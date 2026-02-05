Ezrek számára érhet véget a háború: nagyon komoly eredményt értek el az orosz-ukrán-amerikai tárgyalások

A béketárgyalások eddigi legkézzelfoghatóbb eredményéről számolt be Volodimir Zelenszkij, amikor bejelentette: Ukrajna és Oroszország újabb hadifogolycsere előkészítésén dolgozik. Az ukrán elnök hangsúlyozta, hogy az emberek hazatérése továbbra is az ország egyik legfontosabb prioritása.

A KISZó beszámolója szerint a bejelentés az Ukrajna, Oroszország és az Egyesült Államok részvételével zajló tárgyalások második fordulója után hangzott el. Ez az első olyan konkrét lépés, amely közvetlenül emberek ezreinek sorsát érintheti az orosz–ukrán háború kezdete óta.