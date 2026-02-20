Ft
rezsicsökkentés Ukrajna Barátság kőolajvezeték

Az ukrán olajzsarolás nem csak a benzinárakat célozza

2026. február 20. 08:56

Valójában a rezsivédelem motorját akarják leállítani.

2026. február 20. 08:56
Czepek Gábor
Czepek Gábor
„Az ukrán olajzsarolás nem csak a benzinárakat célozza. Valójában a rezsivédelem motorját akarják leállítani.

A rezsivédelmet három henger működteti: a Paksi Atomerőmű stabil termelése, az olcsó orosz gázbeszerzés és a rezsivédelmi alap. Ezért fizetik a magyar családok hosszú évek óta Európa legalacsonyabb áram- és gázárait.

Brüsszel Paksot igyekszik lefékezni; nem sikerült. Üzemidőt hosszabbítunk, és a gáncsolások ellenére elindultak Paks II. kivitelezési munkái is. Jogellenesen támadják a gázbeszerzést; de az is működik. Trump elnökkel mentességben állapodtunk meg, jogainkat pedig az Európai Bíróság előtt fogjuk érvényesíteni. Így maradt a harmadik: a rezsivédelmi alap. 

Ennek egyik fontos bevétele az orosz nyersolaj árkülönbözetéből származik. A kormány extraprofitadót és további különadókat (két évig az árbevétel alapú különadó, folyamatosan az energiaszektort terhelő Robin Hood-adó címén) vetett ki erre. 

Négy év alatt a mintegy 650 milliárd forintos extraprofitból 500 milliárd a költségvetésbe, és – itt a lényeges pont – azon belül a rezsivédelmi alapba került; támasztja a rezsivédelmet, a családok villany- és gázszámláit. Most ezt próbálják kiszerelni a motorból.

A Brüsszel–Kijev–Zágráb-tengely képlete egyszerű: drágább energia + gyengébb védelem = új kormány --> gyorsított ukrán csatlakozás.

A jogi helyzet viszont világos. Az uniós szabály kimondja: ha a csővezetékes ellátást rajtunk kívül álló ok akadályozza, az olaj tengeri úton is behozható. Ha elzárják a fővezetéket, használjuk a tartalék útvonalat; pontosan az ilyen helyzetekre való. Ez jog, nem pedig kegy.

Az orosz olaj tehát jönni fog. A rezsivédelem marad. A motor jár.

Áprilisban biztos kézben marad a kormány. Ukrajna csatlakozása kérdésében pedig egy ország biztosan a józan észt fogja képviselni.”

Nyitókép: THOMAS KIENZLE / AFP

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el

