Szergej Lavrov Volodimir Zelenszkij ukrajna

Lavrov: Ha béke lesz Ukrajnában, Zelenszkijnek vége – és nemcsak politikai értelemben

2026. február 05. 06:00

Az orosz külügyminiszter véleménye szerint nem sok jóra számíthat az ukrán elnök.

2026. február 05. 06:00
null

Lesújtó véleményt fogalmazott meg az orosz külügyminiszter Volodimir Zelenszkij ukrán elnökről. Szergej Lavrov az RT orosz hírtelevíziónak adott interjújában kifejtette, ha béke lesz Ukrajnában, Zelenszkijnek vége – és nemcsak politikai értelemben.

Amennyiben a kijevi vezetés delegációja az ukrajnai rendezésről Abu-Dzabiban tartott tárgyalásokra a bejelentett biztonsági garanciákkal érkezett, akkor ez újfent megerősíti azt, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnöknek valójában nem kell a béke – hangsúlyozta Lavrov, aki hozzátette:

„Nem tudom, milyen javaslatot tárnak majd a delegációnk elé Abu-Dzabiban. Megvitattam velük azokat a biztonsági garanciákat, amelyekről Mark Rutte NATO-főtitkár beszélt a kijevi parlamentben. Ha ez az, amivel az ukránok Abu-Dzabiba érkeztek, akkor

ez újabb bizonyíték arra, hogy Zelenszkij nem akar békét”

– fogalmazott Lavrov.

Mint ismert, Mark Rutte NATO-főtitkár kedden Kijevben, az ukrán parlamentben elmondott beszédében kijelentette, amint megszületik a békemegállapodás, azonnal megjelennek a fegyveres erők Ukrajnában, repülőgépek lesznek a levegőben, és tengeri támogatás is biztosítva lesz az ukránok számára. Erre válaszul erősítették meg az oroszok, hogy Moszkva legitim célpontokként fogja kezelni az Ukrajna területén telepített külföldi csapatokat.

Lavrov szerint Zelenszkij csak a saját túlélésére gondol, tulajdonképpen nincs szüksége békére Ukrajnában, mert azzal a saját pozícióját veszélyeztetné – írja at Index.

Bármilyen békekötés Ukrajnában a politikai pályafutása végét fogja jelenteni, és lehet, hogy nemcsak a politikaiét”

– tekintett előre az orosz külügyminiszter.

Fotó: Leon Neal / POOL / AFP

Összesen 35 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
NovaTerra
2026. február 05. 09:16
Ez kb. üzenet Zelenszkijnek, hogy még véletlenül se mondjon le! Gyanítom azért, mert jó ő most az oroszoknak a háború folytatásához.
Válasz erre
0
0
rasputin
2026. február 05. 09:12
Sztálin rádióbeszéde. 1941. JÚLIUS 3. """Azt kérdezhetik : mikép történhetett, hogy a Szovjetkormány hajlandó volt megnemtámadási egyezményt kötni olyan hitszegő emberekkel és szörnyetegekkel, mint amilyen Hitler és Ribbentrop? Nem követett-e itt el hibát a Szovjetkormány? Természetesen — nem! A megnemtámadási egyezmény: két állam közötti békeegyezmény. Márpedig ilyen egyezményt ajánlott nekünk Németország 1939-ben. Elutasíthatta-e a Szovjetkormány ezt az ajánlatot? """ bibl.u-szeged.hu/bibl/mil/ww2/doksi/sztalin/sztalin01.html Volt ugyan ilyen megállapodás Iriszirszág és Ukrajna közt? Volt. Ki szegte meg 2014.02.27.én?
Válasz erre
0
0
The Loner
2026. február 05. 09:04
rasputin 2026. február 05. 08:57 "Nem tudom de mikor Hitler csapatai Moszkva alatt voltak Sztalin csak nem akart békét kötni." Nagyjából igaz amit állítasz, de érdemes egy kis árnyalás. Nem volt hivatalos német békeajánlat. Hitler alapvetően a Szovjetunió teljes legyőzésére és feldarabolására törekedett, nem kompromisszumos békére. Sztálin részéről sem történt komoly, hivatalos békekeresés. A szovjet vezetés arra rendezkedett be, hogy a háborút végig kell harcolni.
Válasz erre
0
0
rasputin
2026. február 05. 09:00
pulsaritorasputin 2026. február 05. 08:35 Te jó Isten de sötét vagy! Roosevelt is tüzérséggel lövette évekig a Japánban élő amerikai kisebbséget? A Szudéta németekről van ismereted? Ha nincs kussolj.
Válasz erre
0
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!