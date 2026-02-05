Robbant a botrány Oroszországban: kiderült, hogy titokban végig Ukrajnának dolgozott az egyik hekkerük, brutális következményekre számíthat

Szmirnov a vallomásáról készült, és az FSZB által közzétett videóban, elmondta, hogy az Ukrajnából kiinduló számítógépes támadások célpontjai között volt egy repülőtér is:

Felmentem a Telegram-csatornára, megnéztem, milyen feladatokat adnak ott, milyen szoftvert használnak. Letöltöttem ezt a szoftvert a számítógépemre. Megértettem, hogy ez a webhely kárt akart okozni az orosz infrastruktúrában”.

Az FSZB emlékeztetett arra, hogy az ukrán titkosszolgálatok aktívan keresnek végrehajtókat műveleteikhez, és figyelmeztetett, hogy fel fogják kutatni, és felelősségre fogják vonni mindazokat, akik beleegyeztek az együttműködésbe.

(MTI)

Nyitókép: Illusztráció (Fotó: Pexels)