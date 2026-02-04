Ft
uss abraham lincoln irán egyesült államok hajó konfliktus

Atomhatalomnak ment neki Irán, súlyos következmények jöhetnek

2026. február 04. 12:25

Jó tanács belső zavargásoktól megrendült rezsimeknek: nem érdemes közben drónokat küldeni a világ első számú szuperhatalma ellen.

2026. február 04. 12:25
null

Az Egyesült Államok USS Abraham Lincoln repülőgép-hordozója lelőtt egy iráni drónt az Arab-tengeren, miután az „agresszívan közelített” a hajóhoz, mintegy 800 méterre Irán déli partjaitól. A US Central Command szóvivője, Tim Hawkins elmondása szerint egy F-35C vadászgépet vetettek be a hordozó és személyzete védelme érdekében. „Senki sem sérült meg, és egyetlen amerikai felszerelés sem rongálódott” – idézte a CNN.

Az incidens kapcsán az iráni állami Tasnim hírügynökség arról számolt be, hogy az IRGC (Irán Iszlám Forradalmi Gárdája) elvesztette a kapcsolatot egy felderítő drónjával, amely „megfigyelést, felderítést és filmezést” végzett nemzetközi vizeken. A drón azonban már sikeresen továbbította a felvételeket az iráni központnak, mielőtt megszakadt a kapcsolat.

Néhány órával később két iráni hajó közelített fenyegetően az amerikai zászló alatt hajózó M/V Stena Imperative vegyi tanker felé a Hormuzi-szorosban. Az iráni hajók háromszor haladtak el nagy sebességgel a tanker mellett, miközben egy Mohajer drón is repült fölöttük. Hawkins szerint az irániak rádión fenyegetőztek: 

„át fogjuk venni a tanker felett az irányítást”.

Az amerikai erők azonnal reagáltak a fenyegetésre: a USS McFaul romboló a tanker segítségére sietett, a levegőből pedig az amerikai légierő nyújtott támogatást, aminek köszönhetően a helyzet deeszkalálódott.

Hawkins úgy vélekedett, az iráni fél „agresszív és szakszerűtlen magatartást” mutatott, amivel növelte a félreértések kockázatát nemzetközi vizeken, és egyértelművé tette, hogy az Egyesült Államok nem tolerálja az ilyen jellegű zaklatást.

Az incidensek közvetlenül azelőtt történtek, hogy az amerikai és iráni tisztviselők pénteken diplomáciai tárgyalásokat kezdtek volna a katonai konfliktus elkerülésére. 

Az eredeti tervek szerint a megbeszélésekre Isztambulban került volna sor, ahol több közel-keleti ország külügyminisztere is részt vett volna.

Irán azonban időközben új feltételeket szabott, és azt kérte, helyezzék át a tárgyalásokat Ománba, korlátozzák a résztvevők körét, a megbeszélések pedig kizárólag az ország nukleáris programjára összpontosuljanak. Az Egyesült Államoknak azonban továbbra is szélesebb körű követelései vannak, beleértve Irán ballisztikus rakétaprogramjának és regionális befolyásának csökkentését.

Donald Trump amerikai elnök hangsúlyozta, hogy a két ország között folynak a tárgyalások, de továbbra sem vetette el a katonai beavatkozás lehetőségét.

„Jelenleg tárgyalunk velük. Ha sikerül megállapodnunk, az nagyszerű, ha nem, valószínűleg rossz dolgok fognak történni”

 – figyelmeztetett az elnök. A katonai felkészültség és a diplomáciai tárgyalások párhuzamosan zajlanak a térségben, ahol továbbra is tapintható a feszültség.

A nyitóképen az USS Abraham Lincoln látható. Kép forrása: HO / AFP

 

pandalala
2026. február 04. 13:17
az mérföld, és nem méter valamint, 500, és nem 800 .... " Az első incidens kedden történt, amikor az amerikai erők lelőttek egy iráni drónt, „mivel a pilóta nélküli repülőgép agresszíven közeledett” az USS Abraham Lincoln repülőgép-hordozóhoz, amely az Arab-tengeren haladt, körülbelül 500 mérföldre Irán déli partjaitól – mondta Tim Hawkins kapitány, az amerikai Központi Parancsnokság szóvivője. " ( deepl.com fjordítás .... )
bakafant-28
2026. február 04. 13:01
A világcsendőr nagyon jó ezekben a kiprovokált incidensekben.A kubai háború a Maine- incidenssel kezdődött.....Ezt a hadihajót Havannában állítólag felrobbantották..Most hagyjuk,hogy mit keresett ott,kazánrobbanás volt,baleset..A vietnami háború Tonkin- incidense ugyanúgy hazugság,mint Szaddam atomja...Meg nem iráni hadihajók járőröznek a Hatteras- foknál...Trump felrúgta az irániakkal kötött megállapodást,kiprovokálatlanul bombáztatta az országukat(zsidó uszításra).Perzsia ~ 2000 éve kizárólag védekező háborúkat vívott..Az USA évi 3-4 agressziójával szemben. Úgyhogy,"ki is ment neki" kinek? Nem kéne ennyire jenkiseggnyalónak lenni,Mandi!
74bro
•••
2026. február 04. 12:47 Szerkesztve
Semmi baj. Miután MP megnyerte a választást nyolcharmaddal, azonnal hadat üzen Iránnak, mert Perzsia putyinbérenc, mint az Orbán. Miután a mérges tiszás jóemberek bevették Teheránt, Brüsszeli-Kolompár Dezső, a Magyar kormány hadügyminisztere, tárgyalásokat kezd Trumppal a város átadása végett. Teheránért a románok megkapják Békést, a szerbek Baranyát. Nem, én csak másnapos vagyok, a világ hülyült meg.
rasputin
2026. február 04. 12:43
Megnéztem mit ír CNN """In the first incident on Tuesday, US forces shot down an Iranian drone “as the unmanned aircraft aggressively approached” the USS Abraham Lincoln aircraft carrier, which was transiting the Arabian Sea about 500 miles from Iran’s southern coast, said Capt. Tim Hawkins, a US Central Command spokesman."""" Már csak a selejt aki a fidesznek dolgozik.
