„Nem lennék ilyen magabiztos Szibiha helyében” – kőkemény választ adott az ukránoknak Szijjártó a Mandiner műsorában (VIDEÓ)

Kiverte a biztosítékot Kijevben: Ukrajna külügyminisztere szerint Orbán Viktor „fenyegetést jelent” a magyar népre
A nácizás után újabb elképesztő hangnemű diplomáciai támadás érkezett Andrij Szibihától.
Szijjártó Péter is reagált az ukrán külügyminiszter Magyarországot kritizáló kijelentéseire.
Mint ahogy arról lapunk is beszámolt , Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter élesen bírálta Orbán Viktor magyar miniszterelnök politikáját, egyenesen „fenyegetésnek” nevezve őt a magyar népre nézve.
Magyarország az egyetlen akadály Ukrajna EU-tagsága előtt. Sőt, úgy vélem, hogy Magyarország miniszterelnöke fenyegetést jelent a népére”
– fogalmazott az ukrán politikus.
Szibiha szavai szerint, „a magyar kormány narratívái egyre inkább egybeesnek az orosz propagandáéval”, és kijelentette, azzal, hogy Magyarország folyamatosan blokkolja Ukrajna csatlakozását a NATO-hoz és az EU-hoz, nemcsak saját, de egész Európa biztonságát veszélyezteti.
Szibiha szerint ez a veszély nemcsak a magyarországi magyarokat érinti, hanem az Ukrajnában élő magyar kisebbséget is is: „Ő akadályozza meg a magyar nép egy részének befogadását a közös európai térbe.”
Az ukrán politikus kijelentéseire a Mandiner műsorában Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter is reagált. A beszélgetés során Gyürky Enikő műsorvezető arra hívta fel a figyelmet, hogy felmérések szerint az ukrán társadalom tagjai sok esetben nagyobb fenyegetésnek érzik az ország vezetését átszövő korrupciót, mint magát a háborút. Ennek kapcsán azt a kérdést tette fel, hogy ebben az összefüggésben mennyiben tekinthető megalapozottnak Orbán Viktort a saját népére veszélyes vezetőként beállítani.
Nem Magyarország van romokban, nem Magyarország áll háborúba négy éve, nem a magyarok menekülnek, az ukránok menekülnek ide, Ukrajnában van háború, Ukrajnát lőtték szét. Tehát a tekintetben, hogy ki veszélyes kire, nem lennék olyan biztos az ukrán külügyminiszter helyében”
– fogalmazott Szijjártó Péter válaszában.
A külügyminiszter ezt követően arról is beszélt, hogy ukrán kollégája azon politikusok közé tartozik, akik rendszerint előre megírt szöveget olvasnak fel nyilvános megszólalásaik során. Ezzel arra utalt, hogy Szibiha nagy valószínűséggel nem saját gondolatait, hanem egy Brüsszelből érkező álláspontot közvetíthetett.
Az ukránok számára a magyar parlamenti választások befolyásolása egy stratégiai kérdés”
– hangsúlyozta a külügyminiszter, hozzátéve, hogy ezt szerinte az ukrán fél a Tisza Párttal együttműködésben kívánja megvalósítani, ugyanis az ellenzéki párt támogatja Ukrajna európai uniós csatlakozását, valamint azt is, hogy magyar adófizetői források Ukrajnába kerüljenek.
