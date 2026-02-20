Ft
béketanács egyesült államok donald trump orbán viktor

Ha Trump és Orbán hozza a békét, akkor legyen inkább háború?

2026. február 20. 07:52

Orbán Viktor alapítótag, az egyetlen uniós ország vezetője, akinek szavazati joga van, ez pedig a háborús veszély közepette kulcsfontosságú.

2026. február 20. 07:52
Szabó Gergő
Szabó Gergő
Pesti Srácok

„A tegnapi napon tartotta első hivatalos ülését a Donald Trump által életre hívott Béketanács, amely kimondatlanul az üres és ügynökökkel teli ENSZ helyét lehet hivatott átvenni. Orbán Viktor alapítótag, az egyetlen uniós ország vezetője, akinek szavazati joga van, ez pedig a háborús veszély közepette kulcsfontosságú.

Tudom, a Béketanács egy vicc, Orbán elszigetelt, ez az egész csak önégetés. Vagy várjunk csak? Lehet, hogy mégis ér valamit az Egyesült Államok elnöke által gründolt szervezet? Lehet, hogy jobban ellátja majd a feladatát, mint a gittegylet-jellegű ENSZ? Egy fájó pont biztos van benne a baloldal számára: Orbán Viktor mint alapítótag. Ezt nem tudja megemészteni se a tiszás, se a dékás, se az európai baloldal irigy és kisstílű bandája. Inkább vesszen oda az egész kontinens, csak Orbán Viktor nevét ne hallják, ne legyen igaza, szűnjön meg. Az, hogy Donald Trump folyamatosan kitünteti a figyelmével, partnernek, szövetségesnek és barátnak tekinti, ettől aztán főleg jeges borzongás fut végig ezeken a nímandokon.”

