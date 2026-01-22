Ft
01. 22.
csütörtök
európai néppárt frakció Ursula von der Leyen Manfred Weber európai bizottság

Weber bekeményített a Néppártban: súlyos büntetésre számíthat, szorul a hurok Magyar Péter nyakán

2026. január 22. 11:56

Súlyos szankciókra számíthat, aki nem szavazza le a Von der Leyen elleni indítványt.

2026. január 22. 11:56
null

Az Európai Néppárt (EPP) kedden új belső szabályokat fogadott el, azoknak a képviselőknek a szankcionálására, akik megszavazzák az Ursula von der Leyennel szembeni bizalmatlansági indítványt, vagy indokolatlanul maradnak távol a szavazástól. A szabályokat Jeroen Lenaers, a frakció holland főképviselője dolgozta ki, és hangsúlyozta, azok a frakció szorosabb együttműködését és szigorúbb fegyelmét szolgálják, hogy elkerüljék a jövőbeni „lázadásokat” a Bizottság ellen.

A szabályok értelmében azok a képviselők, akik szembemennek a frakció álláspontjával, hat hónapig nem vehetnek részt az EPP nevében történő plenáris felszólalásokon, nem vezethetnek jogalkotási ügyeket, valamint nem készíthetnek állásfoglalásokat vagy nem kötelező érvényű dokumentumokat a frakció nevében.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Kiderült: ezért mérik a közvélemény-kutatók a Tisza magabiztos vezetését

Kiderült: ezért mérik a közvélemény-kutatók a Tisza magabiztos vezetését
Tovább a cikkhezchevron

 Az EPP dokumentuma hangsúlyozza, hogy a Bizottság elleni bizalmatlansági indítványok esetén minden képviselő részvétele kötelező, és a szabályok megszegése a frakció által biztosított privilégiumok elvesztésével jár.

Lenaers szerint az új szabályok bevezetésére azért volt szükség, mert tavaly októberben az EPP több tagja – köztük a francia Republikánusok és az romániai magyar párt, az RMDSZ képviselői – megszavazta a Patrióták indítványát az Európai Bizottság megbuktatására. 

Ahogy a Mandiner is megírta, a csütörtöki parlamenti szavazás során a Patrioták újabb bizalmatlansági indítványt terjesztenek elő az Európai Bizottság ellen, ezúttal az EU-Mercosur kereskedelmi megállapodás miatt.

Manfred Weberrel, hangsúlyozta, az új, szigorú szabállyal kapcsolatban a frakció tagjai között szinte teljes konszenzus alakult ki: senki sem szavazott ellene, öt képviselő tartózkodott. Ugyanakkor Laurent Castillo, az egyik francia képviselő a döntést követően átült a Patrióták frakciójába.

„Az új belső szabályok tehát a frakció egységének megőrzését és a belső fegyelem szigorítását szolgálják, különösen a Bizottság elleni bizalmatlansági szavazások esetében, és céljuk, hogy a jövőben ne fordulhasson elő, hogy az EPP tagjai politikai szövetségesükkel szemben szavaznak” – írja az Euractiv.

Ahogy korábban a  Mandiner is beszámolt róla, Magyar Péter csütörtökön Facebookon jelentette be, hogy a Tisza nem vesz részt  a szavazáson.Kérdés, mi az a súlyos indok, amivel meg tudta győzni Webert a távolmaradás szükségességéről.

Nyitókép: AFP

 

