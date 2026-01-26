Ft
orosz diplomaták észtország oroszország

Tovább feszítik a húrt: vakmerően kikezdett Oroszországgal az EU-s ország

2026. január 26. 11:13

Diszkriminálják az orosz diplomatákat.

2026. január 26. 11:13
Az észt kormány jóváhagyta a külügyminisztérium javaslatát, amely módosítja a diplomáciai és konzuli személyzet határátlépésére vonatkozó szabályokat. Az új rendelkezések értelmében az orosz diplomaták, konzuli tisztviselők, valamint az adminisztratív és technikai személyzet tagjai – beleértve családtagjaikat is – csak előzetes engedély birtokában utazhatnak Észtországba – írja a Kárpáthír az Espreso.tv tudósítása nyomán.

Margus Tsahkna külügyminiszter közölte: az intézkedés összhangban van az Európai Unió 19. szankciós csomagjával.

Az engedélykérelmet a tallinni orosz nagykövetségnek kell benyújtania az észt külügyminisztériumhoz, legalább öt munkanappal a tervezett utazás előtt. A hatóságok a kérelemről legkésőbb 24 órával a tervezett határátlépés előtt döntenek. 

Az új szabályozás 2026. január 25-én lép hatályba, és minden érintettre vonatkozik, beleértve a diplomaták családtagjait is. A rendelet kitér arra is, hogy azoknak az orosz diplomáciai személyeknek, akik más, olyan európai uniós tagállamon keresztül utaznak ahol nem rendelkeznek akkreditációval, az áthaladást legalább egy nappal korábban be kell jelenteniük. 

A hírportál megjegyzi, Észtország már korábban is hozott biztonsági intézkedéseket: 2025 októberében ideiglenesen lezárta az úgynevezett „Saatse csizma” határszakaszt, miután az orosz fegyveres egységek jelenléte megnövekedett a térségben.

 Nyitókép: Nicolas TUCAT / AFP

