Fontos kiállás: „amit Magyarország tesz, az példaértékű Európában!” – ukrán nemzetiségi szószóló tette helyre a dolgokat a Mandinernek!

Hozzáfűzi: a magyar kormánynak van egy nagyon erős nemzetpolitikája, ugyanakkor van egy nagyon erős nemzetiség-politikája is, széleskörű jogokkal és abszolút támogató hozzáállással.

„Ez példaértékű Európában” – összegzi.

Köszönetet érdemel Magyarország

Ha külpolitikai szinten élesek is a konfliktusok a két állam között, humanitárius szinten mindenképpen köszönetet érdemel Magyarország, emeli ki: „igenis nagyon sokat segít Ukrajnának, a kormányzat, a minisztériumok, a civil szervezetek, önkormányzatok és a magánemberek szintjén is” – például úgy tudja, Magyarországon már több ezer rászoruló ukrán gyerek táborozhatott ingyen többek közt a Rákóczi Szövetség vagy önkormányzatok szervezésében, sőt, a magyar kormány újjáépített iskolát és kórházat is Ukrajnában, ezért, mint kifejti, „a humanitárius segítséget tekintve az emberség szintjén Magyarország jelesre vizsgázott”.

„Az én dolgom, a mi dolgunk az, hogy híd legyünk, és olyan megszólalásokat tegyünk, akár a nézeteltérések kapcsán is, amik építik a kapcsolatokat és segíti akár a diplomatákat, politikusokat is. Nekünk segítenünk kell az anyaország és a hazánk közötti kapcsolatokat, konstruktív módon” – fogalmaz –

nem pedig olyan bel- vagy külpolitikai nyilatkozatokat tenni, amik ezt nehezítik.

Hartyányi Jaroszlava kapcsán – aki a rendszerváltás utáni másfél-két évtizedben valóban fontos kulturális munkát végzett a honi ukránok körében – ugyanakkor értetlenségének ad hangot.

„Szerencsétlennek és nem helyénvalónak tartom, hogy egy magyarországi ukrán kulturális egyesület vezetője magyarországi belpolitikai kérdésekről, egyébként felhatalmazás nélkül nyilatkozik”.

Szerinte nem csak értelmetlen ugyanakkor, de haszontalan is ez. „Mivel ismerem mindkét ország vezetőit, parlamenti képviselőit, illetve főbb diplomatáit is, azt gondolom, hogy ezeket a nézeteltéréseket a politikai vezetők és diplomaták a tárgyalóasztalnál folytatott párbeszéde fogja megoldani,

nem pedig magukra figyelmet felhívni kívánó emberek kiforgatható nyilatkozatai”.

