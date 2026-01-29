Magyarország nincs többé egyedül: így akadályozhatják meg az aljas brüsszeli mestertervet

Magyar Péterék a vereséggel is elkezdtek kalkulálni. A legismertebb forgatókönyvük ennek kapcsán, hogy már hónapokkal április 12 előtt választási csalást vetítenek előre, mellyel az utcára vinnék a politikát. Ennek háttere a szakértők szerint, hogy Brüsszelnek alapot szolgáltathatna arra, hogy elszigetelje Magyarországot az uniós tárgyalóasztaloktól. Hogy miért, és hogyan akadályozható ez meg, a Mesterterv legutóbbi adásából kiderült!

Leállítanák Magyarországot, de van egy kis bökkenő

A csalás narratívájának előkészítése kapcsán Hadházy Ákos úgy fogalmazott: „Hogyha a Fidesz nem hagy fel a csalással, ezzel meg is nyerheti a választást. De ha emiatt nyernek, azt nem fogjuk elismerni! Le fogjuk állítani az országot, békésen, de nagyon határozottan.”