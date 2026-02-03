Külföldön is felkapták a fejüket: a nemzetközi sajtó ledöbbent, hogyan hallgattatja el Magyar Péter a jelöltjeit

A Magyar Péter körüli politikai jelenséget feldolgozó írásában a The Economist egy szokatlan epizódot is rögzített. A lap tudósítója még Magyarországra érkezése előtt több Tisza-jelölttel is interjút egyeztetett, ám budapesti megérkezése után valamennyi beszélgetést hirtelen lemondták. A brit hetilap beszámolója szerint a találkozók előkészítése már lezárult, amikor az érintettek egytől egyig visszaléptek. A cikk ezt nem félreértésként vagy technikai problémaként írja le, hanem váratlan és kollektív döntésként.

Magyar Péter és a szervezett hallgatás

A történtekre reagált Szűcs Gábor is, aki közösségi oldalán így fogalmazott: