Botrány: terrorszervezet tagja publikálhatott a New York Timesban

A kolozsvári WTA-tornán történtek túlmutattak a pályán zajló játékon.
Izraeli források szerint az amerikai lapban publikáló gázai orvos valójában a Hamász terrorszervezet magas rangú tisztje.
Izraeli források állítása szerint a New York Times hasábjain publikáló gázai orvos nem az, akinek bemutatták, hanem a Hamász terrorszervezet egyik vezető tisztje. A történet nyomán médiakritikusok azt vetik az amerikai napilap szemére, hogy megfelelő ellenőrzés nélkül biztosított felületet a palesztin terrorszervezet propagandájának – írta meg az Origo.
A vitatott személy Husszam Abu Szafíja, akit a New York Times két vendégcikkében gyermekorvosként és az észak gázai Kamal Adwan Kórház igazgatójaként mutattak be. Írásaiban élesen bírálta Izraelt, és többek között „népirtó helyzetről” beszélt Gáza északi részén. Az izraeli hadsereg és a jeruzsálemi székhelyű NGO Monitor kutatóintézet ugyanakkor azt állítja, hogy Szafíja valójában a Hamász egyik magas rangú tagja.
Az NGO Monitor közlése szerint fényképes bizonyítékok támasztják alá állításaikat. Ezeken a férfi egy 2016 os eseményen Hamász egyenruhában látható, amikor a kórház felújításának befejezését ünnepelték a terrorszervezet vezetőivel együtt.
A képeket a Hamász által ellenőrzött gázai egészségügyi minisztériumhoz tartozó Gaza Medical Services Facebook oldalán tették közzé. Emellett palesztin médiumok rendszeresen „ezredesként” hivatkoznak Szafíjára, ezt a katonai rangot azonban a New York Times vendégcikkei nem említették. Vincent Chebat, az NGO Monitor kutatója „súlyos újságírói kudarcnak” nevezte, hogy a lap szerinte nem vizsgálta meg kellő alapossággal a szerző hátterét, mielőtt publikálási lehetőséget adott neki.
Az izraeli hadsereg megerősítette, hogy Szafíja a Hamász magas rangú tagja, ugyanakkor konkrét terrorcselekményekben való részvétellel nem vádolták meg. Az IDF tájékoztatása szerint a férfit korábban rövid időre őrizetbe vették, majd később szabadon engedték. Az ügy kapcsán a New York Times nem adott ki kommentárt.
