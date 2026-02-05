Ft
stonewall lobbi játékos football lmbtq

Új irányt vesz az LMBTQ-lobbi a Premier League-ben – lezárják a szivárványos karszalagok korszakát

2026. február 05. 20:58

Jöhetnek a szivárványos meccslabdák.

2026. február 05. 20:58
null

A liga tíz év után befejezi a Stonewall nevű brit szervezettel folytatott együttműködését, amelynek részeként a játékosok szivárványos cipőfűzőkkel és csapatkapitányi karszalagokkal jelezték az inkluzivitás melletti kiállást. A váltással megszűnik az a gyakorlat, hogy a klubok, játékosok és csapatkapitányok kötelezve legyenek szivárványos karszalag, illetve melegítők viselésére a mérkőzéseken – írta meg a Magyar Nemzet.

A „Premier League With Pride” február 6. és 12. között fut, és minden élvonalbeli meccsen megjelenik, főként LED-reklámokon, stadiongrafikákon, labdatartó emelvényeken és a cserét jelző táblákon látható vizuális üzenetekkel. 

Tervben van a szivárványos meccslabdák használata is.

A kezdeményezés partnere a brit Switchboard, amely ingyenes, bizalmas és nem ítélkező hallgatói és tanácsadói szolgáltatást nyújt az LMBTQ-közösség tagjainak, szurkolóknak, játékosoknak és a klubok személyzetének. A Premier League emellett az akadémiákon és közösségi programokban LMBTQ-inklúzióról szóló foglalkozásokat is szervez fiatal játékosoknak.

A váltás hátterében viták is vannak, miután az elmúlt idényben több játékos vallási vagy személyes okokra hivatkozva nem vett részt a korábbi kampány látványos elemeiben. Richard Masters vezérigazgató szerint a liga továbbra is azt akarja, hogy a futball mindenki számára nyitott legyen, miközben a Stonewall jelezte, hogy a szivárványszínű kampányát átalakított formában viszi tovább.

Nyitókép: Adam Davy / POOL / AFP

***

74bro
2026. február 05. 21:33
Tervbe vették azt is, hogy gólöröm közben anális aktussal kell áldozni a szivárványos istenségnek. De elvetették, mert a legtöbb játékos nagykorú, és a Küzdelem a Pedofilok Felszabadításáért nevű szervezet kirekesztőnek találta a javaslatot.
tapir32
2026. február 05. 21:19
Mit érnek Magyar Péter alap nélküli korrupciós vádjai az alábbiakkal szemben? Semmit. Hazugságok. Eurobarometer: Magyarország a 7. legkevésbé korrupt állam az EU-ban. A Világbanknál a 6. Magyar Péter mivel tudja alátámasztani a Fidesz-KDNP gazdaságpolitikáját ostorozó szavai? Semmivel. Hazudik. Az OECD szerint a magyar gazdaság volt az egyik legsikeresebb az elmúlt tíz évben. Az EU-ban a 4. Az OECD adatai szerint világviszonylatban is kiemelkedő volt a magyar jövedelem növekedés. Az elmúlt 15 évben a magyar gazdaság stabil növekedést mutatott az egy főre jutó GDP 46,4 százalékkal nőtt. Az OECD a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet rövidítése. Angolul: Organisation for Economic Co-operation and Development.
Búvár Kund
2026. február 05. 21:07
Jó lesz rugdosni a buzik "fejét"! 😁
