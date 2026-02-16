Végre! Hivatalosan megelőztük Svédországot: bejött Orbán terve, most sokan foghatják a fejüket

Svédországban a második egymást követő hónapban emelkedett a munkanélküliség idén januárban – közölte a statisztikai hivatal hétfőn.

A munkanélküliségi ráta 8,6 százalékra nőtt januárban a decemberi 8,3 százalékról. Egy éve januárban magasabb, 10,4 százalék munkanélküliséget mértek.

A munkanélküliek száma januárban 490 ezer volt, meghaladta a decemberi 477 ezret, de elmaradt a tavaly januári 592 ezertől. Januárban a munkanélküliségi ráta a nőknél 8,3 százalék, férfiaknál pedig 8,9 százalék volt. A 15-24 év közötti fiatalok esetében munkanélküliek száma 5300-zal, 148 ezerre csökkent, ami 23,3 százalékos rátának felel meg.