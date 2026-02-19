Ft
béketanács washington donald trump orbán viktor

Orbán elindult Washingtonba: „Ha már nem mi fedeztük fel, most legalább bevesszük” (VIDEÓ)

2026. február 19. 06:12

Megtartja első ülését a Béketanács.

2026. február 19. 06:12
null

Elindult Washingtonba Orbán Viktor miniszterelnök, a felszállás előtt egy rövid videóüzenetet is közzétett a kormányfő.

„Ha már nem mi fedeztük fel, most legalább bevesszük”

– fogalmazott Orbán Viktor. Majd hozzá tette: „Irány Amerika, hajrá magyarok!”

Ahogy korábban beszámoltunk róla, a miniszterelnök Donald Trump amerikai elnök meghívására érkezik Washingtonba, hogy részt vegyen a Béketanács alapító ülésén.

A kormányfő látogatása ezúttal igazi villámlátogatás lesz: egy korábbi videójában a miniszterelnök elmondta, mindössze 38 órát fognak az amerikai fővárosban tölteni. „Ez van. Ez most így néz ki. Itthon kampány van. Szombaton már Békéscsabán kell lennem. Péntek reggel már reptérfejlesztési megbeszélést és alapkőletételt kell csinálnom. Nálunk meló van. Nincs több idő” – magyarázta. „Washington nem olyan rossz hely. El lehetne ott tölteni azért egy-két napot, de ez most nem adatik meg, majd egyszer máskor. Most lenyomjuk a melót és jövünk haza” – mondta Orbán Viktor.

Nyitókép forrása: Orbán Viktor Facebook-oldala

***

 

chief Bromden
2026. február 19. 07:49
Visszaúton hozza az első "szárnyas" reaktort?
Válasz erre
0
0
bakafant-28
2026. február 19. 07:45
Nem teljesen idevágó,de:Leif Erikson hajóján volt egy Tyrkyr (Török,ahogy a magyarokat akkoriban nevezték) nevű,aki Vinlandon a szőlő láttán határtalan boldogságot mutatott.És Kolombusz egyik hajóján is szolgált egy magyaros nevű egyén.. Sajnos,a nevére nem emlékszem,tüzér volt..
Válasz erre
0
0
patikus-3
•••
2026. február 19. 07:43 Szerkesztve
patikus-3 „Ha már nem mi fedeztük fel, most legalább bevesszük.” Barom! Washington úgy be fog darálni, hogy észre sem veszed. ophtpatikus-3 Ezt fejtsd ki, mert amit eddig látunk, teljesen mást mutat. Washington az amerikai erőpolitika legmocskosabb fellegvára, ahol a politikai elit mérhetetlen korruptsága és erkölcstelensége érhető tetten. Nincsenek emberi szavak, nincs egyenes beszéd, minden szó mást jelent, mint amit hallasz, tele a levegő hátsó szándékokkal, sötét ügylétekkel, hátsó alkukkal, lezsirozással, igaznak tűnő ordenáré hazugságokkal. A szavak Washingtonban csak a porhintést szolgálják, a „vakulj paraszt” elve mindent áthat. Az a fölfogás, hogy minden mocsokság szabad, amíg nem tudják rád bizonyítani bíróság előtt. Ennek eklatáns példája maga az elnök, aki évekig tartó pedofil kalandozások után, mint maga az erkölcsi feddhetetlenség, ül hivatalában. Orbán Viktor bármilyen ravasz kígyó, ebben a mezőnyben ő csak egy pelenkás törpe, akit beetetnek vattacukorral.
Válasz erre
0
0
soma100
2026. február 19. 07:27
Úgy látom nagyon bassza a ballibes csürhe csőrét ez az esemény, szinte csak ők hánytak ide. Orbán Viktornak pedig jó utat és sikeres tárgyalást!
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!