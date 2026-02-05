Ft
02. 05.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
Giorgia Meloni Róma bazilika freskó restaurátor

Hihetetlen: templomi freskón tűnt fel Meloni, majd hirtelen eltűnt (FOTÓ)

2026. február 05. 12:20

Egy római templomi freskó restaurálása váratlan politikai vihart kavart Olaszországban. A Basilica di San Lorenzo in Lucinában készült ábrázoláson Meloni arcvonásai tűntek fel egy angyal figurájában, amit a baloldali pártok azonnal botrányként értelmeztek.

2026. február 05. 12:20
null

Egy frissen restaurált templomi freskó miatt robbant ki botrány Rómában, miután egyesek szerint Meloni arcvonásai jelentek meg egy angyal alakjában a San Lorenzo in Lucina-bazilika falán. Az ügy gyorsan túlnőtt az egyházi kereteken, és országos politikai vitává vált.

A történet a római bazilikában található freskó felújításával kezdődött, amelyet Bruno Valentinetti festő-restaurátor végzett el. A művész még a 2000-es évek elején készítette az eredeti alkotást, amelynek egyik alakja a mostani restaurálás után feltűnő hasonlóságot mutatott Giorgia Melonival. 

A hasonlóságot hamar észrevették, és az ellenzéki pártok felháborodása nyomán vizsgálat indult.

A Politico beszámolója szerint Valentinetti később elismerte: valóban az olasz miniszterelnök arca került az angyal figurájára. Mint fogalmazott:

 Igen, ez a miniszterelnök arca, de az előző festmény alapján.

A restaurátor azt is közölte, hogy a Vatikán kérésére kedden éjszaka átfestette az arcot.

Hihetetlen botrány Rómában: Meloni arca egy templomi freskón tűnt fel, majd eltűnt.
Hihetetlen botrány Rómában: Meloni arca egy templomi freskón tűnt fel, majd eltűnt.
Forrás: Filippo MONTEFORTE, Alberto PIZZOLI / AFP

Meloni és a templomi freskó ügye

A freskó körül kialakult helyzet miatt az olasz kulturális minisztérium és a római egyházmegye is lépett. A minisztérium közleményben emlékeztetett arra, hogy minden restaurálási munkához előzetes engedély szükséges, amelyet az illetékes egyházi és állami szervektől kell beszerezni, a tervek benyújtásával együtt.

A Roma Today arról számolt be, hogy a bazilikában napokon át tömegek jelentek meg, akik kifejezetten az angyal alakját szerették volna lefotózni. 

A templom plébánosa, Daniele Micheletti szerint egy fenntarthatatlan körmenet alakult ki azokból, akik látni akarták, nem pedig misére jöttek vagy imádkozni. A kialakult botrányra maga Meloni is reagált korábban, ironikusan megjegyezve: 

Nem, biztosan nem hasonlítok egy angyalra.

Az azonban egyelőre nem derült ki, hogyan fogadta, hogy az ábrázolást végül eltüntették a freskóról. A vicariátus, vagyis a pápa nevében eljáró római egyházmegyei hatóság közlése szerint a restaurálásról tudtak, de az angyal arcának módosítása a dekorátor egyéni kezdeményezése volt, amelyet nem egyeztettek az illetékes hatóságokkal. A történet így nemcsak művészeti, hanem jogi és politikai kérdéseket is felvetett – egyetlen templomi freskó kapcsán.

Nyitókép: Alberto PIZZOLI / AFP

