Minél több embert hoznak be, annál nagyobb nyomást raknak ránk, hogy fogadjuk be őket. Ez a brüsszeli migrációs politika csak tragédiákhoz vezet.

Európa nyugati felében nő a terrorveszély, sok helyen már a karácsonyt se lehetett normálisan megünnepelni, most pedig a Földközi-tengeren újabb migránsok fulladtak a vízbe.

Brüsszel veszélyezteti az európai emberek biztonságát és segíti az embercsempész hálózatokat.

A Tisza Párt már többször is igent mondott az Európai Parlamentben a brüsszeli migrációs politikának. Könnyen elképzelhető, hogy mi lenne Magyarországgal, ha ők kormányoznának.

Mi nemet mondunk Brüsszelnek, és a magyarok biztosak lehetnek benne: amíg mi kormányzunk Magyarország migránsmentes ország marad.”