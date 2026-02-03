Ft
the economist tisza párti Magyar Péter interjú

Külföldön is felkapták a fejüket: a nemzetközi sajtó ledöbbent, hogyan hallgattatja el Magyar Péter a jelöltjeit

2026. február 03. 17:36

A nemzetközi sajtó ritkán szembesül azzal, hogy egy komplett politikai formáció hirtelen kollektív hallgatásba burkolózik. Budapesti látogatása során a Magyar Péter vezette Tisza Párt jelöltjei az utolsó pillanatban mondták le az előre egyeztetett interjúkat a The Economist tudósítójával.

A Magyar Péter körüli politikai jelenséget feldolgozó írásában a The Economist egy szokatlan epizódot is rögzített. A lap tudósítója még Magyarországra érkezése előtt több Tisza-jelölttel is interjút egyeztetett, ám budapesti megérkezése után valamennyi beszélgetést hirtelen lemondták. A brit hetilap beszámolója szerint a találkozók előkészítése már lezárult, amikor az érintettek egytől egyig visszaléptek. A cikk ezt nem félreértésként vagy technikai problémaként írja le, hanem váratlan és kollektív döntésként.

Magyar Péter és a szervezett hallgatás

A történtekre reagált Szűcs Gábor is, aki közösségi oldalán így fogalmazott:

Magyar Péter az utolsó pillanatban közbeavatkozott, mielőtt a jelöltjei beszélhetnének a tiszás tervekről (amikről ugye nem lehet, mert megbuknak)!

Szűcs szerint nem egyszerű kommunikációs fennakadásról volt szó, hanem tudatos politikai lépésről. Bejegyzésében ezt is hangsúlyozta:

A némaság, mint unortodox kampányeszköz még az Economist újságíróit is meglepte.

Magyar Péter kampányában még a külföldi újságírók is falakba ütköztek: a The Economist tudósítója lemondott interjúkkal szembesült.
Magyar Péter kampányában még a külföldi újságírók is falakba ütköztek: a The Economist tudósítója lemondott interjúkkal szembesült.
Forrás: MANAN VATSYAYANA / AFP

Mindez különösen érdekes annak fényében, hogy a The Economist írása nem egyszerű politikai elemzésként, hanem sokkal inkább egy újságírással nehezen összeegyeztethető PR-anyagként rajzolja meg Magyar Péter portréját. Ahogyan arra Dömötör Csaba közösségi oldalán is felhívta a figyelmet, a liberális pénzügyi világ egyik fő szócsövének számító lap feltűnő lelkesedéssel veszi körbe a Tisza Párt elnökét.

A cikk hosszasan időzik Magyar Péter megjelenésén, öltözködési stílusán, slim fit fehér ingjén és chino nadrágján, mintha ezek politikai teljesítményt helyettesítő tényezők lennének. 

Dömötör Csaba ironikusan megjegyzi: a korlátozott karakterszám miatt ezek szerint már nem fért bele annak megemlítése, hogy Magyar Péter lehallgatta a saját feleségét.

A megszólalók köre sem kevésbé beszédes. A lap „elemzőként” olyan aktivistákat szólaltat meg, akik korábban minden felépített ellenzéki jelölt mellett kampányoltak ugyanazokon a nemzetközi felületeken. A független szakértők között feltűnik a Tisza új külügyesének férje is, aki – szintén terjedelmi okokból – nem tér ki saját BKV-botrányhoz köthető ismereteire.

Ez önmagában talán nem is lenne különösebben érdekes. Az már annál inkább, hogy az Economist újságírója milyen látványosan szembesült a Tisza sajtószabadság-felfogásával. A cikk végén maga a szerző írja le, hogy több egyéni tiszás jelölttel is előre egyeztetett interjút. 

Amikor azonban Budapestre érkezett, az összes beszélgetést hirtelen lemondták – vagyis letiltották.

Ha valódi újságírói anyagról lett volna szó, akár azt is le lehetett volna írni, hogy nem csupán az Economist járt így, hanem minden magyar választó. A jelölteket elhallgattatták, a nyilatkozatokat megtiltották, és az ugyanebből a nemzetközi körből pénzelt hazai médiumok mindehhez asszisztálnak – egyetlen kritikus kérdés nélkül.

A stratégia egyszerű: a választásig nem beszélnek arról, mit akarnak, hogy utána mindent lehessen. Ebben a kontextusban válik igazán beszédessé a csend, amelyet a Tisza Párt a program helyére állított.

A brit lap mindeközben kész tényként kezeli, hogy Magyar Péter kormányváltás esetén „takarítást” végezne, felszabadítaná az uniós forrásokat és új pályára állítaná a gazdaságot, miközben ezek az ígéretek sem politikai, sem jogi értelemben nincsenek kibontva. Ezzel párhuzamosan a Orbán Viktort érintő állítások egyoldalúan jelennek meg: korrupcióról, a média és a bíróságok helyzetéről, valamint az uniós pénzek befagyasztásáról beszélnek, valódi ellenpont, vitaképesség vagy kontextus nélkül.

Nyitókép: Ferenc ISZA / AFP

Gintonic68
2026. február 03. 18:41
Konvergencia programjuk: a magyarok teljes elszegényítése és a pénz a háború folytatására öntve, ursula császárnő és Weber birodalmi megbízott utasítása szerint...
Válasz erre
0
0
dundi-fan3
2026. február 03. 18:38
“Ha valódi újságírói anyagról lett volna szó […]” Oszt a mandarin takongyerincű propagandistái honnan tudják hogy néz ki egy valósi újságírói anyag? A kérdés költői. Természetesen fogalmuk sincs.
Válasz erre
0
0
Gonella
2026. február 03. 18:36
a hallgatás beleegyezés - jelen esetben beleegyeznek, h a weberi brüsszeli direktívákat végrehajtják!
Válasz erre
1
0
aacius
•••
2026. február 03. 18:35 Szerkesztve
Mindig beégnek, amikor jön a baráti nyugati sajtó. A kedvencem, amikor Karigerit akarta barátilag kérdezni egy lelkes külföldi médium és ő válasz helyett hiperpasszív lett. Amúgy meg press@.....
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!