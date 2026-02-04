Visszafordíthatatlan károkat okozna: bevándorlóországgá tenné Magyarországot egy Brüsszel-párti bábkormány
Ez súlyos anyagi áldozatokat követelne a magyar adófizetőktől.
A Tisza Párt már többször is igent mondott az Európai Parlamentben a brüsszeli migrációs politikának.
„Brüsszel migrációpárti politikájával 10 éve folyamatosan arra bíztatja az Európán kívül élő embereket, hogy jöjjenek illegálisan Európába. A hatásuk Nyugat-Európában látványosak. Mindenki, aki manapság Nyugat-Európa nagy városaiban jár élesen szembesül is velük.
Mi, magyarok szembe megyünk Brüsszellel, kerítést építettünk, megfúrtuk a kötelező letelepítési kvótát, így továbbra is migránsmentes ország vagyunk.
De Brüsszel nem adja fel, folyamatosan táplálják az embercsempész hálózatok üzleti modelljét, és arra biztatják a jobb életre vágyókat, hogy fizessenek az embercsempészeknek, vállalják az életveszélyt és jöjjön minél több migráns Európába.
Minél több embert hoznak be, annál nagyobb nyomást raknak ránk, hogy fogadjuk be őket. Ez a brüsszeli migrációs politika csak tragédiákhoz vezet.
Európa nyugati felében nő a terrorveszély, sok helyen már a karácsonyt se lehetett normálisan megünnepelni, most pedig a Földközi-tengeren újabb migránsok fulladtak a vízbe.
Brüsszel veszélyezteti az európai emberek biztonságát és segíti az embercsempész hálózatokat.
A Tisza Párt már többször is igent mondott az Európai Parlamentben a brüsszeli migrációs politikának. Könnyen elképzelhető, hogy mi lenne Magyarországgal, ha ők kormányoznának.
Mi nemet mondunk Brüsszelnek, és a magyarok biztosak lehetnek benne: amíg mi kormányzunk Magyarország migránsmentes ország marad.”
Nyitókép forrása: MTI/Balogh Zoltán