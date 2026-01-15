Ft
Ft
0°C
-1°C
Ft
Ft
0°C
-1°C
01. 16.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
01. 16.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
izland egyesült államok petíció trump

Trump embere olyan rossz poént sütött el, hogy az izlandiak petíciót indítottak ellene

2026. január 15. 22:57

Felháborodást váltott ki Izlandon az Egyesült Államok leendő nagykövetének egy megjegyzése, amelyet sokan sértőnek tartanak. A botrány középpontjában Trump egyik jelöltje áll, akinek tréfásnak szánt mondatai rövid idő alatt petícióhoz és diplomáciai egyeztetéshez vezettek.

2026. január 15. 22:57
null

Donald Trump Izlandra jelölt nagykövete, Billy Long egy informális beszélgetés során azzal viccelődött, hogy a szigetország az Egyesült Államok 52. tagállama lehetne, ő maga pedig annak kormányzója. A kijelentés gyors és heves reakciókat váltott ki Izlandon.

Izlandon tiltakozási hullám indult Trump jelöltje, Billy Long kijelentése miatt. A tréfának szánt elszólás politikai üggyé vált.
Izlandon tiltakozási hullám indult Trump jelöltje, Billy Long kijelentése miatt. A tréfának szánt elszólás politikai üggyé vált.
Forrás: Greg Nash / POOL / AFP

A hírt a Politico reggeli hírlevele idézte, amely szerint Billy Long a kongresszusban tett megjegyzést kollégáinak. A történtekről a The Guardian is beszámolt, hangsúlyozva, hogy a reakciók szinte azonnal megérkeztek Reykjavíkból. Izland külügyminisztériuma közölte, hogy felvette a kapcsolatot az amerikai nagykövetséggel a kijelentések tisztázása érdekében. 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

A legrosszabb rémálom válhat valóra: Magyarország visszakaphatja Bajnai Gordont

A legrosszabb rémálom válhat valóra: Magyarország visszakaphatja Bajnai Gordont
Tovább a cikkhezchevron

A külügyminisztérium kapcsolatba lépett az izlandi amerikai nagykövetséggel az állítólagos megjegyzések hitelességének ellenőrzése céljából

– idézte a tárcát a The Guardian.

Trump neve a petíció középpontjában

A felháborodás nyomán petíció indult, amelyben Izland külügyminiszterét, Katrín Gunnarsdóttir-t arra szólítják fel, hogy utasítsa el Long nagyköveti kinevezését. A szöveg szerint: 

Ezek a szavak, amelyeket Billy Long mondott, akit Donald Trump Izland nagykövetének jelölt, lehet, hogy tréfának szánták. Mégis sértőek Izlandra és az izlandi népre nézve.

A kezdeményezést órák alatt több mint 3200-an írták alá, és azt követelik, hogy az Egyesült Államok olyan személyt jelöljön, aki nagyobb tiszteletet mutat Izland és az izlandi nép iránt. Billy Long később az Arctic Todaynek adott interjúban bocsánatot kért, hangsúlyozva, hogy a megjegyzést viccnek szánta. 

Nem volt ebben semmi komoly… ha bárkit megsértett, akkor elnézést kérek

– fogalmazott, hozzátéve, hogy a kijelentést nem kell komolyan venni, és várja az együttműködést Izland lakóival.

Nyitókép: Doug Mills / POOL / AFP

Összesen 6 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
patronasz
2026. január 15. 23:47
Az EU "nagyágyúinak" el kellene dönteniük, hogy Ukrajnába küldi azt a pár ezer katonáját vagy az USA ellen Grönlandra, Hát....nagy dilemma. Szerintem a végén sehova.
Válasz erre
0
0
figyelő4322
2026. január 15. 23:43
Szerintem nem lenne TÚL meglepő, ha Mr. Long hamarosan visszavonná a jelölését!
Válasz erre
0
0
patronasz
•••
2026. január 15. 23:38 Szerkesztve
Azért ez a maga módján zseniális: az USA (háttérhatalom) proxyháborúval leszívatja az orosz és az EU erőforrásait, kijátszatja egymás ellen. Odaadatja az EU fegyverzetének és anyagi forrásainak nagy részét. Vagyis nem is az USA finanszírozza ezt a bizniszt, hanem az idióta EU, és még az idióta brüsszeli elit meg is ideologizálja saját baromságát. Ráadásul Trump magas vámokat vet ki az EU-ra. Miután legyengítették egymást a ruszkik meg az EU, sunyi módon Trump bekebelezi a nyugat háta mögött a venezuleai olajat meg Grönlandot, amíg EU az ukrajnai háborúval vacakol. És a kifosztott, megalázott EU csak pislog meg kapkodja a levegőt. Azért ez zseniálisan pofátlan. Az EU meg felmagasztosulva saját önnön "erkölcsi" magaslatán beledöglik saját hülyeségébe és sértettségébe. Nem tudják megemészteni, hogy a jaltai világnak vége és az történik, ami ezredéveken keresztül mindig is történt. A vákuumba betör egy nagyhatalom és az erő diktál. Sajnos vagy nem sajnos ez van.
Válasz erre
0
0
neszteklipschik
2026. január 15. 23:34
Grönland ügye után egy ilyen poénnak egészen más lett az "optikája"...
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!