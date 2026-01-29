Magyarország nincs többé egyedül: így akadályozhatják meg az aljas brüsszeli mestertervet

Van egy titka a magyar választásnak: ezzel söpörheti be a Fidesz a magabiztos győzelmet
A kormánypártoknak van egy versenyelőnye, amiben mindenkit megelőz.
Az európai elit tervét több, hazánkkal szövetséges tagállam is keresztül húzhatja.
Magyar Péterék a vereséggel is elkezdtek kalkulálni. A legismertebb forgatókönyvük ennek kapcsán, hogy már hónapokkal április 12 előtt választási csalást vetítenek előre, mellyel az utcára vinnék a politikát. Ennek háttere a szakértők szerint, hogy Brüsszelnek alapot szolgáltathatna arra, hogy elszigetelje Magyarországot az uniós tárgyalóasztaloktól. Hogy miért, és hogyan akadályozható ez meg, a Mesterterv legutóbbi adásából kiderült!
A csalás narratívájának előkészítése kapcsán Hadházy Ákos úgy fogalmazott: „Hogyha a Fidesz nem hagy fel a csalással, ezzel meg is nyerheti a választást. De ha emiatt nyernek, azt nem fogjuk elismerni! Le fogjuk állítani az országot, békésen, de nagyon határozottan.”
Mráz Ágoston Sámuel a fentiek kapcsán rámutatott: az ellenzék tervezett ellenállásának célja, hogy alapul szolgáljon az európai politikában Magyarország távol tartására, hogy „karanténba” tegye Orbán Viktort.
A Nézőpont Intézet vezetője azonban rámutatott egy hibára is a brüsszeli elképzelésben:
Már nincs egyedül Orbán Viktor az Európai Tanácsba sem. A cseh, a szlovák kollégája, de talán az olasz miniszterelnök is – aki a Fidesz kongresszusra üdvözletét küldte – az Orbánnal való együttműködést akarják.
Mráz emlékeztetett arra is: volt már arra példa az Unió történetében, hogy egy tagállam tárgyaláson való részvételi jogát felfüggesztették. Nevezetesen Ausztriával és Woflgang Schüssel-el csinálták ezt meg még 1999-ben, mert koalíciót kötöttek. Az elemző ugyanakkor leszögezte, hogy a magyar miniszterelnök egy olyan kapcsolati rendszert épített ki, amely ezt meggátolná.
