Most jött: hetekig tartó támadást indíthat az Egyesült Államok

Az Egyesült Államok akár több héten át elhúzódó, folyamatosan futó hadműveletek végrehajtására készülnek Iránnal szemben abban az esetben ha Donald Trump elnök jóváhagyja a támadást – írja a Portfolio, mégpedig a Reuters cikke alapján.

A névtelenséget kérő tisztviselők szerint az előkészületek jóval összetettebb forgatókönyvön alapulnak a korábbiaknál. Egy tartós hadművelet keretében az amerikai haderő nemcsak nukleáris létesítményeket, hanem iráni állami és biztonsági célpontokat is támadhatna – közölte az egyik forrás, aki további részleteket nem árult el. A forrás hozzátette: Washington teljes mértékben számít arra, hogy Irán megtorlással válaszolna, ami kölcsönös válaszcsapások sorozatát indítaná el.