Portugália fordulópont előtt: közeledik a patrióták áttörése?

A választás legnagyobb tétje Harb szerint a jobboldal számára van, amely az egység hiányával küzd. A kutató szerint, ha Ventura jut a második fordulóba Seguro ellen, a mérsékelt jobboldali szavazók inkább a szocialistára voksolhatnak, így Ventura elnöksége nehezen elképzelhető.

A 43 éves Ventura ráadásul évek óta a miniszterelnöki posztra pályázik, így elnöki jelölése inkább stratégiai lépés a Chega ellenzéki vezető szerepének megerősítésére

– tette hozzá.

Harb Jad Marcell rámutatott, Portugáliában a jobboldal töredezett, de összességében erős. Rámutatott, ha összeadjuk a Chega, PSD és IL jelöltjeinek százalékait, az első fordulóban 50 százalék fölé mehet a jobboldal, de ez nem jelenti automatikusan a pártok támogatottságát vagy a második fordulós átszavazást. A kutató emlékeztetett, a jobboldali diktatúra 1974-es bukása óta erős az ellenérzés radikális jobboldallal szemben, amely többször pozitívan utal vissza a Salazar-rendszerre, és a Chega megjelenéséig ilyen párt nem is volt a parlamentben. A kutató a szerint reális a jobboldal abszolút többsége hosszú távon, de a Chega nélkülözhetetlen szerepe miatt ez kockázatos: a párt az ellenzék vezérévé vált, de az együttműködési hajlandóság alacsony a többi párt részéről.

Az európai jobboldal erősödése – például a bevándorlásellenesség – látványosan megjelenik Portugáliában a Chega felemelkedését is elhozta, amely Harb Jad Marcell szerint elsődlegesen ezen a témán építkezik. A párt nem euroszkeptikus, ellentétben sok társával, és tagja a Patrióták pártcsaládnak. Ugyanakkor az elnökválasztás eredménye nem befolyásolja jelentősen az európai politikát, mondja Harb. A portugál elnök szimbolikus szerepe miatt a változás inkább belső: a Chega további erősödése tovább bonthatja a hagyományos rendszert, de nem exportálható európai szintre.