Hatalmas botrány robbant ki a szomszédban: titkos Sz 300-as iratok kerülhettek Ukrajnába

Az ügyben megszólalt Jaroslav Naď volt szlovák védelmi miniszter is, aki abszurdnak nevezte a nyomozást. Azt hangsúlyozta, hogy az Sz-300-as rendszer átadása a teljes körű háború kitörésekor kormánydöntés alapján történt, és állítása szerint a szükséges dokumentáció az ilyen rendszerek szerves része.
A kérdések között az is felmerült, hogy az átadott dokumentumok miért minősülnek érzékeny anyagnak. A szlovák hatóságok korábban már vizsgálták az Sz-300-as átadásának körülményeit, többek között szabotázs gyanújával, ám valamennyi büntetőeljárást lezárták. A kerületi ügyészség összesen négy büntetőügyet indított, ezek közül hármat már megszüntettek. Egy külön eljárás azonban még folytatódik a lőszerszállítások ügyében, amelyet az Európai Ügyészség felügyel.
Nyitókép forrása: az Orosz Hírek YouTube-oldala
