Ft
Ft
0°C
-4°C
Ft
Ft
0°C
-4°C
01. 14.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
01. 14.
szerda
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
zelenszkij mihajlo fjodorovo orosz-ukrán háború védelmi miniszter

Zeleneszkij leváltotta a kulcsemberét: új szintre léphet a háború, soha nem látott fegyverek kerülhetnek bevetésre

2026. január 14. 18:44

Az ukrán parlament védelmi miniszterré nevezte ki Mihajlo Fjodorovot, aki innovatív technológiai megoldásokkal erősítené meg az ország fegyveres erőit.

2026. január 14. 18:44
null

Az ukrán parlament szerdán védelmi miniszterré nevezte ki a mindössze 34 éves Mihajlo Fjodorovot, aki a közel négy éve tartó háború egyik legnehezebb időszakában innovációval és technológiai megoldásokkal igyekszik megerősíteni fegyveres erőit – írta a Reuters.

Volodimir Zelenszkij elnök közölte: utasította az új tárcavezetőt, hogy hozzon gyors döntéseket Ukrajna légvédelmének megerősítése érdekében, biztosítsa a frontvonal ellátását és vezessen be új technológiai eszközöket az orosz előrenyomulás megállítására. 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Von der Leyen vészforgatókönyvet írt: így venné el a magyarok pénzét az utolsó centig

Von der Leyen vészforgatókönyvet írt: így venné el a magyarok pénzét az utolsó centig
Tovább a cikkhezchevron

Az államfő szerint a védelmi minisztérium első számú prioritása a légvédelem.

Az ukrán hadsereg a 2022 februárjában indított orosz invázió óta súlyos ember- és eszközhiánnyal küzd. Az orosz erők folyamatosan nyomulnak előre a kelet-ukrajnai Donyecki területen, miközben délen és északkeleten is igyekeznek áttörni az ukrán védelmi vonalakat.

Zelenszkij szerint átfogó reformokra van szükség a mozgósítás rendszerében is.

Az elnök közölte, hogy már megszülettek a döntések a katonai állomány igazságosabb elosztásáról a harcoló dandárok között, miközben a parlament ismét meghosszabbította a hadiállapotot és a mozgósítást, ezúttal májusig – immár 18. alkalommal a teljes körű invázió kezdete óta.

Fjodorov korábban első miniszterelnök-helyettesként és digitális átalakításért felelős miniszterként már bizonyította, hogy kulcsszerepet tud betölteni Ukrajna technológiai alapú védekezésében. 

Nevéhez fűződik az úgynevezett „drónvonal” kialakítása, amely drónokra épülő védelmi rendszerként komoly veszteségeket okoz az orosz csapatoknak, valamint a frontvonal kommunikációjának megerősítése Starlink terminálok telepítésével.

„Ma már lehetetlen új technológiákkal harcolni egy elavult szervezeti struktúrával” – hangsúlyozta Fjodorov a parlamenti szavazás előtt, átfogó reformokat ígérve. Céljai között említette a hadsereg reformját, a frontinfrastruktúra fejlesztését, valamint a korrupció felszámolását és a bizalom helyreállítását a katonai vezetésben.

A kormányátalakítás nemcsak a védelmi területet érinti. Az ukrán parlament energiaügyi miniszterré nevezte ki Denisz Smihalt, az ország korábbi miniszterelnökét, aki a súlyosan megrongált energetikai rendszer stabilizálásáért felel majd. Smihal feladata egyszerre az energiaellátás fenntartása az orosz támadások közepette és az ágazat megtisztítása a korrupciótól.

Elődjét tavaly novemberben menesztették, miután a hatóságok feltártak egy mintegy 100 millió dolláros sikkasztási ügyet az állami nukleáris energetikai vállalatnál.

A botrány Ukrajna eddigi legnagyobb háborús politikai válságát idézte elő, és jelentős társadalmi felháborodást váltott ki Zelenszkij kormányával szemben.

Ezt is ajánljuk a témában

A válságot követően az elnök több biztonsági vezetőt leváltott, és egy népszerű hírszerzési vezetőt nevezett ki kabinetfőnökének, ezzel is jelezve, hogy átfogó politikai és intézményi megújulást kíván végrehajtani a háború sújtotta országban.

Nyitókép: ALEX MITA / AFP

Összesen 4 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
templar62
2026. január 14. 19:13
Zselé Floridában heveri ki a frontfényképezkedést ?
Válasz erre
2
0
elégia
2026. január 14. 18:59
Nincs semmi baj, mert a brutális kormányátalakítások közben Ali baba pisztollyal lövöldözi az orosz repülőket a fronton. Ahogy megígérte.
Válasz erre
3
0
tikkadt-szocske
2026. január 14. 18:58
"Elődjét tavaly novemberben menesztették, miután a hatóságok feltártak egy mintegy 100 millió dolláros sikkasztási ügyet az állami nukleáris energetikai vállalatnál." Kár volt meneszteni, ő csak ápolta az európai értékeket.
Válasz erre
2
0
fogas paduc
2026. január 14. 18:50
Javasolnám a megadást, esetleg a dezertálást
Válasz erre
4
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!