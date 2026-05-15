Magyar Péter nagy próbatétele: az első 100 nap, ami mindent megváltoztathat
Antall József, Horn Gyula, Orbán Viktor, Medgyessy Péter vagy Gyurcsány Ferenc példáját követi az új kormányfő?
Szerintem az állam feladata nem az, hogy nyelvi szerepjátékokat játsszon az emberekkel.
„Rengeteget vezetek az országban. És őszintén mondom: még mindig nem tudtam megszokni a »vármegye« táblákat. Nem azért, mert ne tisztelném a történelmünket, hanem azért, mert az emberek többsége ma sem így beszél.
A hétköznapokban továbbra is megyét mondunk. Természetesen. Egyszerűen. Magyarul. Ugyanez igaz a »főispán« elnevezésre is. Történelmi hangzása van, csak közben a mai államigazgatás nem ettől lesz erősebb, gyorsabb vagy emberközelibb.
Szerintem az állam feladata nem az, hogy nyelvi szerepjátékokat játsszon az emberekkel, hanem az, hogy érthetően, világosan és normálisan működjön. Lehet ezen mosolyogni. Lehet azt mondani, »ez csak egy szó«. De minden rendszer ott kezdődik, hogy mennyire van kapcsolatban a valósággal és az emberekkel.”
