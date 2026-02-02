Ft
Ft
3°C
-3°C
Ft
Ft
3°C
-3°C
02. 02.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 02.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
Brüsszel kőolaj Magyarország energia földgáz Szijjártó Péter Európai Unió

Eddig játszadozott velünk Von der Leyen: Magyarország hivatalosan beperelte az Európai Uniót

2026. február 02. 16:12

Ezt már nem tűrte tovább Szijjártó Péter.

2026. február 02. 16:12
null

Magyarország megtámadta az orosz energiaimportot betiltó, brüsszeli REPowerEU-rendelet az Európai Bíróságon, a per végigviteléhez azonban a kormánypártoknak meg kell nyerniük a választást – jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter hétfőn. A minisztérium közlése szerint a tárcavezető arról számolt be, hogy mára hivatalosan is megjelent az a döntés, amelynek értelmében

megtiltják az Európai Unió tagországai számára az orosz kőolaj és földgáz vásárlását.

„Szeretném világossá tenni, hogy Magyarország szempontjából csak drágább és kevésbé megbízható megoldások léteznek. Az orosz kőolaj és földgáz nélkül sem az ország energiaellátásának biztonsága nem garantálható, sem nem lehetséges a rezsicsökkentés eredményeinek fenntartása” – mutatott rá.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Magyar Péter öngólja: ezért volt óriási tévedés Orbán Anita kinevezése

Magyar Péter öngólja: ezért volt óriási tévedés Orbán Anita kinevezése
Tovább a cikkhezchevron

„Mi megvédjük a magyar embereket, megvédjük a magyar családokat, és nem engedjük, hogy Brüsszel megölje a rezsicsökkentést. Továbbra is az olcsó orosz kőolajra és földgázra alapozzuk Magyarország energiaellátásának biztonságát és a rezsicsökkentés fenntartását” – folytatta.

Majd tudatta, hogy ennek érdekében a magyar kormány benyújtotta a keresetét az Európai Bírósághoz, kérve az intézkedés megsemmisítését.

Szijjártó Péter kifejtette, hogy a beadványukban három fontos dologra hivatkoznak. Először is arra, hogy Brüsszelnek nem volt joga ilyen határozatot hozni, ugyanis energiahordozók importját csak szankciókkal lehetne megtiltani, az pedig egyhangú döntést igényelne. „Egy vicc, hogy egy kereskedelempolitikainak álcázott intézkedést fogadtak el” – fogalmazott.

A második érv, hogy az EU-nak nincs is hatásköre ilyen intézkedést hozni, minthogy az alapszerződésben világosan kikötötték, hogy minden tagállam maga dönthet arról, hogy kitől, s milyen energiahordozókat vásárol.

„Harmadrészt pedig, az Európai Uniónak van egy szabálya, amit úgy hívnak, hogy az »energiaszolidaritás elve«. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy az európai uniós országok energiaellátásának biztonságban kell lennie. Nyilvánvalóan ez a brüsszeli döntés ezt felrúgja, Magyarország esetében mindenképp” – húzta alá.

A miniszter úgy vélekedett, hogy a per valószínűleg olyan egy és háromnegyed-két évig fog tartani.

„Ezt a pert tehát végig kell vinni. Ahhoz viszont, hogy ezt a pert végigvigyük, meg kell nyernünk a választást, hiszen látszik, hogy a másik oldalon sorakoznak azok a szakértők a nemzetközi energiavilágból, akik korábban is amellett lobbiztak, hogy végre ne Oroszországból vegyünk olcsó energiahordozókat, hanem vegyünk drágábban a nyugati vállalatoktól” – jelentette ki.

„Tehát nyilvánvalóan, hogy ha a másik oldal nyerné a választást, ezt a pert nem vinnék végig, és akkor jönne a rezsiköltségek háromszoros emelkedése. Azt javaslom, ezt ne próbáljuk ki” – összegzett.

(MTI)

Nyitókép: FREDERICK FLORIN / AFP

 

 

Összesen 24 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
balbako_
2026. február 02. 18:18
Az országok energiabiztonsága mióta uniós ügy?
Válasz erre
1
0
bondavary
2026. február 02. 18:07
Van egy 2021-ben megkötött 15 éves szerződésünk az oroszokkal. Akkor még nem volt se háború, se embargó. Az EU most arra akar kényszeríteni, hogy bontsuk fel ezt az embargós őrület előtt megkötött szerződést és fizessük ki az ezzel járó kötbért, és szerezzünk be máshonnan, drágábban a gázt és olajat. Milyen alapon kényszeríthetnek minket erre? Ki fizeti meg például azt a kötbért, amit a szerződésben kikötött választott bíróság nyilván megítél az oroszoknak?
Válasz erre
6
0
csulak
2026. február 02. 17:49
Europa 3 legkorruptabb intezmenye: 1. europai birosag 2 europai bizottsag 3 europai parlament
Válasz erre
7
0
madre79
2026. február 02. 17:43
Helyes!
Válasz erre
5
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!