„Ursula von der Leyen elnöki stílusa, ahogyan az Európai Bizottságot vezeti, káros hatással van Európára – tálalt ki az egyik korábbi szövetségese, Nicolas Schmit.

»Az a benyomásom, hogy a biztosokat ma már nagyrészt elhallgattatják« – nyilatkozta a Politicónak, aki az első von der Leyen-bizottságban a foglalkoztatásért és a szociális jogokért felelős biztos volt.

»A rendszer, – amely nagyon centralizált, nevezzük elnöki vagy bármilyen más rendszernek – nem jó a Bizottságnak, és általában véve nem jó Európának«– mondta.