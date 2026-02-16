Végre! Hivatalosan megelőztük Svédországot: bejött Orbán terve, most sokan foghatják a fejüket

Bekövetkezett, amire mindenki várt: már a hátunkat nézik a németek, a franciák és a svédek
Végre valóban egy szintre kerültünk Ausztriával.
Valóra vált a miniszterelnök álma.
Svédországban a második egymást követő hónapban emelkedett a munkanélküliség idén januárban – közölte a statisztikai hivatal hétfőn.
A munkanélküliségi ráta 8,6 százalékra nőtt januárban a decemberi 8,3 százalékról. Egy éve januárban magasabb, 10,4 százalék munkanélküliséget mértek.
A munkanélküliek száma januárban 490 ezer volt, meghaladta a decemberi 477 ezret, de elmaradt a tavaly januári 592 ezertől. Januárban a munkanélküliségi ráta a nőknél 8,3 százalék, férfiaknál pedig 8,9 százalék volt. A 15-24 év közötti fiatalok esetében munkanélküliek száma 5300-zal, 148 ezerre csökkent, ami 23,3 százalékos rátának felel meg.
A tartósan, legalább 27 hete munkanélküliek száma mintegy 191 ezer volt januárban, köztük 94 ezer nő és 98 ezer férfi.
A Központi Statisztikai Hivatal szerint 2025 októberében a 15–74 éves foglalkoztatottak átlagos létszáma 4 millió 674 ezer főt tett ki. A munkanélküliek száma 217 ezer fő, a munkanélküliségi ráta 4,4 százalék volt.
(MTI)
Nyitókép: JOHN THYS / AFP