Ursula von der Leyen elnöki stílusa káros hatással van Európára

2026. február 02. 14:33

Bár szokatlan, hogy a hivatalban lévő biztosok nyíltan bírálják Von der Leyent, a testület több korábbi tagja is így tett.

2026. február 02. 14:33
Deák Dániel
Deák Dániel
Ursula von der Leyen elnöki stílusa, ahogyan az Európai Bizottságot vezeti, káros hatással van Európára – tálalt ki az egyik korábbi szövetségese, Nicolas Schmit.

»Az a benyomásom, hogy a biztosokat ma már nagyrészt elhallgattatják« – nyilatkozta a Politicónak, aki az első von der Leyen-bizottságban a foglalkoztatásért és a szociális jogokért felelős biztos volt.

»A rendszer, – amely nagyon centralizált, nevezzük elnöki vagy bármilyen más rendszernek –  nem jó a Bizottságnak, és általában véve nem jó Európának«– mondta.

Bár szokatlan, hogy a hivatalban lévő biztosok nyíltan bírálják von der Leyent, a testület több korábbi tagja is így tett. Michel Barnier memoárjában például azzal vádolta korábbi főnökét, hogy »autoriter irányba sodorta« a Bizottságot.

Egy másik volt biztos, Thierry Breton szintén azt állította, hogy von der Leyen túl nagy hatalmat gyakorolt, és azzal érvelt, hogy Európa »nem azért jött létre, hogy császárnője vagy császára legyen«.”

Fotó: Nicolas TUCAT / AFP

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

