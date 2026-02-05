Ft
02. 05.
csütörtök
Zelenszkij orosz-ukrán háború béketárgyalás fogolycsere

Ezrek számára érhet véget a háború: nagyon komoly eredményt értek el az orosz-ukrán-amerikai tárgyalások

2026. február 05. 10:03

Az orosz–ukrán háború egyik legérzékenyebb kérdésében történt előrelépés az elmúlt napokban. Zelenszkij bejelentése szerint újabb hadifogolycsere előkészítése zajlik Oroszországgal, amely az első konkrét eredménye az amerikai részvétellel zajló háromoldalú tárgyalásoknak.

2026. február 05. 10:03
null

A béketárgyalások eddigi legkézzelfoghatóbb eredményéről számolt be Volodimir Zelenszkij, amikor bejelentette: Ukrajna és Oroszország újabb hadifogolycsere előkészítésén dolgozik. Az ukrán elnök hangsúlyozta, hogy az emberek hazatérése továbbra is az ország egyik legfontosabb prioritása.

A KISZó beszámolója szerint a bejelentés az Ukrajna, Oroszország és az Egyesült Államok részvételével zajló tárgyalások második fordulója után hangzott el. Ez az első olyan konkrét lépés, amely közvetlenül emberek ezreinek sorsát érintheti az orosz–ukrán háború kezdete óta.

Az ukrán álláspont egyértelmű: a háborúnak ténylegesen véget kell vetni. Ennek elsősorban Oroszországnak kell készen állnia, de a partnereinknek is valódi biztonsági garanciákkal és kézzelfogható nyomásgyakorlással kell ezt biztosítaniuk

– fogalmazott az ukrán elnök.

Zelenszkij és a béketárgyalások első kézzelfogható eredménye

Zelenszkij szerint a békefolyamat csak akkor lehet hiteles, ha az nem jár semmiféle jutalommal vagy engedménnyel Moszkva számára. Úgy vélte, bármilyen kedvezmény azt eredményezné, hogy Oroszország később felrúgná a megállapodásokat, ezért Ukrajna csak valódi, tartós előrelépést fogadhat el.

A The Guardian közlése alapján az Abu-Dzabiban zajló, amerikai vezetésű egyeztetések célja az volt, hogy gyakorlati lépésekben is megmutatkozzon a diplomáciai folyamat. 

Az ukrán fél „produktívnak” nevezte a tárgyalások kezdetét, és jelezte, hogy az egyeztetéseknek valódi békéhez kell vezetniük, nem pedig újabb időnyerést biztosítaniuk Oroszország számára.

A brit lap szerint Zelenszkij abban bízik, hogy a tárgyalások rövid időn belül újabb fogolycseréhez vezethetnek, miközben az orosz fél továbbra is kemény feltételeket hangsúlyoz. 

Ennek ellenére a mostani bejelentés az eddigi egyik legerősebb jele annak, hogy a diplomáciai folyamat nem csupán nyilatkozatok szintjén zajlik.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Lisi Niesner / POOL / AFP

 

