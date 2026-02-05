Olyan helyen lázadtak fel a románok, ahol a történelem már egyszer elszabadult

A városvezetés arra figyelmeztet, hogy az adóbojkott végső soron magukat a helyieket sújtja majd. Az alpolgármester részletesen felsorolta, milyen költségeket kellene fedezni az önkormányzati bevételekből, az áramszolgáltatástól kezdve a tömegközlekedésen át egészen az utak jégmentesítéséig. A Világgazdaság értékelése szerint mindez csak a történet eleje:
- tavaly 10 százalékra ugrott az infláció,
- az áram ára rövid idő alatt 60 százalékkal nőtt,
- és hamarosan a gáz árának felszabadítása is tovább terheli a lakosságot.
A megszorításokat Brüsszelből is ösztönzik, miközben jelentős források áramlanak fegyverkezésre és katonai infrastruktúrára. A kérdés egyre inkább az, meddig tart ki a románok adóellenállása, és hogy a romániai megszorítások milyen társadalmi következményekkel járnak egy olyan térségben, ahol már most is a túlélés a tét.
Nyitókép: Daniel MIHAILESCU / AFP