Ft
Ft
5°C
3°C
Ft
Ft
5°C
3°C
01. 29.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
01. 29.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
G. Fodor Gábor Mesterterv Orbán Viktor Európai Tanács Mráz Ágoston Sámuel

Magyarország nincs többé egyedül: így akadályozhatják meg az aljas brüsszeli mestertervet

2026. január 29. 09:10

Az európai elit tervét több, hazánkkal szövetséges tagállam is keresztül húzhatja.

2026. január 29. 09:10
null
Mandiner
Mandiner

Magyar Péterék a vereséggel is elkezdtek kalkulálni. A legismertebb forgatókönyvük ennek kapcsán, hogy már hónapokkal április 12 előtt választási csalást vetítenek előre, mellyel az utcára vinnék a politikát. Ennek háttere a szakértők szerint, hogy Brüsszelnek alapot szolgáltathatna arra, hogy elszigetelje Magyarországot az uniós tárgyalóasztaloktól. Hogy miért, és hogyan akadályozható ez meg, a Mesterterv legutóbbi adásából kiderült!

Leállítanák Magyarországot, de van egy kis bökkenő

A csalás narratívájának előkészítése kapcsán Hadházy Ákos úgy fogalmazott: „Hogyha a Fidesz nem hagy fel a csalással, ezzel meg is nyerheti a választást. De ha emiatt nyernek, azt nem fogjuk elismerni! Le fogjuk állítani az országot, békésen, de nagyon határozottan.”

Mráz Ágoston Sámuel a fentiek kapcsán rámutatott: az ellenzék tervezett ellenállásának célja, hogy alapul szolgáljon az európai politikában Magyarország távol tartására, hogy „karanténba” tegye Orbán Viktort.

A Nézőpont Intézet vezetője azonban rámutatott egy hibára is a brüsszeli elképzelésben:

Már nincs egyedül Orbán Viktor az Európai Tanácsba sem. A cseh, a szlovák kollégája, de talán az olasz miniszterelnök is – aki a Fidesz kongresszusra üdvözletét küldte – az Orbánnal való együttműködést akarják.

Mráz emlékeztetett arra is: volt már arra példa az Unió történetében, hogy egy tagállam tárgyaláson való részvételi jogát felfüggesztették. Nevezetesen Ausztriával és Woflgang Schüssel-el csinálták ezt meg még 1999-ben, mert koalíciót kötöttek. Az elemző ugyanakkor leszögezte, hogy a magyar miniszterelnök egy olyan kapcsolati rendszert épített ki, amely ezt meggátolná.

A Mesterterv legutóbbi adását az első bekezdés alatt található linkre, vagy ide kattintva tudja megnézni.

Nézőpont: Ferenc ISZA / AFP

 

Összesen 8 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
kalmanok
2026. január 29. 09:55
Beragadt nálatok ez a "mesterterv".
Válasz erre
0
2
Ergit
•••
2026. január 29. 09:53 Szerkesztve
Békésen akarod leállítani az országot, de nagyon határozottan. - áruld már el lódoki, hogyan? Semmi sincs a kezedben!!! Legfeljebb 5000 ember kimegy az utcára. Ők is nagyrészt nyugdíjasok lesznek A kormánynak viszont van rendőrsége, TEK-je, vannak vízagyúi, füstgránátjai, ... De lőni nem fognak gumi lövedékkel sem, mint ahogy Feri lövetett 2006-ban. Ráadásul, ha nem engedik a megmozdulásaitokat, akkor még határozottabb lesz a rendfenntartók viselkedése!! Ők is békések lesznek ellenetek, de nagyon határozottak!
Válasz erre
1
0
statiszta
•••
2026. január 29. 09:33 Szerkesztve
Magyar választókat egy nagy európai fegyveres konfliktus küszöbén baromira nem érdekli Brüsszel. Az érdekli, hogy minél távolabb legyünk tőle. Majd féltucat eltartott ujjal fingó libsi holnap megbukó politikus nem is meri el a Fidesz újabb 2/3-ját és akkor mi van? Ukrajna felvétele után az EU nettó pénznyelő lesz, az jár jobban, aki a szétesésig a lehető legrosszabb viszonyban van velük és nem fizet be egy fityinget sem.
Válasz erre
2
0
google-2
2026. január 29. 09:32
Milyen demokratikus is az, hogy már előre azt kiabálják, ha a Fidesz nyer, akkor csalt, nem? Ennyire nem veszik ők emberszámba a magyarokat, éppen ennyire. Nekik megígérte Brüsszel, hogy ők fognak nyerni és nekik tényleg csak Brüsszel/BlackRock/Soros számít, semmiképpen a magyar nép.
Válasz erre
4
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!