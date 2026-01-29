„Nem lennék ilyen magabiztos Szibiha helyében” – kőkemény választ adott az ukránoknak Szijjártó a Mandiner műsorában (VIDEÓ)

Szibiha szavai szerint, „a magyar kormány narratívái egyre inkább egybeesnek az orosz propagandáéval”, és kijelentette, azzal, hogy Magyarország folyamatosan blokkolja Ukrajna csatlakozását a NATO-hoz és az EU-hoz, nemcsak saját, de egész Európa biztonságát veszélyezteti.

Szibiha szerint ez a veszély nemcsak a magyarországi magyarokat érinti, hanem az Ukrajnában élő magyar kisebbséget is is: „Ő akadályozza meg a magyar nép egy részének befogadását a közös európai térbe.”

Az ukrán politikus kijelentéseire a Mandiner műsorában Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter is reagált. A beszélgetés során Gyürky Enikő műsorvezető arra hívta fel a figyelmet, hogy felmérések szerint az ukrán társadalom tagjai sok esetben nagyobb fenyegetésnek érzik az ország vezetését átszövő korrupciót, mint magát a háborút. Ennek kapcsán azt a kérdést tette fel, hogy ebben az összefüggésben mennyiben tekinthető megalapozottnak Orbán Viktort a saját népére veszélyes vezetőként beállítani.

Nem Magyarország van romokban, nem Magyarország áll háborúba négy éve, nem a magyarok menekülnek, az ukránok menekülnek ide, Ukrajnában van háború, Ukrajnát lőtték szét. Tehát a tekintetben, hogy ki veszélyes kire, nem lennék olyan biztos az ukrán külügyminiszter helyében”

– fogalmazott Szijjártó Péter válaszában.