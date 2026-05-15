Ft
Ft
20°C
10°C
Ft
Ft
20°C
10°C
05. 15.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
05. 15.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
ember vármegye tábla

Nem tudtam megszokni a „vármegye” táblákat, nem azért mert ne tisztelném a történelmünket

2026. május 15. 12:50

Szerintem az állam feladata nem az, hogy nyelvi szerepjátékokat játsszon az emberekkel.

2026. május 15. 12:50
null
Tarjányi Péter
Tarjányi Péter
Facebook

„Rengeteget vezetek az országban. És őszintén mondom: még mindig nem tudtam megszokni a »vármegye« táblákat. Nem azért, mert ne tisztelném a történelmünket, hanem azért, mert az emberek többsége ma sem így beszél.

A hétköznapokban továbbra is megyét mondunk. Természetesen. Egyszerűen. Magyarul. Ugyanez igaz a »főispán« elnevezésre is. Történelmi hangzása van, csak közben a mai államigazgatás nem ettől lesz erősebb, gyorsabb vagy emberközelibb.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról
Tovább a cikkhezchevron

Szerintem az állam feladata nem az, hogy nyelvi szerepjátékokat játsszon az emberekkel, hanem az, hogy érthetően, világosan és normálisan működjön. Lehet ezen mosolyogni. Lehet azt mondani, »ez csak egy szó«. De minden rendszer ott kezdődik, hogy mennyire van kapcsolatban a valósággal és az emberekkel.”

Nyitókép: Facebook

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 76 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Obsitos Technikus
2026. május 15. 15:17
A rendőrséget se tudtad megszokni, úgy hallom...
Válasz erre
0
0
Canadian
2026. május 15. 15:08
Vármegye hívők, miért nem tudtok normális hangnemben, udvariasan, logikus érvekkel vitázni? Ha csak ordítoztok és sértegettek másokat, akkor ugyanolyanok vagytok, mint a tiszások. Ez az "1000 évig jó volt" érv baromság. Sok minden volt 1000 évig ami megszűnt és jobb lett általa a világ. Nem kéne visszamenni a feudalizmusba. A köztársaságban nincsenek nemesi címek és kiváltságok, a vármegye és főispán pedig ezeket az időket idézi, teljesen szükségtelenül.
Válasz erre
0
0
mreinstand-3
2026. május 15. 15:00
Röhögőgörccsel vegyült undort éreztem mindkét szó hallatán. Minél gyorsabban kukába kerülnek, annál jobb.
Válasz erre
2
1
Obsitos Technikus
2026. május 15. 14:57
Szóval ezt is megszüntetik? A járásokat, megyéket is? Lesz helyette oblaszty meg kistérség?
Válasz erre
2
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!