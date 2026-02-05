Új irányt vesz az LMBTQ-lobbi a Premier League-ben – lezárják a szivárványos karszalagok korszakát

A liga tíz év után befejezi a Stonewall nevű brit szervezettel folytatott együttműködését, amelynek részeként a játékosok szivárványos cipőfűzőkkel és csapatkapitányi karszalagokkal jelezték az inkluzivitás melletti kiállást. A váltással megszűnik az a gyakorlat, hogy a klubok, játékosok és csapatkapitányok kötelezve legyenek szivárványos karszalag, illetve melegítők viselésére a mérkőzéseken – írta meg a Magyar Nemzet.

A „Premier League With Pride” február 6. és 12. között fut, és minden élvonalbeli meccsen megjelenik, főként LED-reklámokon, stadiongrafikákon, labdatartó emelvényeken és a cserét jelző táblákon látható vizuális üzenetekkel.