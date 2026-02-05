Hatalmas botrány robbant ki a szomszédban: titkos Sz 300-as iratok kerülhettek Ukrajnába

Nyomozást indított a szlovák rendőrség, miután felmerült a gyanú, hogy Ukrajna olyan titkosított dokumentumokhoz jutott a korábbi szlovák kormánytól, amelyeket nem lett volna szabad átadni. A RBK jelentése szerint a szlovák hatóságok úgy gyanítják, hogy 2022. április 15-én szigorúan titkos műszaki anyagokat adtak át az ukrán katonai attasénak.

A szlovák hatóságok kifogása szerint az attasé az Sz-300-as légvédelmi rendszerek dokumentációját vette át, ami sérthette a Szlovákia és Oroszország között, a minősített adatok védelméről kötött kormányközi megállapodást. A vizsgálat középpontjában az áll, hogy az átadott iratok minősítése és tartalma indokolta-e, illetve lehetővé tette-e azok átadását.