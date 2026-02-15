Betelt a pohár: a NATO-tagállam kormányfője megelégelte Trump fenyegetéseit, határozott lépéseket helyezett kilátásba

A NATO új arktiszi megfigyelő missziója, az Arctic Sentry tartós és érdemi megerősítésére szólította fel a szövetségeseket Mette Frederiksen dán miniszterelnök a Müncheni Biztonsági Konferencián. Frederiksen hangsúlyozta: a keret már adott, most konkrét katonai és ipari képességekkel kell feltölteni, különösen Grönland térségében.

A megfigyelő művelet célja a NATO láthatóbb és állandóbb jelenlétének biztosítása a magas északi térségben. Németország vadászgépekkel, légi utántöltési kapacitásokkal vesz részt, és a közeljövőben P-8 Poseidon tengeri járőrgépeket is szolgálatba állít – közölte Boris Pistorius német védelmi miniszter.