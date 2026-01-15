Trump embere olyan rossz poént sütött el, hogy az izlandiak petíciót indítottak ellene

Donald Trump Izlandra jelölt nagykövete, Billy Long egy informális beszélgetés során azzal viccelődött, hogy a szigetország az Egyesült Államok 52. tagállama lehetne, ő maga pedig annak kormányzója. A kijelentés gyors és heves reakciókat váltott ki Izlandon.

Izlandon tiltakozási hullám indult Trump jelöltje, Billy Long kijelentése miatt. A tréfának szánt elszólás politikai üggyé vált.

Forrás: Greg Nash / POOL / AFP

A hírt a Politico reggeli hírlevele idézte, amely szerint Billy Long a kongresszusban tett megjegyzést kollégáinak. A történtekről a The Guardian is beszámolt, hangsúlyozva, hogy a reakciók szinte azonnal megérkeztek Reykjavíkból. Izland külügyminisztériuma közölte, hogy felvette a kapcsolatot az amerikai nagykövetséggel a kijelentések tisztázása érdekében.