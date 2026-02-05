Új irányt vesz az LMBTQ-lobbi a Premier League-ben – lezárják a szivárványos karszalagok korszakát

Trump bejelentette: Orbán Viktort támogatja a választáson, és soha nem fogja cserben hagyni Magyarország nagyszerű népét
Jöhetnek a szivárványos meccslabdák.
A liga tíz év után befejezi a Stonewall nevű brit szervezettel folytatott együttműködését, amelynek részeként a játékosok szivárványos cipőfűzőkkel és csapatkapitányi karszalagokkal jelezték az inkluzivitás melletti kiállást. A váltással megszűnik az a gyakorlat, hogy a klubok, játékosok és csapatkapitányok kötelezve legyenek szivárványos karszalag, illetve melegítők viselésére a mérkőzéseken – írta meg a Magyar Nemzet.
A „Premier League With Pride” február 6. és 12. között fut, és minden élvonalbeli meccsen megjelenik, főként LED-reklámokon, stadiongrafikákon, labdatartó emelvényeken és a cserét jelző táblákon látható vizuális üzenetekkel.
Tervben van a szivárványos meccslabdák használata is.
A kezdeményezés partnere a brit Switchboard, amely ingyenes, bizalmas és nem ítélkező hallgatói és tanácsadói szolgáltatást nyújt az LMBTQ-közösség tagjainak, szurkolóknak, játékosoknak és a klubok személyzetének. A Premier League emellett az akadémiákon és közösségi programokban LMBTQ-inklúzióról szóló foglalkozásokat is szervez fiatal játékosoknak.
A váltás hátterében viták is vannak, miután az elmúlt idényben több játékos vallási vagy személyes okokra hivatkozva nem vett részt a korábbi kampány látványos elemeiben. Richard Masters vezérigazgató szerint a liga továbbra is azt akarja, hogy a futball mindenki számára nyitott legyen, miközben a Stonewall jelezte, hogy a szivárványszínű kampányát átalakított formában viszi tovább.
