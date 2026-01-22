Weber bekeményített a Néppártban: súlyos büntetésre számíthat, szorul a hurok Magyar Péter nyakán

Ahogy a Mandiner is megírta, a csütörtöki parlamenti szavazás során a Patrioták újabb bizalmatlansági indítványt terjesztenek elő az Európai Bizottság ellen, ezúttal az EU-Mercosur kereskedelmi megállapodás miatt.

Manfred Weberrel, hangsúlyozta, az új, szigorú szabállyal kapcsolatban a frakció tagjai között szinte teljes konszenzus alakult ki: senki sem szavazott ellene, öt képviselő tartózkodott. Ugyanakkor Laurent Castillo, az egyik francia képviselő a döntést követően átült a Patrióták frakciójába.

„Az új belső szabályok tehát a frakció egységének megőrzését és a belső fegyelem szigorítását szolgálják, különösen a Bizottság elleni bizalmatlansági szavazások esetében, és céljuk, hogy a jövőben ne fordulhasson elő, hogy az EPP tagjai politikai szövetségesükkel szemben szavaznak” – írja az Euractiv.

Ahogy korábban a Mandiner is beszámolt róla, Magyar Péter csütörtökön Facebookon jelentette be, hogy a Tisza nem vesz részt a szavazáson.Kérdés, mi az a súlyos indok, amivel meg tudta győzni Webert a távolmaradás szükségességéről.

