Új szakaszába lépett a háború: Nógrádi szerint egyértelmű az oroszok terve, Zelenszkijnek érdemes a háta mögé néznie

A legfrissebb Ultrahang-adásban Ukrajna volt az egyik fő téma, és Nógrádi György több ponton is arra utalt, hogy a kijevi vezetésnek egyszerre kell külső nyomással és belső feszültségekkel számolnia. A beszélgetésben szóba került Irán helyzete, Trump ultimátuma, valamint a Grönland körüli washingtoni tárgyalások tétje is.

Forrás: ALEX MITA / AFP

Ukrajna és a Smihal-ügy utáni belpolitikai repedések

A műsorban elhangzott, hogy az ukrán parlament megszavazta Denisz Smihal felmentését a védelmi miniszteri posztról, a folytatás viszont már nem ment zökkenőmentesen. A következő lépésnél nem támogatták, hogy újabb tárcát kapjon, és ez a Nép Szolgája párton belül is jelzésértékű volt. Nógrádi György ezt úgy értelmezte, hogy a rendszerben mozgás indult, szerinte