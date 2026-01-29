„»Naponta kétszer a Moszkva tér és a Blaha Lujza tér között utazom a földalattin, de jelesebb napokon kiszálltam már a Montparnasse, a Sztyudencseszkaja, az athéni Omonoia és a Hauptbahnhof nevű mélyállomásokon is. Hiszem, hogy valamiképp összekapcsolódnak ezek a vonalak.«

Még huszonévesen írtam le ezeket a sorokat 1980-ban megjelent, Európai földalatti című verseskötetem fülszövegének. Közel fél évszázad telt el azóta. Nyilván sokat változott a világ és benne magam is, de az egységes Európába vetett hitemet azóta sem vesztettem el. Büszke vagyok arra, hogy húsz éven át nemcsak írásaimmal, de politikusként és uniós tisztviselőként is szolgálhattam az európai ügyet.