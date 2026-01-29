Kiverte a biztosítékot Kijevben: Ukrajna külügyminisztere szerint Orbán Viktor „fenyegetést jelent” a magyar népre
A nácizás után újabb elképesztő hangnemű diplomáciai támadás érkezett Andrij Szibihától.
Az Európai Bizottság egyelőre egyetlen szóval sem reagált arra, hogy az ukrán külügyminiszter azt állítja, Magyarország a vétóval a kárpátaljai magyarok életét veszélyezteti.
Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter szerint Orbán Viktor miniszterelnök akadályozza Ukrajna EU-csatlakozását, és ezzel saját népét is veszélyezteti, beleértve a Kárpátalján élő magyarokat.
Az Adevarul cikkébe megjegyzi, hogy
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter visszautasította a vádakat, hangsúlyozva, hogy Magyarország nem engedi országát belesodródni a háborúba, és továbbra sem támogatja Ukrajna uniós csatlakozását.
Az Orbán Viktort nácizó Szibiha szerint a kárpátaljai magyar kisebbségi jogok kérdésének forszírozása csupán ürügy Budapest számára.
Nyitókép: AFP/Ukrán elnöki sajtószolgálat
