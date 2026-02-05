Ft
hekkercsoport orosz ukrán

Robbant a botrány Oroszországban: kiderült, hogy titokban végig Ukrajnának dolgozott az egyik hekkerük, brutális következményekre számíthat

2026. február 05. 09:39

A hazaárulást súlyos büntetéssel díjazzák az oroszok.

2026. február 05. 09:39
null

Tizenhat év börtönre ítéltek hazaárulás miatt egy Ukrajnának dolgozó orosz hekkert Oroszországban – közölte csütörtökön az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) közkapcsolati központja.

„Hatályba lépett a Kemerovói Regionális Bíróság ítélete az 1987-ben született orosz állampolgár Szmirnov A. P. ellen, akit hazaárulásban találtak bűnösnek, mert segítséget nyújtott egy külföldi szervezetnek az Oroszországi Föderáció biztonságát sértő tevékenységéhez” – áll a közleményben.

Szmirnovot ezért 16 év szabadságvesztésre és százezer rubel (421 000 forint) pénzbírság megfizetésére ítélték.

A közlemény szerint Szmirnov csatlakozott egy Oroszországban tiltott ukrán terrorszervezet Telegram-közösségéhez, amely az ukrán hírszerző szolgálatok érdekeit szolgálja, és ukrán megbízásból rosszindulatú szoftverekkel számítógépes támadásokat hajtott végre az Oroszországi Föderáció információs erőforrásai ellen, amelyek az alapvető fontosságú információs infrastruktúra működésének megzavarásához vezettek.

Szmirnov a vallomásáról készült, és az FSZB által közzétett videóban, elmondta, hogy az Ukrajnából kiinduló számítógépes támadások célpontjai között volt egy repülőtér is:

Felmentem a Telegram-csatornára, megnéztem, milyen feladatokat adnak ott, milyen szoftvert használnak. Letöltöttem ezt a szoftvert a számítógépemre. Megértettem, hogy ez a webhely kárt akart okozni az orosz infrastruktúrában”.

Az FSZB emlékeztetett arra, hogy az ukrán titkosszolgálatok aktívan keresnek végrehajtókat műveleteikhez, és figyelmeztetett, hogy fel fogják kutatni, és felelősségre fogják vonni mindazokat, akik beleegyeztek az együttműködésbe.

(MTI)

Nyitókép: Illusztráció (Fotó: Pexels)

Összesen 12 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Fireworks
2026. február 05. 12:03
Ahhoz, hogy az ukránok mélységi támadásokat hajthassanak végre, biztosan ott is vannak árulók, ahogy nálunk is. Ebben Oroszország sem kivétel. Mocsok a világ minden tájékán "szétkenődhet", és ezt a mocsár felszínre is hozza.
Válasz erre
3
0
Lami66
2026. február 05. 11:41
Mindenen elgondolkodott, csak a következményeken nem. Vagy ő ugy képzelte a jövőjét, hogy zukránia legyőzi az oroszokat és őt kitüntetik az ukránok a haza hőse érdemrenddel.
Válasz erre
0
0
iphone-13
2026. február 05. 11:31
ÁCSOLHATJÁK A BITÓT A HAZAÁRULÓKNAK
Válasz erre
0
0
sanya55-2
2026. február 05. 10:12
Hát, mindennek megvannak a következményei, csak nálunk még meg kell várni míg elzavarják Peti bíróit
Válasz erre
6
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!