Zeleneszkij leváltotta a kulcsemberét: új szintre léphet a háború, soha nem látott fegyverek kerülhetnek bevetésre

Az ukrán parlament védelmi miniszterré nevezte ki Mihajlo Fjodorovot, aki innovatív technológiai megoldásokkal erősítené meg az ország fegyveres erőit.
Az ukrán parlament szerdán védelmi miniszterré nevezte ki a mindössze 34 éves Mihajlo Fjodorovot, aki a közel négy éve tartó háború egyik legnehezebb időszakában innovációval és technológiai megoldásokkal igyekszik megerősíteni fegyveres erőit – írta a Reuters.
Volodimir Zelenszkij elnök közölte: utasította az új tárcavezetőt, hogy hozzon gyors döntéseket Ukrajna légvédelmének megerősítése érdekében, biztosítsa a frontvonal ellátását és vezessen be új technológiai eszközöket az orosz előrenyomulás megállítására.
Az államfő szerint a védelmi minisztérium első számú prioritása a légvédelem.
Az ukrán hadsereg a 2022 februárjában indított orosz invázió óta súlyos ember- és eszközhiánnyal küzd. Az orosz erők folyamatosan nyomulnak előre a kelet-ukrajnai Donyecki területen, miközben délen és északkeleten is igyekeznek áttörni az ukrán védelmi vonalakat.
Zelenszkij szerint átfogó reformokra van szükség a mozgósítás rendszerében is.
Az elnök közölte, hogy már megszülettek a döntések a katonai állomány igazságosabb elosztásáról a harcoló dandárok között, miközben a parlament ismét meghosszabbította a hadiállapotot és a mozgósítást, ezúttal májusig – immár 18. alkalommal a teljes körű invázió kezdete óta.
Fjodorov korábban első miniszterelnök-helyettesként és digitális átalakításért felelős miniszterként már bizonyította, hogy kulcsszerepet tud betölteni Ukrajna technológiai alapú védekezésében.
Nevéhez fűződik az úgynevezett „drónvonal” kialakítása, amely drónokra épülő védelmi rendszerként komoly veszteségeket okoz az orosz csapatoknak, valamint a frontvonal kommunikációjának megerősítése Starlink terminálok telepítésével.
„Ma már lehetetlen új technológiákkal harcolni egy elavult szervezeti struktúrával” – hangsúlyozta Fjodorov a parlamenti szavazás előtt, átfogó reformokat ígérve. Céljai között említette a hadsereg reformját, a frontinfrastruktúra fejlesztését, valamint a korrupció felszámolását és a bizalom helyreállítását a katonai vezetésben.
A kormányátalakítás nemcsak a védelmi területet érinti. Az ukrán parlament energiaügyi miniszterré nevezte ki Denisz Smihalt, az ország korábbi miniszterelnökét, aki a súlyosan megrongált energetikai rendszer stabilizálásáért felel majd. Smihal feladata egyszerre az energiaellátás fenntartása az orosz támadások közepette és az ágazat megtisztítása a korrupciótól.
Elődjét tavaly novemberben menesztették, miután a hatóságok feltártak egy mintegy 100 millió dolláros sikkasztási ügyet az állami nukleáris energetikai vállalatnál.
A botrány Ukrajna eddigi legnagyobb háborús politikai válságát idézte elő, és jelentős társadalmi felháborodást váltott ki Zelenszkij kormányával szemben.
A válságot követően az elnök több biztonsági vezetőt leváltott, és egy népszerű hírszerzési vezetőt nevezett ki kabinetfőnökének, ezzel is jelezve, hogy átfogó politikai és intézményi megújulást kíván végrehajtani a háború sújtotta országban.
