Megérkeztek a legfrissebb Eurostat-adatok: Magyarország kimagaslik, Németország bajban, az EU gyengül

Fordult a kocka, óriási átrendezés indult be: bezuhant Merz támogatottsága, az AfD átvette a vezetést
A legújabb felmérések szerint a németek egyre elégedetlenebbek a kancellár teljesítményével.
Az Eurostat számításai alapján az EU lakosságának 68 százaléka él saját tulajdonú ingatlanban, Magyarországot csak Románia és Szlovákia előzi meg.
Az Eurostat friss adatai szerint az EU lakosságának 68 százaléka él saját tulajdonú ingatlanban, ami enyhe csökkenés az előző évhez képest – írja az Aktuality.
A cikk rámutat, hogy
Magyarországon kiemelkedően magas, 92 százalék ez az arány, csak Románia és Szlovákia előzi meg.
Az uniós átlaghoz képest Németországban (47,2 százalék) jóval alacsonyabb a saját tulajdonú lakások aránya. A bérlakásban élők száma nőtt: jelenleg az EU-ban minden harmadik ember bérelt ingatlanban lakik.
