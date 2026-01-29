Ft
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
Hírek
Vélemények
Hetilap
szijjártó péter andrij szibiha ukrajna

„Nem lennék ilyen magabiztos Szibiha helyében” – kőkemény választ adott az ukránoknak Szijjártó a Mandiner műsorában (VIDEÓ)

2026. január 29. 10:29

Szijjártó Péter is reagált az ukrán külügyminiszter Magyarországot kritizáló kijelentéseire.

2026. január 29. 10:29
null

Mint ahogy arról lapunk is beszámolt , Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter élesen bírálta Orbán Viktor magyar miniszterelnök politikáját, egyenesen „fenyegetésnek” nevezve őt a magyar népre nézve. 

Ezt is ajánljuk a témában

Magyarország az egyetlen akadály Ukrajna EU-tagsága előtt. Sőt, úgy vélem, hogy Magyarország miniszterelnöke fenyegetést jelent a népére”

– fogalmazott az ukrán politikus.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Magyarország nincs többé egyedül: így akadályozhatják meg az aljas brüsszeli mestertervet

Magyarország nincs többé egyedül: így akadályozhatják meg az aljas brüsszeli mestertervet
Tovább a cikkhezchevron

Szibiha szavai szerint, „a magyar kormány narratívái egyre inkább egybeesnek az orosz propagandáéval”, és kijelentette, azzal, hogy Magyarország folyamatosan blokkolja Ukrajna csatlakozását a NATO-hoz és az EU-hoz, nemcsak saját, de egész Európa biztonságát veszélyezteti.

Szibiha szerint ez a veszély nemcsak a magyarországi magyarokat érinti, hanem az Ukrajnában élő magyar kisebbséget is is: „Ő akadályozza meg a magyar nép egy részének befogadását a közös európai térbe.”

Az ukrán politikus kijelentéseire a Mandiner műsorában Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter is reagált. A beszélgetés során Gyürky Enikő műsorvezető arra hívta fel a figyelmet, hogy felmérések szerint az ukrán társadalom tagjai sok esetben nagyobb fenyegetésnek érzik az ország vezetését átszövő korrupciót, mint magát a háborút. Ennek kapcsán azt a kérdést tette fel, hogy ebben az összefüggésben mennyiben tekinthető megalapozottnak Orbán Viktort a saját népére veszélyes vezetőként beállítani.

Nem Magyarország van romokban, nem Magyarország áll háborúba négy éve, nem a magyarok menekülnek, az ukránok menekülnek ide, Ukrajnában van háború, Ukrajnát lőtték szét. Tehát a tekintetben, hogy ki veszélyes kire, nem lennék olyan biztos az ukrán külügyminiszter helyében”

– fogalmazott Szijjártó Péter válaszában.

A külügyminiszter ezt követően arról is beszélt, hogy ukrán kollégája azon politikusok közé tartozik, akik rendszerint előre megírt szöveget olvasnak fel nyilvános megszólalásaik során. Ezzel arra utalt, hogy Szibiha nagy valószínűséggel nem saját gondolatait, hanem egy Brüsszelből érkező álláspontot közvetíthetett.

Az ukránok számára a magyar parlamenti választások befolyásolása egy stratégiai kérdés”

– hangsúlyozta a külügyminiszter, hozzátéve, hogy ezt szerinte az ukrán fél a Tisza Párttal együttműködésben kívánja megvalósítani, ugyanis az ellenzéki párt támogatja Ukrajna európai uniós csatlakozását, valamint azt is, hogy magyar adófizetői források Ukrajnába kerüljenek.

Nyitókép: Facebook / Szijjártó Péter

csipkejozsika
2026. január 29. 12:22
nem Magyarország áll háborúba négy éve, nem a magyarok menekülnek, az ukránok menekülnek ide, Ukrajnában van háború, Ukrajnát lőtték szét." Kik tették mindezt szijjártő elvtárs?Kik miatt menekülnek ide?Valahogy oroszországot ennek a szarházinak sehogy sem sikerül a szájára venni.
Szamóca bácsi
2026. január 29. 11:54
odáig tudtam -- kínok között -- hallgatni a beszélgetést, amíg a saccra 40-es évei elején lévő Gyürky Enikő a számára iskolában kiosztott körmösökről kezdett képzelődni. tisztelt Mandiner! kérlek, tiszteljétek meg a vendéget (főleg, ha egy "haveri" miniszter az illető) azzal, hogy komolyan veszitek, nem hozzátok ilyen kínos helyzetbe.
elcapo-2
2026. január 29. 11:26
Ukrajna nem lesz sem NATO, sem EU tag a közeljövőben. Azután meg Ukrajna sem lesz már .....legalábbis a jelenlegi formában és vezetéssel.
coyote-0
•••
2026. január 29. 11:22 Szerkesztve
"Magyarország az egyetlen akadály Ukrajna EU-tagsága előtt. Sőt, úgy vélem, hogy Magyarország miniszterelnöke fenyegetést jelent a népére" Ez teljesen fals feltételezés. Mindössze a többi országnak baromi kényelmes, hogy Orbán őszinte és elviszi a balhét, játszva a boxzsák nem túl hálás szerepét. Ha fordulna egyet és ő is alakoskodna, kijelentené: már holnap fel kell venni az ukránokat! Na akkor lenne nagy kétségbeesés! A híresen sóher, de a jóembert előszeretettel játszó Benelux államok, németek akkor lennének csak beszarva.
