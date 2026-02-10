Az ukrajnai történetnek nagyon vége van, s láss csodát: az európai vezetés már keresi is Putyin telefonszámát

Értett is. Kereste az erőnket, és nem nagyon találta, úgyhogy ment tovább.

Vajon hogy nézett volna ki a maximalista habiszti lehántása után egy orosz békeajánlat 2022 őszén, a sikeres harkovi és herszoni ukrán ellentámadás után, ha ebbe az irányba egységes európai fellépés mutatkozott volna? Sosem tudjuk meg, mert sosem voltunk rá kíváncsiak. Ahogy arra sem, hogy lehetett volna-e 2022 tavaszán Isztambulban még pár engedményt kicsikarni az ukránok számára, ha az európai hozzájárulás egy komoly ajánlatban, nem pedig az elvben már kitárgyalt megállapodás szétbombázásában nyilvánul meg. Vagy ha nem Donald Trump, hanem a nála jóval illetékesebb európaiak kezdik el az érdemleges tárgyalást.

Igen, az oroszok az erőből értenek. A meglétéből, meg a hiányából is.

Ezért jó akkor komolyan venni velük a tárgyalást, amikor valamelyest erőpozícióban vagyunk, és nem akkor kaparászni a régi telefonszámok után, amikor a gyengeségünk tapintható.

Az idők szava a tárgyalás lett volna két és fél éve minden egyes időpillanatban. Mi hallottuk, Brüsszelben és Kijevben meg túlkiabálták. Örülök, hogy mostanra eljutott az ő fülükig is. És remélem, hogy irgalmas lesz a történelem Istene mindazokkal, akik az Ukrajna számára végeredményben kedvezőbb, kevesebb halállal és lemondással járó politikát nem csupán szánt szándékkal nem választották, de megbélyegezték, kiközösítették, és azzal vádolták meg, amit végül maguk vittek véghez: Ukrajna Putyinnak való kiszolgáltatásával.