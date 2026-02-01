Rémisztő EU-s szankciós szabály született – lényegében akárki ellen felhasználható, csak akarni kell

Szankcionálhatók továbbá azok, akik „kapcsolatban állnak az a) pontban felsorolt természetes személyekkel”.

A mama is akár? Szankcionálhatók azok is, akik „az a) pontban említett tevékenységekben részt vevő természetes személyeket támogatnak”. Csak hogy világos legyen: ez extrém esetben azt jelentheti, hogy ha az EU a rokonom vagy a barátom pénzét, bankszámláját befagyasztja, és én segítek neki, mert nincs miből kenyeret vennie, akkor én is szankcionálható vagyok.

Van egy vészfék, ami talán az oka annak, hogy a döntést végül minden tagállam elfogadta: csak egyhangúlag lehet valakit így szankcionálni. Összeül a tanács, szavaznak, és ha valaki ellene van, nincs szankció. Ez azt jelenti, hogy például magyar állampolgárok vélhetőleg nem fognak ennek a szabályzatnak áldozatul esni – legalábbis addig nem, amíg van egy kormány, amely védi őket.

Megszületett tehát a döntés 2024-ben. Azóta szankcionáltak is embereket, szervezeteket, főleg oroszokat. Ám nem lett belőle igazán téma a közbeszédben. Ez változott 2025. december 16-án. Azon a napon az Európai Unió Tanácsának 2025/2572-es számú határozatával egy olyan ember került a listára, akitől fellángolt a vita Nyugat-Európában. Jacques Baud svájci állampolgár, aki addig tekintélyes külpolitikai szakértőnek számított. Vitatott álláspontját az ukrán–orosz háborúról cikkekben, könyvekben és interjúkban képviselte, de nem volt benne semmi, ami átlépte volna a szólásszabadság határait. Szerinte a Nyugat, a NATO és maga Ukrajna is tehet róla, hogy Oroszország a háború mellett döntött. Vitatott vélemény, de a magyar kormányfő vagy számos magyar és külföldi, akár amerikai szakértő véleménye is ez. A részletek nem publikusak, a hivatalos indoklás ez: „Jacques Baud – aki korábban a svájci hadsereg ezredese és stratégiai elemző volt – rendszeres vendége az oroszbarát televíziós és rádiós programoknak. Az oroszbarát propaganda szócsöveként működik, és összeesküvés-elméleteket sző, például azzal vádolja Ukrajnát, hogy megszervezte saját invázióját annak érdekében, hogy csatlakozzon a NATO-hoz. Ennélfogva Jacques Baudot felelősség terheli – információmanipuláció és beavatkozás alkalmazásában való részvétel révén – az Oroszországi Föderáció kormányának tulajdonítható olyan intézkedések vagy politikák végrehajtásáért vagy támogatásáért, amelyek aláássák vagy fenyegetik a stabilitást vagy a biztonságot egy harmadik országban (Ukrajna).”

A háttérről tudni kell: 2019-ben Olekszij Aresztovics, az ukrán államfő irodájának egyik fontos tanácsadója pontosan ezt állította egy interjúban: annak, hogy országa a NATO-hoz tudjon csatlakozni, egy Oroszországgal folytatott háború lesz az ára. Őt idézve érvelt Baud, hogy ebben logika van.