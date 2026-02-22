Hihetetlen: közmunkára és állampolgári tanfolyamra ítélték a francia golfbajnokot brutálisan összeverő fiatalt

Antoine 21 éves volt, és fényes jövő állt volna előtte a golfban, azonban 2025 májusában brutálisan megverték Toulouse-ban – írja a La Dépêche. A francia golf egyik legnagyobb tehetsége és háromszoros bajnoka éjszaka hazafelé tartott, amikor belekötött egy hajléktalan és szétvert a fején egy üveget. Antonie segítségül hívott két arra járó 16 éves fiatalt, akik sajátos módját választották a segítségnyújtásnak: felrúgták az áldozatot és ők is összeverték a földön.

Antoine végül olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy fel kellett hagynia a sporttal.