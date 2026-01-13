Ft
01. 13.
kedd
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
európai unió Franciaország eurostat születés demográfia

Szomorú trendforduló: már ebben a nyugati országban is több a halál, mint a születés

2026. január 13. 19:31

Az Európai Unió természetes népességgyarapodása már 2015-ben negatív lett.

2026. január 13. 19:31
null

Franciaországban 2025-ben, először a második világháború vége óta, több halálesetet regisztráltak, mint születést, s ezzel az ország a demográfiai trendet illetően csatlakozott európai szomszédaihoz – derült ki a kedden ismertetett statisztikai adatokból.

Bár a népesség 2026. január 1-jén 0,25 százalékkal, 69,1 millióra nőtt az előző évhez képest, 1944 óta először a növekedés kizárólag a migrációs egyenleghez kapcsolódik, ami a területre tartósan belépő és kilépő emberek számának különbségét jelenti: a becslések szerint ez 176 ezer fő – közölte a Nemzeti Statisztikai és Gazdasági Tanulmányok Intézete (Insee).

A természetes szaporulat, amely a születések és halálozások különbségének felel meg, negatívvá vált: 

mínusz hatezer fő lett, miután a születések száma csökkent, a halálozásoké pedig nőtt.

Franciaország az utolsó nagy EU-tagállam, amely ezáltal negatívba fordult. Az uniós statisztikai hivatal, az Eurostat által összeállított adatok szerint az Európai Unió (2020-ig az Egyesült Királyságot is beleértve) természetes népességgyarapodása már 2015-ben negatív lett. 2020 óta az Európai Unió 27 tagállamában a halálozások száma minden évben több mint egymillióval meghaladta a születések számát. Németországban az 1990-es újraegyesítés óta mindig kevesebb születés volt, mint halálozás, míg az olasz természetes szaporulat 1993-ban, a lengyel 2013-ban, a spanyol pedig 2015-ben fordult negatívba - állapította meg az Eurostat, amely szerint 2024-ben Franciaországon kívül csak öt ország mutatott még pozitív természetes népszaporulatot: Írország, Svédország, Ciprus, Luxemburg és Málta. Dánia pedig egyensúlyban volt.

„Ami feltűnő, az az, hogy néhány év alatt mennyire csökkent a természetes szaporulat a születések gyors csökkenése miatt” – hangsúlyozta Sylvie Le Minez, az Insee demográfiai és társadalmi tanulmányok részlegének vezetője egy sajtótájékoztatón. Ez a természetes egyenleg 2015-ben még mindig plusz 200 ezer fő volt.

Tavaly 645 ezer gyermek született Franciaországban, ami 2,1 százalékkal kevesebb, mint az előző évben, és a második világháború vége óta a legalacsonyabb éves számot jelenti, sorozatban negyedik éve. Ez 24 százalékos csökkenést jelent a 2010-es évhez képest, amely a „születések utolsó csúcspontjának éve” volt.

Ez az oka a termékenység visszaesésének

A csökkenés a termékenység visszaesésének tudható be, amely tavaly is folytatódott: egy nőre számítva 1,56 gyermek született. Tavalyelőtt ez a mutató 1,61 volt, szintén a legalacsonyabb szint az első világháború vége óta. Az index 2010 óta csökken, amikor is 2,02 gyermek jutott minden nőre.

A demográfusok különböző okokkal magyarázzák a tendenciát, például azzal, hogy 

  • az embereknek más törekvéseik vannak, mint a családalapítás, és aktuális nehézségek (stabil munkahely, lakhatás)
  • vagy félelmek (munka és magánélet összeegyeztetése, éghajlati bizonytalanságok) gátolják őket.

A pénzügyi források hiányától való félelem a gyermekvállalási szándék egyik fő akadályaként emelkedett ki egy nemrégiben tartott nemzeti konzultáció során, amelyet a születésszám csökkenésével foglalkozó parlamenti misszió keretében végeztek.

A statisztikai hivatal a baby boom nemzedékének halálozási korba érkezése miatt a halálozások számának növekedését is megállapította. 

Tavaly 651 ezer ember halt meg Franciaországban, ami 1,5 százalékos emelkedést jelent az előző évhez képest. Ezt a növekedést a téli influenzajárvány is magyarázza, amely az Insee szerint „különösen virulens volt januárban”.

(MTI)

Nyitókép illusztráció. Fotó: Pixabay

