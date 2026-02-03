Ft
NATO orosz-ukrán háború látogatás Volodimir Zelenszkij Mark Rutte

Nem várt látogató Kijevben: Zelenszkijnek tárgyalnia kell (VIDEÓ)

2026. február 03. 14:32

Váratlan látogatást tett a NATO-főtitkár Kijevben.

2026. február 03. 14:32
null

Kijevbe utazott a NATO–főtitkár, Mark Rutte, aki – a Sky News beszámolója szerint – Volodimir Zelenszkijjel tervez tárgyalásokat folytatni. A látogatást nem jelentették be előzetesen: az ukrán elnök az X-en tette közzé, amint a NATO-főtitkárával épp egy emlékművet csodálnak a városban.

A brit lap szerint Rutte az ukrán parlamentben szólal majd fel és később tárgyalásokat folytat majd Zelenszkijjel.

A Mandiner kedd reggel számolt be róla, hogy az orosz erők hajnalban rakétatámadás alá vették az ukrán fővárost, Kijevet. A Reutersnek nyilatkozó tanúk hangos robbanásokról számoltak be, melyek éjfél után rázták meg a fővárost. Elmondásuk szerint az oroszok drónokat és rakétákat is bevetettek.

Nyitókép forrása: Klaudia Radecka / NurPhoto via AFP

nemecsek-3
2026. február 03. 15:35
Kijevet nem az oroszok lövik szét éppen?
Válasz erre
0
0
simakutya
2026. február 03. 15:08
Megint jönnek kopogtatnak!Bőröndöket mepakolnak.
Válasz erre
0
0
ufonaut
2026. február 03. 14:58
Ment a fizuért, jó nagy bőrönddel...
Válasz erre
2
0
Averti
2026. február 03. 14:42
Rutte a rossz hír hozója.
Válasz erre
4
0
