saját tulajdonú szlovákia románia magyarország eurostat németország eu orbán viktor

Megérkeztek a legfrissebb Eurostat-adatok: Magyarország kimagaslik, Németország bajban, az EU gyengül

2026. február 09. 11:10

Az Eurostat számításai alapján az EU lakosságának 68 százaléka él saját tulajdonú ingatlanban, Magyarországot csak Románia és Szlovákia előzi meg.

2026. február 09. 11:10
null

Az Eurostat friss adatai szerint az EU lakosságának 68 százaléka él saját tulajdonú ingatlanban, ami enyhe csökkenés az előző évhez képest – írja az Aktuality.

A cikk rámutat, hogy

Magyarországon kiemelkedően magas, 92 százalék ez az arány, csak Románia és Szlovákia előzi meg.

Az uniós átlaghoz képest Németországban (47,2 százalék) jóval alacsonyabb a saját tulajdonú lakások aránya. A bérlakásban élők száma nőtt: jelenleg az EU-ban minden harmadik ember bérelt ingatlanban lakik.

Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala

***

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

 

A tiszának még a nyilvánosságnak szánt "programjában" sem szerepel a lakástulajdon, csak a bérletet emlegetik. Bajnai is azt mondta, hogy ha nem tudjuk fizetni az általa bevezetett (meg is szavazták, csak nem tudott hatályba lépni) ingatlanadót, adjuk el a lakásunkat.
