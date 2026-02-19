Orbán elindult Washingtonba: „Ha már nem mi fedeztük fel, most legalább bevesszük” (VIDEÓ)

Orbán Viktor Washingtonban: Minden, amit érdemes tudni a Béketanácsról!
Donald Trump béketeremtő projektjének legújabb fázisa Gáza újjáépítése, amelynek apropóján megkísérel egy új nemzetközi szervezetet is életre szólítani.
Megtartja első ülését a Béketanács.
Elindult Washingtonba Orbán Viktor miniszterelnök, a felszállás előtt egy rövid videóüzenetet is közzétett a kormányfő.
„Ha már nem mi fedeztük fel, most legalább bevesszük”
– fogalmazott Orbán Viktor. Majd hozzá tette: „Irány Amerika, hajrá magyarok!”
Ahogy korábban beszámoltunk róla, a miniszterelnök Donald Trump amerikai elnök meghívására érkezik Washingtonba, hogy részt vegyen a Béketanács alapító ülésén.
A kormányfő látogatása ezúttal igazi villámlátogatás lesz: egy korábbi videójában a miniszterelnök elmondta, mindössze 38 órát fognak az amerikai fővárosban tölteni. „Ez van. Ez most így néz ki. Itthon kampány van. Szombaton már Békéscsabán kell lennem. Péntek reggel már reptérfejlesztési megbeszélést és alapkőletételt kell csinálnom. Nálunk meló van. Nincs több idő” – magyarázta. „Washington nem olyan rossz hely. El lehetne ott tölteni azért egy-két napot, de ez most nem adatik meg, majd egyszer máskor. Most lenyomjuk a melót és jövünk haza” – mondta Orbán Viktor.
