Lavrov: Ha béke lesz Ukrajnában, Zelenszkijnek vége – és nemcsak politikai értelemben

Mint ismert, Mark Rutte NATO-főtitkár kedden Kijevben, az ukrán parlamentben elmondott beszédében kijelentette, amint megszületik a békemegállapodás, azonnal megjelennek a fegyveres erők Ukrajnában, repülőgépek lesznek a levegőben, és tengeri támogatás is biztosítva lesz az ukránok számára. Erre válaszul erősítették meg az oroszok, hogy Moszkva legitim célpontokként fogja kezelni az Ukrajna területén telepített külföldi csapatokat.