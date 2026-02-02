Eddig játszadozott velünk Von der Leyen: Magyarország hivatalosan beperelte az Európai Uniót

Majd tudatta, hogy ennek érdekében a magyar kormány benyújtotta a keresetét az Európai Bírósághoz, kérve az intézkedés megsemmisítését.

Szijjártó Péter kifejtette, hogy a beadványukban három fontos dologra hivatkoznak. Először is arra, hogy Brüsszelnek nem volt joga ilyen határozatot hozni, ugyanis energiahordozók importját csak szankciókkal lehetne megtiltani, az pedig egyhangú döntést igényelne. „Egy vicc, hogy egy kereskedelempolitikainak álcázott intézkedést fogadtak el” – fogalmazott.

A második érv, hogy az EU-nak nincs is hatásköre ilyen intézkedést hozni, minthogy az alapszerződésben világosan kikötötték, hogy minden tagállam maga dönthet arról, hogy kitől, s milyen energiahordozókat vásárol.

„Harmadrészt pedig, az Európai Uniónak van egy szabálya, amit úgy hívnak, hogy az »energiaszolidaritás elve«. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy az európai uniós országok energiaellátásának biztonságban kell lennie. Nyilvánvalóan ez a brüsszeli döntés ezt felrúgja, Magyarország esetében mindenképp” – húzta alá.