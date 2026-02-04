Atomhatalomnak ment neki Irán, súlyos következmények jöhetnek

Az amerikai erők azonnal reagáltak a fenyegetésre: a USS McFaul romboló a tanker segítségére sietett, a levegőből pedig az amerikai légierő nyújtott támogatást, aminek köszönhetően a helyzet deeszkalálódott.

Hawkins úgy vélekedett, az iráni fél „agresszív és szakszerűtlen magatartást” mutatott, amivel növelte a félreértések kockázatát nemzetközi vizeken, és egyértelművé tette, hogy az Egyesült Államok nem tolerálja az ilyen jellegű zaklatást.

Az incidensek közvetlenül azelőtt történtek, hogy az amerikai és iráni tisztviselők pénteken diplomáciai tárgyalásokat kezdtek volna a katonai konfliktus elkerülésére.

Az eredeti tervek szerint a megbeszélésekre Isztambulban került volna sor, ahol több közel-keleti ország külügyminisztere is részt vett volna.

Irán azonban időközben új feltételeket szabott, és azt kérte, helyezzék át a tárgyalásokat Ománba, korlátozzák a résztvevők körét, a megbeszélések pedig kizárólag az ország nukleáris programjára összpontosuljanak. Az Egyesült Államoknak azonban továbbra is szélesebb körű követelései vannak, beleértve Irán ballisztikus rakétaprogramjának és regionális befolyásának csökkentését.