Manfred Weber elsütötte a startpisztolyt: indulhat a leszámolás Brüsszelben
Nemcsak a tagállamoknak, egymásnak is nekiesnek a brüsszeliták.
Az ön által megálmodott negyedik birodalom a harmadik mintájára jönne létre, vagy van, amiben eltérne tőle?
„Egészen fantasztikus, hogy Manfred Weber tulajdonképpen bejelentette az igényét a katonai szervezetté alakuló Európai Egyesült Államok elnök tisztére, de volna néhány kérdés innen, ebből a kis lenézett provinciából.
Weber úr!
Csak azért kérdezem, mert a harmadiknak sem lett jó vége, és a hétvégén belengetett jogszűkítési tervek a tagállamokra vonatkozóan, emlékeztetik a halandókat a n@cik kezdeti lépéseire.
A második kérdés, drága Weber úr, hogy ha ön eléri vágyott célját, akkor császárnak kell majd hívnunk vagy führ€r? Ezt eldöntötte már?
Az utolsó kérdés pedig, hogy »nemelehetne–e« esetleg, hogy azon fantasztikus katonai ösvényen, amit épp ki tetszenek kövezni az európai csapatok számára, csak német haderő haladjon?
Ezt már nem tűrte tovább Szijjártó Péter.
Muszáj–e belerángatni megint mindenkit az újabb őrült német projektbe?
Csak azért érdekelnének ezek, felség, mert tetszik tudni, nálunk hamarosan választások lesznek és nekünk, alattvalóknak tudnunk kellene, hogyan készüljünk a jövőre.
Azzal már tisztában vagyunk, hogy az önök háborúja előtt ez az utolsó választás Magyarországon, de pont ezért nem mindegy nekünk, hogy egy szuverén Magyarországért küzdő, erős miniszterelnököt válasszunk újra Orbán Viktor személyében, aki legendásan ellen tud tartani a maguk őrült ötleteinek, vagy engedjük, hogy az önök által mentelmi jogával mai napig zsarolt, kétszínű bábnak, Magyar Péternek jussanak azok a fantasztikus történelmi lehetőségek, mint például a háborúban álló Ukrajna teljes jogú uniós taggá tétele, a migrációs paktum végrehajtása, vagy a teljes magyar részvétel vállalása a háborús tervek kivitelezésében!
Reménytelenül várjuk őfelsége válaszát itt a rónaságon!”
