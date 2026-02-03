Nem várt látogató Kijevben: Zelenszkijnek tárgyalnia kell (VIDEÓ)

A Mandiner kedd reggel számolt be róla, hogy az orosz erők hajnalban rakétatámadás alá vették az ukrán fővárost, Kijevet. A Reutersnek nyilatkozó tanúk hangos robbanásokról számoltak be, melyek éjfél után rázták meg a fővárost. Elmondásuk szerint az oroszok drónokat és rakétákat is bevetettek.