Itt az újabb bizonyíték: Az európai elit mindenáron háborút akar
Az oreg kontinens katonai vezetői szerint a háború lehetősége már nem elméleti kérdés, mégis a nyugati társadalmak többsége nem hajlandó szembenézni ezzel.
Váratlan látogatást tett a NATO-főtitkár Kijevben.
Kijevbe utazott a NATO–főtitkár, Mark Rutte, aki – a Sky News beszámolója szerint – Volodimir Zelenszkijjel tervez tárgyalásokat folytatni. A látogatást nem jelentették be előzetesen: az ukrán elnök az X-en tette közzé, amint a NATO-főtitkárával épp egy emlékművet csodálnak a városban.
A brit lap szerint Rutte az ukrán parlamentben szólal majd fel és később tárgyalásokat folytat majd Zelenszkijjel.
A Mandiner kedd reggel számolt be róla, hogy az orosz erők hajnalban rakétatámadás alá vették az ukrán fővárost, Kijevet. A Reutersnek nyilatkozó tanúk hangos robbanásokról számoltak be, melyek éjfél után rázták meg a fővárost. Elmondásuk szerint az oroszok drónokat és rakétákat is bevetettek.
Több ukrán város – köztük Harkiv – is orosz rakéta- és dróntámadások célpontjává vált az éjszaka.
Nyitókép forrása: Klaudia Radecka / NurPhoto via AFP