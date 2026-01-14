Zeleneszkij leváltotta a kulcsemberét: új szintre léphet a háború, soha nem látott fegyverek kerülhetnek bevetésre

Zelenszkij szerint átfogó reformokra van szükség a mozgósítás rendszerében is.

Az elnök közölte, hogy már megszülettek a döntések a katonai állomány igazságosabb elosztásáról a harcoló dandárok között, miközben a parlament ismét meghosszabbította a hadiállapotot és a mozgósítást, ezúttal májusig – immár 18. alkalommal a teljes körű invázió kezdete óta.

Fjodorov korábban első miniszterelnök-helyettesként és digitális átalakításért felelős miniszterként már bizonyította, hogy kulcsszerepet tud betölteni Ukrajna technológiai alapú védekezésében.

Nevéhez fűződik az úgynevezett „drónvonal” kialakítása, amely drónokra épülő védelmi rendszerként komoly veszteségeket okoz az orosz csapatoknak, valamint a frontvonal kommunikációjának megerősítése Starlink terminálok telepítésével.

„Ma már lehetetlen új technológiákkal harcolni egy elavult szervezeti struktúrával” – hangsúlyozta Fjodorov a parlamenti szavazás előtt, átfogó reformokat ígérve. Céljai között említette a hadsereg reformját, a frontinfrastruktúra fejlesztését, valamint a korrupció felszámolását és a bizalom helyreállítását a katonai vezetésben.