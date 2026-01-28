Ft
Ft
5°C
2°C
Ft
Ft
5°C
2°C
01. 28.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
01. 28.
szerda
Rendkívüli!

Most érkezett: Ukrajna azonnal bekérette a magyar nagykövetet

Hírek
Vélemények
Hetilap
G. Fodor Gábor Mesterterv közvélemény-kutatás egyéni választókerület Mráz Ágoston Sámuel

Van egy titka a magyar választásnak: ezzel söpörheti be a Fidesz a magabiztos győzelmet

2026. január 28. 10:57

A közvélemény-kutatások harcában nehéz eligazodni, de legtöbbjük csak egy aspektusból méri a pártok támogatottságát. A Fidesznek ugyanakkor van egy előnye, amiről keveset beszélnek.

2026. január 28. 10:57
null
Mandiner
Mandiner

A közvélemény-kutatások eredményei sorra mást mutatnak. Az ellenzéki oldalon már biztosra veszik a kormányváltást, akár két számjegyű előnyt mérve a Tisza Pártnak a Fidesszel. Egy azonban minden közös, hogy csak egy szemszögből mérik a pártreferenciát, holott a választás egy másik szintéren szokott eldőlni. A Mestertervben ennek járunk utána.

Amiről mindenki megfeledkezik: terepen erősebb a Fidesz

G. Fodor Gábor mutatott arra rá, hogy a legtöbb közvélemény-kutatás csak egy dimenzióból közöl adatokat: ez pedig a várható listás eredmény. A XXI. Század Intézet stratégiai igazgatója kiemelte, hogy egy területen viszont sokkal erősebbek a Fidesz tartalékai, mint a kihívójának, ami nem más, mint az egyéni körzetek.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Szégyenpadra került Von der Leyen: ennél súlyosabb kritikát nem is kaphatott volna az Európai Bizottság elnöke

Szégyenpadra került Von der Leyen: ennél súlyosabb kritikát nem is kaphatott volna az Európai Bizottság elnöke
Tovább a cikkhezchevron

Itt lesz százhat verseny. Százhat külön verseny, ami egyébként a parlament összetételének a többségéről dönt.

- fogalmazott G. Fodor. Az elemző szerint azt az ellenzéki oldalon is elismerik, hogy a Fidesz egyéni jelöltjei sokkal nagyobb ismertséggel és kapcsolati hálóval rendelkeznek, de ennek súlyát elhanyagolják. Márpedig ha a kormánypárt megnyeri az egyéni körzetek döntő többségét, akkor a baloldali intézetek előrejelzései romba dőlnek - emelte ki G. Fodor, majd hozzátette, hogy az egyéni választókerületek kérdése továbbra is homályos és alul tárgyalt a közéleti diskurzusban.

A Mesterterv legutóbbi adását az első bekezdés alatt található linken tudja megnézni.

Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala

 

Összesen 18 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
robertdenyiro
2026. január 28. 12:13
A libkány söpredék ezt nem érti. Ők elhitték a pszichopatának hogy ha belpesten 80%-ot kapnak akkor.megnyerték a parlamenti valasztást. Hiába, rémisztően ostoba állatfaj a libkány.
Válasz erre
0
0
elcapo-2
2026. január 28. 11:44
Lefordítva .... ismét 2/ 3 lesz!
Válasz erre
0
0
dundi-fan3
2026. január 28. 11:31
Lézer Jancsinak mért nem tartanak továbbképzést erről? Mert ő bizony nagyon nem ezt mondta, Feri...
Válasz erre
0
2
Dixtroy
2026. január 28. 11:14
Erre mindig akkor döbbennek rá, mikor narancs az egész térkép, csak Budapest szerencsétlen részei pirosak. És akkor jönnek a szavazatszámláló voltam sirámok a buta vidékiekről. Mert hát akinek büdös a hugyos libsi szar, amit ők esznek, akkor az buta.
Válasz erre
5
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!