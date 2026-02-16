Ft
volodimir zelenszkij roberta metsola európai unió európai parlament elnök ukrajna

A Tisza Párt brüsszeli szövetségese Münchenben jelentette be: Ukrajna az európai család része! (VIDEÓ)

2026. február 16. 08:56

Metsola nem kertelt, „sokkal, de sokkal többet” követel Ukrajnának – itt a videó!

2026. február 16. 08:56
null

Az Európai Unió bővítésének felgyorsítását sürgette Roberta Metsola a müncheni biztonsági konferencián, ahol az Európai Parlament elnöke egyértelműen Ukrajna csatlakozása mellett érvelt.

Beszédében azt hangsúlyozta, hogy az uniós intézményekben széles politikai támogatás áll a bővítési folyamat mögött, és a kérdésben konkrét előrelépésre van szükség.

„A bővítés kérdésében szintet kell lépnünk. Olyan parlamentnek az elnöke vagyok, amely elsöprő többséggel támogatja ezt a folyamatot” – mondta, majd hozzátette, hogy ez egy mindkét fél számára előnyös helyzet, nem jótékonykodásról van szó, szükségünk van Ukrajnára.

Szükségünk van arra, hogy Ukrajna az európai család része legyen; és képesek vagyunk sokkal többet, sokkal de sokkal többet tenni

– tette hozzá.

A konferencián jelen lévő Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a felvételek tanúsága szerint láthatóan elégedetten hallgatta a felszólalást.

Nyitókép: Ludovic MARIN / AFP

***

