Átírhatja a háború menetét: Kína is beleszólhat még az iráni konfliktusba

Az amerikai National Security Journal elemzése szerint az Iránnal vívott háború tapasztalatai és mérései alapján Kína felhagyott az elmúlt években elfogadott „rakéta- és drónalapú hadviselés doktrínájával”. Az elemzés hangsúlyozza, hogy az Egyesült Államok lopakodó repülőgépekkel végrehajtott légicsapásai még a legfejlettebb légvédelmi rendszereknek is kihívást jelentenek. A kiadvány szerint ez a helyzet arra késztette Kínát, hogy felgyorsítsa H-20 stratégiai bombázó és JH-XX lopakodó légitámadási platform projektjeit. Az elemzések szerint a korábban az „eldobható rakéták erejére” épülő stratégiákat kezdik felváltani a lopakodó légi platformok.

Pentagoni források alapján az értékelés szerint az Iránnal vívott háború Kína számára a „bombázó repülőgépek visszatérését” jelenti.

Kína átcsoportosítja a légierejét

Az amerikai Real Clear Defense elemzése szerint a kínai légierő hirtelen leállította repülési műveleteit Tajvan körül az Irán elleni amerikai és izraeli támadások kezdetét követően. Az elemzés szerint február 27. óta a kínai harci repülőgépek nem sértették meg Tajvan légterét. Ez a leghosszabb katonai szünet, amelyet Tajvan 2020 óta feljegyzett. Az elemzés azt is megjegyzi, hogy Kína ebben az időszakban folytatta tevékenységét a Dél-kínai-tengeren és Japán környékén, a szünet csak a tajvani partvidék mentén következett be.

Az elemzés szerint ezt a szünetet az Egyesült Államok úgy értelmezi, hogy Peking állandó átszervezést hajt végre katonai tervezésében az iráni háborúból származó adatok elemzése érdekében. Washington a szeme sarkából Kínát is figyeli miközben Iránt bombázza.