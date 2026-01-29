Ft
szijjártó péter andrij szibiha külügyminiszter magyarország ukrajna Kárpátalja európai bizottság orbán viktor

Szintlépés: Ukrajna a kárpátaljai magyarok életével zsarolná Orbán Viktort – az Európai Bizottság mélyen hallgat

2026. január 29. 10:19

Az Európai Bizottság egyelőre egyetlen szóval sem reagált arra, hogy az ukrán külügyminiszter azt állítja, Magyarország a vétóval a kárpátaljai magyarok életét veszélyezteti.

2026. január 29. 10:19
null

Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter szerint Orbán Viktor miniszterelnök akadályozza Ukrajna EU-csatlakozását, és ezzel saját népét is veszélyezteti, beleértve a Kárpátalján élő magyarokat.

Az Adevarul cikkébe megjegyzi, hogy

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter visszautasította a vádakat, hangsúlyozva, hogy Magyarország nem engedi országát belesodródni a háborúba, és továbbra sem támogatja Ukrajna uniós csatlakozását.

Az Orbán Viktort nácizó Szibiha szerint a kárpátaljai magyar kisebbségi jogok kérdésének forszírozása csupán ürügy Budapest számára.

Nyitókép: AFP/Ukrán elnöki sajtószolgálat

***

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

 

