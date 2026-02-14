Ft
Ft
12°C
1°C
Ft
Ft
12°C
1°C
02. 14.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 14.
szombat
Hírek
Vélemények
Hetilap
irán támadás egyesült államok donald trump

Most jött: hetekig tartó támadást indíthat az Egyesült Államok

2026. február 14. 09:33

A névtelenséget kérő tisztviselők szerint az előkészületek jóval összetettebb forgatókönyvön alapulnak a korábbiaknál. Felkészül a perzsa rezsim.

2026. február 14. 09:33
null

Az Egyesült Államok akár több héten át elhúzódó, folyamatosan futó hadműveletek végrehajtására készülnek Iránnal szemben abban az esetben ha Donald Trump elnök jóváhagyja a támadást – írja a Portfolio, mégpedig a Reuters cikke alapján.

A névtelenséget kérő tisztviselők szerint az előkészületek jóval összetettebb forgatókönyvön alapulnak a korábbiaknál. Egy tartós hadművelet keretében az amerikai haderő nemcsak nukleáris létesítményeket, hanem iráni állami és biztonsági célpontokat is támadhatna – közölte az egyik forrás, aki további részleteket nem árult el. A forrás hozzátette: Washington teljes mértékben számít arra, hogy Irán megtorlással válaszolna, ami kölcsönös válaszcsapások sorozatát indítaná el.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Itt az újabb bizonyíték: Ukrajna mindenáron be akar avatkozni a magyarországi választásokba

Itt az újabb bizonyíték: Ukrajna mindenáron be akar avatkozni a magyarországi választásokba
Tovább a cikkhezchevron

A fejlemények közvetlenül kihatnak a folyamatban lévő diplomáciai erőfeszítésekre is. Az amerikai és iráni diplomaták a múlt héten Ománban tárgyaltak Teherán atomprogramjáról, miután Trump jelentős katonai erőt vezényelt a térségbe. 

Ezt is ajánljuk a témában

A Pentagon pénteken jelentette be egy újabb repülőgép-hordozó harccsoport Közel-Keletre küldését, amely több ezer katonával, vadászgépekkel és irányított rakétákkal felszerelt rombolókkal egészíti ki a már telepített egységeket.

Az amerikai elnök pénteken egy észak-karolinai támaszponton úgy fogalmazott, hogy „nehéz volt megállapodásra jutni” Iránnal.

Néha félelmet kell kelteni. Ez az egyetlen dolog, ami valóban megoldja a helyzetet”

– mondta Trump. Anna Kelly, a Fehér Ház szóvívője megerősítette, hogy Iránnal kapcsolatban minden lehetőség az asztalon van.

A tavalyi, „Midnight Hammer” (Éjféli Kalapács) fedőnevű művelet lényegében egyszeri csapást jelentett. Ennek során az Egyesült Államokból felszálló lopakodó bombázók támadták meg az iráni nukleáris létesítményeket, amire Irán korlátozott ellencsapással válaszolt egy katari amerikai bázis ellen. A mostani tervek azonban ennél lényegesen kiterjedtebb forgatókönyvvel számolnak.

A cikk kiemelte, hogy a szakértők szerint egy ilyen hadművelet során az amerikai erőket jelentősen nagyobb veszély fenyegetné, tekintettel Irán tekintélyes rakétaarzenáljára. 

Az iráni Forradalmi Gárda még korábban figyelmeztetett, hogy az ország területe elleni támadás esetén bármely amerikai támaszpont célponttá válhat.

 Az Egyesült Államok Jordániában, Kuvaitban, Szaúd-Arábiában, Katarban, Bahreinben, az Egyesült Arab Emírségekben és Törökországban is tart fenn bázisokat. Irán jelezte: kész tárgyalni atomprogramjának korlátozásáról a szankciók feloldásáért cserébe, azt azonban kizárta, hogy a rakétaprogramot is bevonják az egyeztetésekbe.

Nyitókép forrása: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP

 

 

Összesen 30 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Geza2
2026. február 14. 11:57
Apcs 3:17 De most, atyámfiai, tudom, hogy tudatlanságból cselekedtetek, miképpen a ti fejedelmeitek is. Apcs 3:18 Az Isten pedig, amikről eleve megmondotta minden ő prófétájának szája által, hogy a Krisztus elszenvedi, ekképpen töltötte be. Apcs 3:19 Bánjátok meg azért és térjetek meg, hogy eltöröltessenek a ti bűneitek, hogy így eljöjjenek a felüdülés idei az Úrnak színétől.
Válasz erre
0
1
Geza2
•••
2026. február 14. 11:52 Szerkesztve
Kedves katolikus barátaimnak egy találóskérdés: Luk 23:34 XXXXX pedig monda: Atyám! bocsásd meg nekik; mert nem tudják mit cselekesznek... 1, Ki mondta a fenti mondatot? 2, Kinek bocsásson meg az Atya a kérés szerint? 3, Ha az Atya megbocsátott, akkor kell valakinek továbbra is gyűlölködnie?
Válasz erre
0
1
kamasuka
2026. február 14. 11:48
Legutóbb 12 napig bírták, nem heteken át. Ez mitől lesz jobb? :D
Válasz erre
0
0
Hobby024
2026. február 14. 11:26
Lehülyézett a sok pávatáncos agymosott: Azt hiszem most már még a leghülyébb is látja, hogy a vén bűnöző mit művel. Szarban az USA. Gazdaságilag, politikailag kínlódik. A vén szélhámos meg menti ami menthető. Menekül a börtöntől (Epstein-akták), kétségbeesett kísérleteket tesz, hogy visszaállítsa a világpolitikai hatalmát, és közben átbasz mindenkit. Vámokkal, ígéretekkel, szolidaritással, barátsággal. A naívak meg veszik. Elhiszik , hogy az eladott LNG és a fegyver biznisznél fontosabb Orbán barátsága. Ébresztő!!!!
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!