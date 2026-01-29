Ft
01. 29.
csütörtök
2026. január 29. 07:23

Amikor ma az Európai Uniót az ukrán válságba való toxikus belesodródástól féltem, akkor valóban őszinte féltésről és nem rosszindulatú kötözködésről van szó.

2026. január 29. 07:23
null
Hegyi Gyula
Hegyi Gyula
Index

„»Naponta kétszer a Moszkva tér és a Blaha Lujza tér között utazom a földalattin, de jelesebb napokon kiszálltam már a Montparnasse, a Sztyudencseszkaja, az athéni Omonoia és a Hauptbahnhof nevű mélyállomásokon is. Hiszem, hogy valamiképp összekapcsolódnak ezek a vonalak.«

Még huszonévesen írtam le ezeket a sorokat 1980-ban megjelent, Európai földalatti című verseskötetem fülszövegének. Közel fél évszázad telt el azóta. Nyilván sokat változott a világ és benne magam is, de az egységes Európába vetett hitemet azóta sem vesztettem el. Büszke vagyok arra, hogy húsz éven át nemcsak írásaimmal, de politikusként és uniós tisztviselőként is szolgálhattam az európai ügyet.

Amikor ma az Európai Uniót az ukrán válságba való toxikus belesodródástól féltem, akkor valóban őszinte féltésről és nem rosszindulatú kötözködésről van szó. Ha az EU nem változtat irányt és a geopolitikai realizmust továbbra is elfedi a vörös köd, akkor az unió valóban széteshet, vagy végzetesen meggyengülhet Ukrajna állítólagos – de az ukrán népnek semmi jót sem hozó – támogatása miatt. 

Az unió Ukrajna-politikája több alapvető ponton ellentétes önmaga fundamentális elveivel, és ezt büntetlenül nem lehet sokáig folytatni.

Minden emberi közösség a házasságtól a különböző társulásokon át az államokig és államszövetségekig a belső szolidaritás elvére épül. Aki belül van, az a kívülállóknál előnyösebb bánásmódra számíthat, érdekei a külsősök érdekei fölé kerülnek. Az elesetteket persze gyámolítani kell és az EU hagyományosan segíti a szegényebb és fejlődő országokat. De az összetartozásnak addig van értelme, amíg valamilyen előnnyel jár a benne részesek számára. Mára azonban jó néhány tagállam saját szociális ellátását, polgárai jólétét is megkurtítja Ukrajna támogatása és a háborús feszültség élezése miatt. Sőt, egész tagállamokat büntetéssel sújt korrupciós vádak, vagy az emberi jogok vélt/valós megsértése miatt, miközben Ukrajnát nagyságrendekkel nagyobb jogsértései ellenére kiemelten támogatja. Ez a gyakorlat éppen a kohézió lényegét, a »mi mindannyian az unió vagyunk« alapelvét veri szét.

Nyitókép: STR / NurPhoto / NurPhoto via AFP

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Héja
2026. január 29. 09:59
A sokkal hosszabb, eredeti írás az Indexen remek, alapos.
google-2
2026. január 29. 09:56
Ha a korrupcióba süllyedt Ukrajnát, a csempészek, ügyeskedők, balhésok országát támogatja az Unió, akkor róla is hasonlókat feltételezhetünk, nem? Hasonló a hasonlónak örül. Azt is mondhatjuk, hogy meghasonlott az unió, ha a belső helyett egy külső, háborús országot támogat, minden belső terhére.
Bitrex®
2026. január 29. 09:43
Először is még nagyobb fokozatba kapcsolna az elvándorlás. Ki maradna otthon pár száz euróért romokat takarítani, mikor nyugaton 1000-1500-t is megkereshetne. És az EU nem tudna semmit ellene tenni. Akkor feketén dolgoznának, legfeljebb 90 nap után kilépnének az országból, és másnap már mennének is vissza.
k
•••
2026. január 29. 09:38 Szerkesztve
====> Ez a háború nem Ukrajna ötlete volt, hanem a felbujtó liberális USA és a liberális Európai Unió (és Anglia) ötlete, és ezért nem tud az EU kiszállni ebből a háborúból. Az Európai Unió nem Ukrajna miatt fog lesüllyedni, hanem már lesüllyedt , és az EU rántja le a primitív szintre Ukrajnát és egész Európát. Ukrajna az Európai Unió engedelmes zsoldosa....egyelőre, még ebben a pillanatban......
