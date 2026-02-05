Ft
Ft
8°C
1°C
Ft
Ft
8°C
1°C
02. 05.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 05.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
parasztlázadás megélhetés tüntetés adóemelés lázadás Románia

Olyan helyen lázadtak fel a románok, ahol a történelem már egyszer elszabadult

2026. február 05. 11:21

Európa utolsó nagy parasztfelkelésének helyszínén ismét forr a levegő, ám ezúttal békés eszközökkel. A román lakosság azzal tiltakozik a megszorítások ellen, hogy nem fizetik ki a megemelt helyi adókat, és ezzel már most komoly feszültséget okoznak.

2026. február 05. 11:21
null

Európa egyik legszegényebb térségében, Románia északkeleti részén újra címlapra került Flămânzi városa. A románok itt nem utcai tüntetésekkel vagy erőszakkal fejezik ki elégedetlenségüket, hanem adóellenállással reagálnak a tavaly elindult megszorításokra. A Világgazdaság szerint a folyamat messze nem ért véget, sőt, ez még csak a kezdete egy több évig elhúzódó időszaknak.

Flămânzi neve szimbolikus jelentőségű Romániában. Itt robbant ki 1907-ben Európa utolsó nagy parasztfelkelése, amely ezrek halálához és tömeges letartóztatásokhoz vezetett. 

Most, közel 120 évvel később, a település ismét a figyelem középpontjába került, mert lakói nem hajlandók befizetni a megszorítások részeként megemelt helyi adókat. Az Adevarul beszámolója szerint a tiltakozás ezúttal békés, de annál következetesebb. A helyiek vagy egyáltalán nem fizetik be a terheket, vagy a lehető legtovább halasztják azok rendezését. A helyi hatóságok már most érzékelik a bevételek visszaesését.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Két új témát hoz be a Tisza Párt a kampányba – ez végzetes hiba lehet

Két új témát hoz be a Tisza Párt a kampányba – ez végzetes hiba lehet
Tovább a cikkhezchevron

A román megszorítások hatása a legszegényebbeknél csapódik le

A megszorítások különösen érzékenyen érintik az olyan régiókat, mint Botoșani megye, amely statisztikailag is az ország legszegényebb térségei közé tartozik. Itt az emberek jövedelme eleve alacsony, miközben az infláció, az energiaárak és az alapvető megélhetési költségek meredeken emelkednek. A flamonzaiak reakciója világosan tükrözi ezt a helyzetet. Egy helyi lakos így fogalmazott az Adevarulnak:

Az adók túl magasak, miközben az emberek zsebében nincs pénz, minden egyre drágább. Sokan ezért egyszerűen nem fizetnek, így próbálnak visszavágni a rendszernek – afféle csendes bosszúként.

Egy másik megszólaló szerint a tiltakozás mögött egyszerűen a túlélési kényszer áll:

Drágák a gyógyszerek, minden drága. Az élelmiszer is drága. Bolojan úr ellen állnak bosszút, mert megemelte az adóikat.

A helyi önkormányzat szerint a helyzet gyorsan súlyosbodhat. Ioan Guraliuc alpolgármester elismerte, hogy valódi fiskális lázadást tapasztalnak, miközben hangsúlyozta: az adóemeléseket a jogszabály által megengedett minimális szinten hajtották végre.

Pedig mi csak annyit emeltünk, amennyit a jogszabály minimális szinten enged

– mondta, hozzátéve, hogy az adók beszedése nélkül egyetlen település sem tud működni. A Világgazdaság szerint az adóellenállás már most konkrét következményekkel fenyeget. Amennyiben a bevételek tovább csökkennek, veszélybe kerülhet 

  • a közvilágítás, 
  • a helyi tömegközlekedés, 
  • a napközis ellátás, 
  • valamint az utak karbantartása is.
A románok adóbojkottal reagálnak a megszorításokra
A románok adóbojkottal reagálnak a megszorításokra
Forrás: DANIEL MIHAILESCU / AFP

„Ha az emberek bosszút állnak, a rendszer visszavág”

A városvezetés arra figyelmeztet, hogy az adóbojkott végső soron magukat a helyieket sújtja majd. Az alpolgármester részletesen felsorolta, milyen költségeket kellene fedezni az önkormányzati bevételekből, az áramszolgáltatástól kezdve a tömegközlekedésen át egészen az utak jégmentesítéséig. A Világgazdaság értékelése szerint mindez csak a történet eleje:

  • tavaly 10 százalékra ugrott az infláció, 
  • az áram ára rövid idő alatt 60 százalékkal nőtt, 
  • és hamarosan a gáz árának felszabadítása is tovább terheli a lakosságot. 

A megszorításokat Brüsszelből is ösztönzik, miközben jelentős források áramlanak fegyverkezésre és katonai infrastruktúrára. A kérdés egyre inkább az, meddig tart ki a románok adóellenállása, és hogy a romániai megszorítások milyen társadalmi következményekkel járnak egy olyan térségben, ahol már most is a túlélés a tét.

Nyitókép: Daniel MIHAILESCU / AFP

Összesen 6 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
neszteklipschik
•••
2026. február 05. 12:12 Szerkesztve
Minden országnak olyan vezetése van, amilyet érdemel. De mondjuk az erdélyi magyarok, székelyek ennél jobbat érdemelnének. Sőt még az Erdélyen túli csángók is. Sajnos...
Válasz erre
0
0
borsos-2
2026. február 05. 12:06
Ha kicsit körbe nézne a román a gazdagjainak háza táján, kb. ugyanannyi aranybudit találna, mint amennyit a ukiknál lehet. Nem kell azokat sajnálni, csak ösztönözni az újra elosztásra!
Válasz erre
1
0
justiceforhungary
2026. február 05. 11:39
"A flamonzaiak reakciója világosan tükrözi ezt a helyzetet" "flamonzaiak" :-))))))))
Válasz erre
0
0
Gubbio
•••
2026. február 05. 11:30 Szerkesztve
Romániában megállt az idő. Azaz el sem indult. 120 éve nem történt semmi - csak Erdély és Partium kifosztása. De rajtuk az sem segít. Az EU és a NATO tárt karokkal várta őket. A két szervezetnek azonban tökéletesen megfelelnek.
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!