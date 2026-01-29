Ft
nagy márton magyar posta postás szakszervezet munka

Fontos bejelentést tett a miniszter: a vártnál nagyobb fizetés érkezik ebben a szektorban

2026. január 29. 10:13

„Továbbra is azon dolgozunk, hogy a munkavállalók munkája megbecsülést és biztos megélhetést jelentsen” – közölte Nagy Márton.

2026. január 29. 10:13
null

A Magyar Posta és a Postás Szakszervezet között korábban megkötött kétéves megállapodás módosításával az eredetileg tervezett 7 százalék helyett összesen 10 százalékkal emelkednek a bérek a vállalatnál: január 1-jétől 7 százalék, július 1-jétől további 3 százalék béremelés valósul meg – jelentette be csütörtöki Facebook-bejegyzésében Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter.

Mint hozzátette, emellett a postások munkájának elismeréseként 2025 decemberében bruttó 100 ezer forint egyszeri kifizetés történt, 2026 márciusában pedig további bruttó 150 ezer forint érkezik a teljesítmény elismeréseként.

Jelentősen nő a béren kívüli juttatás is: a cafeteria keretösszege 360 ezer forintról 420 ezer forintra emelkedik.

A minimálbér és a garantált bérminimum emeléséből fakadó korrekciók már megtörténtek, a 7 százalékos béremelés visszamenőleges része pedig a februári bérrel együtt kerül kifizetésre – közölte a miniszter.

Mint fogalmazott, „továbbra is azon dolgozunk, hogy a munkavállalók munkája megbecsülést és biztos megélhetést jelentsen”.

Magyarországon a munka érték, és aki dolgozik, annak előre kell tudnia lépni

 – írta Facebook-oldalán a miniszter.

(MTI)

Nyitóképünk illusztráció. Forrása: MTI Fotó: Balogh Zoltán

 

pipa89
•••
2026. január 29. 11:03 Szerkesztve
Ez egy igazán jó hír, de ha náluk is bértömeg-gazdálkodással fizetik, akkor úgy járnak, mint a közszféra dolgozói. Lesz aki, a dupláját kapja, és lesz, aki a felét sem! Szégyenteljes, hogy az ÍGERET miként válik SEMMIVÉ A GYAKORLATBAN! A munkabért jutalomként kezelni: vérlázító! Ha valaki nem alkalmas a munkája ellátására, rúgják ki, de az elvégzett munkát nem egyenlően kifizetni: FELHÁBORÍTÓ. Ezt a gyakorlatot sürgősen felül kell vizsgálnia a kormánynak, mert az emberek nem hülyék. A boltban sem kérdezik meg senkitől, hogy hány % béremelést kapott!
