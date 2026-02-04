Ft
Ft
3°C
2°C
Ft
Ft
3°C
2°C
02. 04.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 04.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
tisza párt brüsszel magyarország bevándorlás migrációs politika

Hány embernek kell még meghalnia Brüsszel migrációs politikája miatt?!

2026. február 04. 12:21

A Tisza Párt már többször is igent mondott az Európai Parlamentben a brüsszeli migrációs politikának.

2026. február 04. 12:21
Svédország migráció
Szijjártó Péter
Szijjártó Péter
Facebook

„Brüsszel migrációpárti politikájával 10 éve folyamatosan arra bíztatja az Európán kívül élő embereket, hogy jöjjenek illegálisan Európába. A hatásuk Nyugat-Európában látványosak. Mindenki, aki manapság Nyugat-Európa nagy városaiban jár élesen szembesül is velük.

Ezt is ajánljuk a témában

Mi, magyarok szembe megyünk Brüsszellel, kerítést építettünk, megfúrtuk a kötelező letelepítési kvótát, így továbbra is migránsmentes ország vagyunk.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Leleplezték Török Gábor titkát: múltbéli mondata tette nevetségessé

Leleplezték Török Gábor titkát: múltbéli mondata tette nevetségessé
Tovább a cikkhezchevron

De Brüsszel nem adja fel, folyamatosan táplálják az embercsempész hálózatok üzleti modelljét, és arra biztatják a jobb életre vágyókat, hogy fizessenek az embercsempészeknek, vállalják az életveszélyt és jöjjön minél több migráns Európába.

Minél több embert hoznak be, annál nagyobb nyomást raknak ránk, hogy fogadjuk be őket. Ez a brüsszeli migrációs politika csak tragédiákhoz vezet.

Európa nyugati felében nő a terrorveszély, sok helyen már a karácsonyt se lehetett normálisan megünnepelni, most pedig a Földközi-tengeren újabb migránsok fulladtak a vízbe.

Brüsszel veszélyezteti az európai emberek biztonságát és segíti az embercsempész hálózatokat.

A Tisza Párt már többször is igent mondott az Európai Parlamentben a brüsszeli migrációs politikának. Könnyen elképzelhető, hogy mi lenne Magyarországgal, ha ők kormányoznának.

Mi nemet mondunk Brüsszelnek, és a magyarok biztosak lehetnek benne: amíg mi kormányzunk Magyarország migránsmentes ország marad.”

Nyitókép forrása: MTI/Balogh Zoltán

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 3 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Frenk
2026. február 04. 13:41
Nem értem az egészet... Látom a Tv-ben a képeket, erős fiatal férfiak ülnek a porban, kezükben okos telefon amit bőszen nyomkodnak....csak tisztelettel kérdezném miből telik erre ha Ők valóban menekültek ? Valahogy olyan képeket sehol sem látni hogy bárhol dolgoznának...erre lenne szükségünk, ezt kellene finanszíroznunk? Már bocsánat, ha Én hívok valakit vendégségbe nem azt várom el hogy a szomszédnál legyen elszállásolva , aki hívta Őket az viselje a következményeket... A TisztaFosos messiásnak minden mindegy, fogja a sátorfáját és a kis vagyonkájával, magas kőfalak, fegyveres őrök által védett nyugis helyre költözik. Egyébként remélem már készül az első TisztaFosos Önkéntes Ezred Ukrajnába élén a messiással meg TokaTábornokkal...viszik magukkal az agyhalott, büdös szájú szektájukat - az utolsó engedje le a sorompót - természetesen a Webberke megy az Zursika vezetéséve...oszt jó napot :)l
Válasz erre
0
0
mlotta
2026. február 04. 13:33
Egy jegy nélküli újnémet utas agyonvert egy kalauzt Németországban Németországban (is) rendszeresek a kalauzokat érintő incidensek. A dolgozók nyolcvan százaléka élt már át atrocitást, és közel minden negyedik dolgozó mondja azt, hogy nem érzi magát biztonságban, miközben a munkáját végzi.
Válasz erre
0
0
statiszta
2026. február 04. 12:36
Pedig valami agyhalott még fel sem fegyverezte őket, hogy az "oroszok ellen" harcoljanak. :)
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!