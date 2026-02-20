Négy év alatt a mintegy 650 milliárd forintos extraprofitból 500 milliárd a költségvetésbe, és – itt a lényeges pont – azon belül a rezsivédelmi alapba került; támasztja a rezsivédelmet, a családok villany- és gázszámláit. Most ezt próbálják kiszerelni a motorból.

A Brüsszel–Kijev–Zágráb-tengely képlete egyszerű: drágább energia + gyengébb védelem = új kormány --> gyorsított ukrán csatlakozás.

A jogi helyzet viszont világos. Az uniós szabály kimondja: ha a csővezetékes ellátást rajtunk kívül álló ok akadályozza, az olaj tengeri úton is behozható. Ha elzárják a fővezetéket, használjuk a tartalék útvonalat; pontosan az ilyen helyzetekre való. Ez jog, nem pedig kegy.

Az orosz olaj tehát jönni fog. A rezsivédelem marad. A motor jár.

Áprilisban biztos kézben marad a kormány. Ukrajna csatlakozása kérdésében pedig egy ország biztosan a józan észt fogja képviselni.”