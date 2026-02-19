Orbán elindult Washingtonba: „Ha már nem mi fedeztük fel, most legalább bevesszük” (VIDEÓ)

A kormányfő látogatása ezúttal igazi villámlátogatás lesz: egy korábbi videójában a miniszterelnök elmondta, mindössze 38 órát fognak az amerikai fővárosban tölteni. „Ez van. Ez most így néz ki. Itthon kampány van. Szombaton már Békéscsabán kell lennem. Péntek reggel már reptérfejlesztési megbeszélést és alapkőletételt kell csinálnom. Nálunk meló van. Nincs több idő” – magyarázta. „Washington nem olyan rossz hely. El lehetne ott tölteni azért egy-két napot, de ez most nem adatik meg, majd egyszer máskor. Most lenyomjuk a melót és jövünk haza” – mondta Orbán Viktor.