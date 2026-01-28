Van egy titka a magyar választásnak: ezzel söpörheti be a Fidesz a magabiztos győzelmet

Feketén-fehéren kiderült, mennyien támogatják Magyar Péter álláspontját Magyarországon
Az a hajó már elment, amelyre a tiszás politikusok szerettek volna felkapaszkodni – mutatott rá az elemző.
A közvélemény-kutatások harcában nehéz eligazodni, de legtöbbjük csak egy aspektusból méri a pártok támogatottságát. A Fidesznek ugyanakkor van egy előnye, amiről keveset beszélnek.
A közvélemény-kutatások eredményei sorra mást mutatnak. Az ellenzéki oldalon már biztosra veszik a kormányváltást, akár két számjegyű előnyt mérve a Tisza Pártnak a Fidesszel. Egy azonban minden közös, hogy csak egy szemszögből mérik a pártreferenciát, holott a választás egy másik szintéren szokott eldőlni. A Mestertervben ennek járunk utána.
G. Fodor Gábor mutatott arra rá, hogy a legtöbb közvélemény-kutatás csak egy dimenzióból közöl adatokat: ez pedig a várható listás eredmény. A XXI. Század Intézet stratégiai igazgatója kiemelte, hogy egy területen viszont sokkal erősebbek a Fidesz tartalékai, mint a kihívójának, ami nem más, mint az egyéni körzetek.
Itt lesz százhat verseny. Százhat külön verseny, ami egyébként a parlament összetételének a többségéről dönt.
- fogalmazott G. Fodor. Az elemző szerint azt az ellenzéki oldalon is elismerik, hogy a Fidesz egyéni jelöltjei sokkal nagyobb ismertséggel és kapcsolati hálóval rendelkeznek, de ennek súlyát elhanyagolják. Márpedig ha a kormánypárt megnyeri az egyéni körzetek döntő többségét, akkor a baloldali intézetek előrejelzései romba dőlnek - emelte ki G. Fodor, majd hozzátette, hogy az egyéni választókerületek kérdése továbbra is homályos és alul tárgyalt a közéleti diskurzusban.
