európai ügyészség sz - 300 szlovákia légvédelmi rendszer ukrajna

Hatalmas botrány robbant ki a szomszédban: titkos Sz 300-as iratok kerülhettek Ukrajnába

2026. február 05. 20:20

A gyanú szerint a korábbi szlovák kormány olyan szigorúan titkos műszaki dokumentumokat adott át az ukrán katonai attasénak, amelyeket nem lett volna szabad kiadni.

2026. február 05. 20:20
null

Nyomozást indított a szlovák rendőrség, miután felmerült a gyanú, hogy Ukrajna olyan titkosított dokumentumokhoz jutott a korábbi szlovák kormánytól, amelyeket nem lett volna szabad átadni. A RBK jelentése szerint a szlovák hatóságok úgy gyanítják, hogy 2022. április 15-én szigorúan titkos műszaki anyagokat adtak át az ukrán katonai attasénak.

A szlovák hatóságok kifogása szerint az attasé az Sz-300-as légvédelmi rendszerek dokumentációját vette át, ami sérthette a Szlovákia és Oroszország között, a minősített adatok védelméről kötött kormányközi megállapodást. A vizsgálat középpontjában az áll, hogy az átadott iratok minősítése és tartalma indokolta-e, illetve lehetővé tette-e azok átadását.

A pozsonyi ügyészség tavaly áprilisban indította el az eljárást. Jelenleg dokumentumokat gyűjtenek és tanúkat hallgatnak ki, a nyomozás lezárásának időpontja egyelőre nem ismert.

Az ügyészség tájékoztatása szerint a dokumentációt a légvédelmi rendszer átadását követően juttatták el Ukrajnának.

Az ügyben megszólalt Jaroslav Naď volt szlovák védelmi miniszter is, aki abszurdnak nevezte a nyomozást. Azt hangsúlyozta, hogy az Sz-300-as rendszer átadása a teljes körű háború kitörésekor kormánydöntés alapján történt, és állítása szerint a szükséges dokumentáció az ilyen rendszerek szerves része.

A kérdések között az is felmerült, hogy az átadott dokumentumok miért minősülnek érzékeny anyagnak. A szlovák hatóságok korábban már vizsgálták az Sz-300-as átadásának körülményeit, többek között szabotázs gyanújával, ám valamennyi büntetőeljárást lezárták. A kerületi ügyészség összesen négy büntetőügyet indított, ezek közül hármat már megszüntettek. Egy külön eljárás azonban még folytatódik a lőszerszállítások ügyében, amelyet az Európai Ügyészség felügyel.

Nyitókép forrása: az Orosz Hírek YouTube-oldala

***

 

