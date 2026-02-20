„Sokszor mondják ránk, magyarokra, hogy a végletek emberei vagyunk. Talán igazuk is van. Egyik pillanatban büszkén soroljuk, mennyi mindent köszönhet a világ a magyarok tudásának, kreativitásának. És valóban, a találmányok, felfedezések sora szinte végtelenül hosszú. Aztán a következő pillanatban letargiába zuhanunk, és honfitársaink akarnak minket megtanítani arra, hogy merjünk kicsik lenni.

Miért is kezdtem el ezen gondolkozni? Azért, mert a minap lezajlott müncheni biztonsági konferencián elhangzottakat próbáltam értelmezni, a szavak mögé is nézni. Mert az ott hallott felszólalásokból úgy tűnhet, hogy az Európai Unió dicsőséges jövőjének már csupán egy akadálya, gondja van, ez pedig Magyarország. Már nem számítanak az unió folyamatos eljelentéktelenedését jelző gazdasági mutatók, nem számít az innováció, a kutatás-fejlesztés területén tapasztalható folyamatos lemaradás. Ahogy az eladósodás, népességfogyás, kulturális identitásvesztés, muzulmán térnyerés, energiaválság, nyersanyagkrízis sem.