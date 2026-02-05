Hihetetlen: templomi freskón tűnt fel Meloni, majd hirtelen eltűnt (FOTÓ)

Egy frissen restaurált templomi freskó miatt robbant ki botrány Rómában, miután egyesek szerint Meloni arcvonásai jelentek meg egy angyal alakjában a San Lorenzo in Lucina-bazilika falán. Az ügy gyorsan túlnőtt az egyházi kereteken, és országos politikai vitává vált.

A történet a római bazilikában található freskó felújításával kezdődött, amelyet Bruno Valentinetti festő-restaurátor végzett el. A művész még a 2000-es évek elején készítette az eredeti alkotást, amelynek egyik alakja a mostani restaurálás után feltűnő hasonlóságot mutatott Giorgia Melonival.