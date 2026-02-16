A Tisza Párt brüsszeli szövetségese Münchenben jelentette be: Ukrajna az európai család része! (VIDEÓ)

„A bővítés kérdésében szintet kell lépnünk. Olyan parlamentnek az elnöke vagyok, amely elsöprő többséggel támogatja ezt a folyamatot” – mondta, majd hozzátette, hogy ez egy mindkét fél számára előnyös helyzet, nem jótékonykodásról van szó, szükségünk van Ukrajnára.

Szükségünk van arra, hogy Ukrajna az európai család része legyen; és képesek vagyunk sokkal többet, sokkal de sokkal többet tenni