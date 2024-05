Így tör fel a jobboldal Portugáliában

A lázadó fiataloktól félnek

A Politico amiatt is megkongatta a vészharangot, hogy több közelmúltbeli választási is azt mutatja, hogy az általuk újra „szélsőjobboldalinak” bélyegzett csoportok Európa más részein is népszerűek a fiatalok körében.

A tavalyi hollandiai választásokon például a 18-34 évesek körében a Geert Wilders által vezetett Szabadságpárt volt a legnépszerűbb párt, amely a szavazatok 17 százalékát szerezte meg ebben a korosztályban.

Roderik Rekker, a Radboud Egyetem politológusa szerint azonban úgy látja, hogy a bal- és jobboldali új pártok sikerét a legutóbbi portugáliai választásokon, hogy a fiatalok szavazatát inkább az újdonság faktor hajtotta. „A fiatalabb szavazók általában nagyban hozzájárulnak az új pártok áttöréséhez” – mondta. Rekker szerint azonban, amint az újdonság ereje elmúlik, a „szélsőjobboldalnak” nincs erős befolyása a fiatalabb korosztályra, és ehelyett a zöld pártok a fiatalok szavazatainak köszönhetően következetesen felülmúlják őket.

Vincenzo Emanuele, a római Luiss Egyetem politológusa egyetértett ezzel, és jelezte, hogy a „radikális jobboldal” támogatottsága nem jelentős Olaszországban. „A radikális jobboldali szavazók nagymértékben felülreprezentáltak az alacsony iskolázottságú szavazók körében a vidéki területeken és általában a fejletlenebbe vidékeken” – fogalmazott.

Marina Costa Lobo, a Lisszaboni Egyetem politológusa egyetértett ezzel, és azzal folytatta, hogy bár a fiatalabb szavazók a legutóbbi választásokon támogatták Chegát, ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy a portugál fiatalság ideológiailag konzervatív lenne.

Azeredo Alves politológus szerint azonban a Salazar-rendszert megdöntő 1974-es forradalamtól folyamatosan nő a „történelmi távolság” , így a fiatalabb generációk elkerülhetetlenül elszakadnak a korszaktól, és „áldozatul esnek azoknak, akik megkérdőjelezik a demokrácia eredményeit.”

„A forradalmat egyöntetűen elismeri az összes hagyományos párt” – tette hozzá. Úgy folytatta:

„Ez olyan teret teremt, amelyben a Chega vonzónak tűnhet a fiatalok számára, akik lázadni akarnak a status quo ellen,

és akik számára a forradalom értékeinek elutasítása akár önmagában is establishment-ellenes cselekedetnek tűnhet”.