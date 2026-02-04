Ft
Hírek
Vélemények
Hetilap
publikáció new york times hamász ngo terrorszervezet

Botrány: terrorszervezet tagja publikálhatott a New York Timesban

2026. február 04. 07:22

Izraeli források szerint az amerikai lapban publikáló gázai orvos valójában a Hamász terrorszervezet magas rangú tisztje.

2026. február 04. 07:22
null

Izraeli források állítása szerint a New York Times hasábjain publikáló gázai orvos nem az, akinek bemutatták, hanem a Hamász terrorszervezet egyik vezető tisztje. A történet nyomán médiakritikusok azt vetik az amerikai napilap szemére, hogy megfelelő ellenőrzés nélkül biztosított felületet a palesztin terrorszervezet propagandájának – írta meg az Origo.

A vitatott személy Husszam Abu Szafíja, akit a New York Times két vendégcikkében gyermekorvosként és az észak gázai Kamal Adwan Kórház igazgatójaként mutattak be. Írásaiban élesen bírálta Izraelt, és többek között „népirtó helyzetről” beszélt Gáza északi részén. Az izraeli hadsereg és a jeruzsálemi székhelyű NGO Monitor kutatóintézet ugyanakkor azt állítja, hogy Szafíja valójában a Hamász egyik magas rangú tagja.

Az NGO Monitor közlése szerint fényképes bizonyítékok támasztják alá állításaikat. Ezeken a férfi egy 2016 os eseményen Hamász egyenruhában látható, amikor a kórház felújításának befejezését ünnepelték a terrorszervezet vezetőivel együtt.

A képeket a Hamász által ellenőrzött gázai egészségügyi minisztériumhoz tartozó Gaza Medical Services Facebook oldalán tették közzé. Emellett palesztin médiumok rendszeresen „ezredesként” hivatkoznak Szafíjára, ezt a katonai rangot azonban a New York Times vendégcikkei nem említették. Vincent Chebat, az NGO Monitor kutatója „súlyos újságírói kudarcnak” nevezte, hogy a lap szerinte nem vizsgálta meg kellő alapossággal a szerző hátterét, mielőtt publikálási lehetőséget adott neki.

Az izraeli hadsereg megerősítette, hogy Szafíja a Hamász magas rangú tagja, ugyanakkor konkrét terrorcselekményekben való részvétellel nem vádolták meg. Az IDF tájékoztatása szerint a férfit korábban rövid időre őrizetbe vették, majd később szabadon engedték. Az ügy kapcsán a New York Times nem adott ki kommentárt.

Nyitókép: ANGELA WEISS / AFP

***

vezker
2026. február 04. 09:04
Ez kinek új?
counter-revolution
2026. február 04. 08:36
„Aki meg akarja akadályozni egy palesztin állam létrehozását, támogatnia kell a Hamász megerősítését és a Hamásznak való pénz átutalását… Ez a stratégiánk része, hogy elszigeteljük a gázai palesztinokat a ciszjordániai palesztinoktól.” - Benjamin Netanjahu, 2019.
counter-revolution
2026. február 04. 08:30
"A New York Times. Négy éve nem láttam. Nem hiányzott, de most, mikor kézbe veszem a kiló súlyú vasárnapi példányt, felárad az oldalakról az a keserű-fülledt gettószag, ami ebből az újságból – és olvasóiból, a New York-i zsidóságból – párolog…. 90% hirdetés mellett 10 % gyűlölködés, súgó-rágalmazó ellenségesség minden és mindenki ellen, ami és aki nem zsidó. Van egy zsidó összeesküvés a világban – New York ennek az összeesküvésnek a nem is titkos bunkere -, egy kegyetlen, szívós, minden nemesebb érvényesülési módszert megfertőző fajvédő, fasiszta zsidó összeesküvés, amely a kommunizmust is felhasználja eszköznek (mint a nácik) a zsidó faji uralom céljaira. A New York Times ennek a fajvédő összeesküvésnek angol nyelvű szócsöve – éppen úgy nyomtathatnák cionisták számára, héber betűkkel." - Márai Sándor, 1971.
piramis-2
2026. február 04. 08:21
A The New York Times újságot a The New York Times Company tulajdonolja, amely egy tőzsdén jegyzett (NYT) nyilvános részvénytársaság. Azonban az irányítás több mint egy évszázada egyetlen család kezében összpontosul. Az Ochs-Sulzberger család: A család 1896 óta irányítja a lapot. Bár a gazdasági részesedésük kisebb, egy speciális „kettős részvényosztályú” rendszeren keresztül ők gyakorolják a döntő hatalmat. Döntési jogkör: A család birtokolja a B-osztályú részvények nagy részét, amelyekkel az igazgatótanács tagjainak 70%-át választhatják meg. Ezzel biztosítják a lap szerkesztői függetlenségét és a családi kontrollt. Vezető tisztségviselők: A jelenlegi elnök és kiadó A.G. Sulzberger, aki a család hatodik generációs képviselője ezen a poszton. Nyilvános részvényesek: Az A-osztályú részvények (melyekkel a tőzsdén kereskednek) többnyire olyan nagy intézményi befektetők kezében vannak, mint a Vanguard Group vagy a BlackRock. Kell még mondanom valamit, Ildikó?
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!