy magas rangú EU-diplomata szerint az Orbán és Zelenszkij közötti ellenszenv mély, és a rosszindulat csütörtökön teljes mértékben megmutatkozott. Egy diplomata arról is beszélt, hogy a magyar miniszterelnök felállt a székéből, és a többi vezető mögé állt, megvetően nézve, ahogy az ukrán elnök megjelenik a képernyőjükön.

Kilencven perc elteltével – miközben Zelenszkij belefolyt a vitába – a magyar kormányfő pedig nem változtatott álláspontján, így az EU-s vezetők úgy döntöttek, hogy lezárják a vitát, és egy nyilatkozatot adnak ki, miszerint