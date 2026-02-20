Ft
Ft
3°C
2°C
Ft
Ft
3°C
2°C
02. 20.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 20.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
manfred weber európai unió magyarország európai néppárt európa orbán viktor

Újra a magyarok lehetnek Európa megmentői

2026. február 20. 06:43

Brüsszel és Kijev aktív információs háborút folytat azért, hogy Orbán Viktort eltávolítsák a hatalomból.

2026. február 20. 06:43
null
Horváth József
Horváth József
Magyar Nemzet

„Sokszor mondják ránk, magyarokra, hogy a végletek emberei vagyunk. Talán igazuk is van. Egyik pillanatban büszkén soroljuk, mennyi mindent köszönhet a világ a magyarok tudásának, kreativitásának. És valóban, a találmányok, felfedezések sora szinte végtelenül hosszú. Aztán a következő pillanatban letargiába zuhanunk, és honfitársaink akarnak minket megtanítani arra, hogy merjünk kicsik lenni.

Miért is kezdtem el ezen gondolkozni? Azért, mert a minap lezajlott müncheni biztonsági konferencián elhangzottakat próbáltam értelmezni, a szavak mögé is nézni. Mert az ott hallott felszólalásokból úgy tűnhet, hogy az Európai Unió dicsőséges jövőjének már csupán egy akadálya, gondja van, ez pedig Magyarország. Már nem számítanak az unió folyamatos eljelentéktelenedését jelző gazdasági mutatók, nem számít az innováció, a kutatás-fejlesztés területén tapasztalható folyamatos lemaradás. Ahogy az eladósodás, népességfogyás, kulturális identitásvesztés, muzulmán térnyerés, energiaválság, nyersanyagkrízis sem. 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Titkos videó bizonyíthatja: ez a legnagyobb különbség Orbán Viktor és Magyar Péter között

Titkos videó bizonyíthatja: ez a legnagyobb különbség Orbán Viktor és Magyar Péter között
Tovább a cikkhezchevron

Az orosz–ukrán háború tragédiájának európai vonatkozásairól se mertek őszintén, nyíltan beszélni Münchenben.

Annál inkább hazánkról. Az elhangzottak alapján semmi probléma, baj nem lenne az unióban, ha Magyarországot nem Orbán Viktor vezetné. Erről beszélt Friedrich Merz német kancellár, aki szerint az áprilisi magyar választás után új fejezet kezdődhet az EU bővítésében. Manfred Weber, az Európai Néppárt elnöke azzal büszkélkedett, hogy azért »rúgta ki« (sic!) Orbánt a pártszövetségből, mert távol került mindenféle józan gondolattól. Márpedig »ami elég, az elég« – ő aztán nem sokat teketóriázott. Ursula von der Leyen pedig azt hangoztatta, hogy az egyhangú döntések helyett át kell térni a minősített többség elvére. Ehhez módosítani kell az unió alapszerződését, amihez kellően kreatívnak kell lenniük. »Egy mindenkiért, mindenki egyért.« Ez az unió lényege, tette hozzá. Szegény Dumas három testőre csak csodálkozik, hogy már az ő jelmondatukat is ellopták.

Zelenszkij ukrán elnök is megszólalt Münchenben, hisz nélküle konferencia – pláne biztonsági témában – ma elképzelhetetlen az unióban. Ő is elmondta, hogy Orbán Viktor a gátja Európa megerősítésének, sőt az oroszok térdre kényszerítésének is. A sort még hosszan lehetne folytatni.”

Nyitókép: Attila KISBENEDEK / AFP

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
oberennsinnen49
•••
2026. február 20. 07:05 Szerkesztve
Ewald-Heinrich von Kleist-Schmenzin 1962-ben alapította Müncheni Védelmi Tudományos Konferenciaként.[1][15] A jövőbeni katonai konfliktusok megelőzését szorgalmazta a biztonságpolitika vezetőinek és szakértőinek összefogásával, 1963-ban. - a jövőbeni katonai konfliktusok MEGELŐZÉSÉÉRT - Miről szól ma ez a konferencia? A JÖVŐBENI KATONAI KONFLIKTUSOK létrehozásáért - Erre mondjuk: a Gonosz erősen működik.
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!