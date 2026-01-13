Szomorú trendforduló: már ebben a nyugati országban is több a halál, mint a születés

Franciaország az utolsó nagy EU-tagállam, amely ezáltal negatívba fordult. Az uniós statisztikai hivatal, az Eurostat által összeállított adatok szerint az Európai Unió (2020-ig az Egyesült Királyságot is beleértve) természetes népességgyarapodása már 2015-ben negatív lett. 2020 óta az Európai Unió 27 tagállamában a halálozások száma minden évben több mint egymillióval meghaladta a születések számát. Németországban az 1990-es újraegyesítés óta mindig kevesebb születés volt, mint halálozás, míg az olasz természetes szaporulat 1993-ban, a lengyel 2013-ban, a spanyol pedig 2015-ben fordult negatívba - állapította meg az Eurostat, amely szerint 2024-ben Franciaországon kívül csak öt ország mutatott még pozitív természetes népszaporulatot: Írország, Svédország, Ciprus, Luxemburg és Málta. Dánia pedig egyensúlyban volt.

„Ami feltűnő, az az, hogy néhány év alatt mennyire csökkent a természetes szaporulat a születések gyors csökkenése miatt” – hangsúlyozta Sylvie Le Minez, az Insee demográfiai és társadalmi tanulmányok részlegének vezetője egy sajtótájékoztatón. Ez a természetes egyenleg 2015-ben még mindig plusz 200 ezer fő volt.

Tavaly 645 ezer gyermek született Franciaországban, ami 2,1 százalékkal kevesebb, mint az előző évben, és a második világháború vége óta a legalacsonyabb éves számot jelenti, sorozatban negyedik éve. Ez 24 százalékos csökkenést jelent a 2010-es évhez képest, amely a „születések utolsó csúcspontjának éve” volt.

Ez az oka a termékenység visszaesésének

A csökkenés a termékenység visszaesésének tudható be, amely tavaly is folytatódott: egy nőre számítva 1,56 gyermek született. Tavalyelőtt ez a mutató 1,61 volt, szintén a legalacsonyabb szint az első világháború vége óta. Az index 2010 óta csökken, amikor is 2,02 gyermek jutott minden nőre.