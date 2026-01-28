Van egy titka a magyar választásnak: ezzel söpörheti be a Fidesz a magabiztos győzelmet

A közvélemény-kutatások eredményei sorra mást mutatnak. Az ellenzéki oldalon már biztosra veszik a kormányváltást, akár két számjegyű előnyt mérve a Tisza Pártnak a Fidesszel. Egy azonban minden közös, hogy csak egy szemszögből mérik a pártreferenciát, holott a választás egy másik szintéren szokott eldőlni. A Mestertervben ennek járunk utána.

Amiről mindenki megfeledkezik: terepen erősebb a Fidesz

G. Fodor Gábor mutatott arra rá, hogy a legtöbb közvélemény-kutatás csak egy dimenzióból közöl adatokat: ez pedig a várható listás eredmény. A XXI. Század Intézet stratégiai igazgatója kiemelte, hogy egy területen viszont sokkal erősebbek a Fidesz tartalékai, mint a kihívójának, ami nem más, mint az egyéni körzetek.