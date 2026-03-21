háború irán Kínai Népköztársaság egyesült államok

Átírhatja a háború menetét: Kína is beleszólhat még az iráni konfliktusba

2026. március 21. 20:18

Az USA és Izrael által Irán ellen vívott háború globális katonai laboratóriummá vált Kína számára. Stratégiai elemzések szerint Kína valós időben figyeli a háborút több száz hírszerző műholdon és a helyszínen állomásozó katonai megfigyelőkön keresztül. Ez a háború már nem csak a Közel-Keletről szól: Irán lehet az USA és Kína sorsdöntő ütközőzónája.

2026. március 21. 20:18
null

Kína keményen reagált az USA és Izrael által indított Irán elleni csapásokra rögtön a konfliktus kezdetén. Peking élesen elítélte a támadást, mely „szerinte súlyos jogsértés, és azonnali tűzszünetet” sürgetett. A harcok folytatásával, sőt kibővülésével egy kiszámíthatatlan, új korszakba lépésről beszélnek a kínai elemzők.  Minden jel arra mutat, hogy a pekingi válasz nem áll meg a diplomáciai tiltakozásnál. 

Számos elemző oldal, köztük a Modern Diplomacy és GeoStrategic Media szerint Kína „katonai laboratóriumként” használja az iráni konfliktust, hogy tesztelje az amerikai és izraeli védelmi rendszereket. Peking több mint 300 műholddal és helyszíni elemzőkkel figyeli a lopakodók és a légvédelem működését, az adatokat pedig egy esetleges Tajvan elleni hadművelethez is gyűjtheti.  

Erre reagálva Tajvan máris 11 milliárd dolláros fegyverüzletet kötött az Egyesült Államokkal. 

Kína kiterjedt műholdhálózata valós időben követte nyomon az iráni katonai műveleteket, a részletes adatokat pedig egy 480 millió dolláros, közösen kezelt rendszerben rögzítették. A helyszíni szakértők jelentéseivel kiegészített információkat Peking hosszú távú haditechnikai K+F fejlesztésekre használja fel. 

Az amerikai National Security Journal elemzése szerint az Iránnal vívott háború tapasztalatai és mérései alapján Kína felhagyott az elmúlt években elfogadott „rakéta- és drónalapú hadviselés doktrínájával”. Az elemzés hangsúlyozza, hogy az Egyesült Államok lopakodó repülőgépekkel végrehajtott légicsapásai még a legfejlettebb légvédelmi rendszereknek is kihívást jelentenek. A kiadvány szerint ez a helyzet arra késztette Kínát, hogy felgyorsítsa H-20 stratégiai bombázó és JH-XX lopakodó légitámadási platform projektjeit. Az elemzések szerint a korábban az „eldobható rakéták erejére” épülő stratégiákat kezdik felváltani a lopakodó légi platformok.

Pentagoni források alapján az értékelés szerint az Iránnal vívott háború Kína számára a „bombázó repülőgépek visszatérését” jelenti. 

Kína átcsoportosítja a légierejét 

Az amerikai Real Clear Defense elemzése szerint a kínai légierő hirtelen leállította repülési műveleteit Tajvan körül az Irán elleni amerikai és izraeli támadások kezdetét követően. Az elemzés szerint február 27. óta a kínai harci repülőgépek nem sértették meg Tajvan légterét. Ez a leghosszabb katonai szünet, amelyet Tajvan 2020 óta feljegyzett. Az elemzés azt is megjegyzi, hogy Kína ebben az időszakban folytatta tevékenységét a Dél-kínai-tengeren és Japán környékén, a szünet csak a tajvani partvidék mentén következett be.  

Az elemzés szerint ezt a szünetet az Egyesült Államok úgy értelmezi, hogy Peking állandó átszervezést hajt végre katonai tervezésében az iráni háborúból származó adatok elemzése érdekében.  Washington a szeme sarkából Kínát is figyeli miközben Iránt bombázza. 

 

 Nyitókép: Vincent Thian / POOL / AFP

 

 

Összesen 22 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
kiborg-2
2026. március 21. 21:54
Irán kínai rakétával támadta meg az amerikai Lincoln anyahajót! - magyarbtamas.com/orosz-ukran/iran-kinai-raketaval-tamadta-meg-az-amerikai-lincoln-anyahajot-hatorszag-2026-03-21
kiborg-2
2026. március 21. 21:54
Nagyon közel vagyunk ahhoz, hogy Magyarország belesodródjon az Irán elleni háborúba! - magyarbtamas.com/orosz-ukran/nagyon-koezel-vagyunk-ahhoz-hogy-magyarorszag-belesodrodjon-az-iran-elleni-haboruba-fronthelyzet-2026-03-21
jipogo
•••
2026. március 21. 21:53 Szerkesztve
Nem támogatjuk Donald Trump és Izrael Irán elleni imperialista intervencióját és agresszióját. Annak lezárásában segítünk, ha felkérnek rá közvetítőként.
majdhoznekeddonaldbacsiszuverenitast
2026. március 21. 21:28
Trump a tegnapi posztjában is próbálja a NATO országokat belerángatni a háborújába: „Az USA nélkül a NATO EGY PAPÍRTIGRIS! Nem akartak csatlakozni a harchoz, hogy megállítsák az atomenergiával rendelkező Iránt. Most, hogy a harcot katonailag MEGNYERTÜK, és számukra alig jelent már veszélyt, panaszkodnak a magas olajárakra, amelyeket kénytelenek fizetni, de nem akarnak segíteni a Hormuzi-szoros megnyitásában, egy egyszerű katonai manőverben, amely az egyetlen oka a magas olajáraknak. Olyan könnyű lenne, és olyan alacsony a kockázat. GYÁVÁK, és ezt MEG FOGJUK JEGYEZNI!”
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!