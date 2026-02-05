Olyan helyen lázadtak fel a románok, ahol a történelem már egyszer elszabadult

Európa egyik legszegényebb térségében, Románia északkeleti részén újra címlapra került Flămânzi városa. A románok itt nem utcai tüntetésekkel vagy erőszakkal fejezik ki elégedetlenségüket, hanem adóellenállással reagálnak a tavaly elindult megszorításokra. A Világgazdaság szerint a folyamat messze nem ért véget, sőt, ez még csak a kezdete egy több évig elhúzódó időszaknak.

Flămânzi neve szimbolikus jelentőségű Romániában. Itt robbant ki 1907-ben Európa utolsó nagy parasztfelkelése, amely ezrek halálához és tömeges letartóztatásokhoz vezetett.

Most, közel 120 évvel később, a település ismét a figyelem középpontjába került, mert lakói nem hajlandók befizetni a megszorítások részeként megemelt helyi adókat. Az Adevarul beszámolója szerint a tiltakozás ezúttal békés, de annál következetesebb. A helyiek vagy egyáltalán nem fizetik be a terheket, vagy a lehető legtovább halasztják azok rendezését. A helyi hatóságok már most érzékelik a bevételek visszaesését.