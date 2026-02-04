Botrány: terrorszervezet tagja publikálhatott a New York Timesban

Izraeli források állítása szerint a New York Times hasábjain publikáló gázai orvos nem az, akinek bemutatták, hanem a Hamász terrorszervezet egyik vezető tisztje. A történet nyomán médiakritikusok azt vetik az amerikai napilap szemére, hogy megfelelő ellenőrzés nélkül biztosított felületet a palesztin terrorszervezet propagandájának – írta meg az Origo.

A vitatott személy Husszam Abu Szafíja, akit a New York Times két vendégcikkében gyermekorvosként és az észak gázai Kamal Adwan Kórház igazgatójaként mutattak be. Írásaiban élesen bírálta Izraelt, és többek között „népirtó helyzetről” beszélt Gáza északi részén. Az izraeli hadsereg és a jeruzsálemi székhelyű NGO Monitor kutatóintézet ugyanakkor azt állítja, hogy Szafíja valójában a Hamász egyik magas rangú tagja.