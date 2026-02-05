Lavrov: Ha béke lesz Ukrajnában, Zelenszkijnek vége – és nemcsak politikai értelemben

Zárt ajtók mögött tárgyalnak az ukrajnai békéről Abu-Dzabiban
Amerikai közvetítéssel ült tárgyalóasztalhoz Ukrajna és Oroszország, miközben továbbra is dühöngenek a fegyverek.
Az orosz külügyminiszter véleménye szerint nem sok jóra számíthat az ukrán elnök.
Lesújtó véleményt fogalmazott meg az orosz külügyminiszter Volodimir Zelenszkij ukrán elnökről. Szergej Lavrov az RT orosz hírtelevíziónak adott interjújában kifejtette, ha béke lesz Ukrajnában, Zelenszkijnek vége – és nemcsak politikai értelemben.
Ezt is ajánljuk a témában
Amerikai közvetítéssel ült tárgyalóasztalhoz Ukrajna és Oroszország, miközben továbbra is dühöngenek a fegyverek.
Amennyiben a kijevi vezetés delegációja az ukrajnai rendezésről Abu-Dzabiban tartott tárgyalásokra a bejelentett biztonsági garanciákkal érkezett, akkor ez újfent megerősíti azt, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnöknek valójában nem kell a béke – hangsúlyozta Lavrov, aki hozzátette:
„Nem tudom, milyen javaslatot tárnak majd a delegációnk elé Abu-Dzabiban. Megvitattam velük azokat a biztonsági garanciákat, amelyekről Mark Rutte NATO-főtitkár beszélt a kijevi parlamentben. Ha ez az, amivel az ukránok Abu-Dzabiba érkeztek, akkor
ez újabb bizonyíték arra, hogy Zelenszkij nem akar békét”
– fogalmazott Lavrov.
Mint ismert, Mark Rutte NATO-főtitkár kedden Kijevben, az ukrán parlamentben elmondott beszédében kijelentette, amint megszületik a békemegállapodás, azonnal megjelennek a fegyveres erők Ukrajnában, repülőgépek lesznek a levegőben, és tengeri támogatás is biztosítva lesz az ukránok számára. Erre válaszul erősítették meg az oroszok, hogy Moszkva legitim célpontokként fogja kezelni az Ukrajna területén telepített külföldi csapatokat.
Lavrov szerint Zelenszkij csak a saját túlélésére gondol, tulajdonképpen nincs szüksége békére Ukrajnában, mert azzal a saját pozícióját veszélyeztetné – írja at Index.
Bármilyen békekötés Ukrajnában a politikai pályafutása végét fogja jelenteni, és lehet, hogy nemcsak a politikaiét”
– tekintett előre az orosz külügyminiszter.
Ezt is ajánljuk a témában
Most már biztosan készenlétben áll Putyin.
Fotó: Leon Neal / POOL / AFP