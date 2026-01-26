Tovább feszítik a húrt: vakmerően kikezdett Oroszországgal az EU-s ország

Az észt kormány jóváhagyta a külügyminisztérium javaslatát, amely módosítja a diplomáciai és konzuli személyzet határátlépésére vonatkozó szabályokat. Az új rendelkezések értelmében az orosz diplomaták, konzuli tisztviselők, valamint az adminisztratív és technikai személyzet tagjai – beleértve családtagjaikat is – csak előzetes engedély birtokában utazhatnak Észtországba – írja a Kárpáthír az Espreso.tv tudósítása nyomán.

Margus Tsahkna külügyminiszter közölte: az intézkedés összhangban van az Európai Unió 19. szankciós csomagjával.