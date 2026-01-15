Orosz csapások bénítják Ukrajna kulcságazatát: az összeomlás szélén a létfontosságú export

Tusk kiállt Zelenszkij mellett: csúnyán visszaszólt Trumpnak
Az ukrán napraforgóolaj-export szinte teljesen leállhat a fekete-tengeri kikötők elleni orosz csapások következtében – írja a karpathir.com. Az ország logisztikai és feldolgozó kapacitásainak rombolása nemcsak a szállítmányozást bénította meg, hanem az ország devizabevételeit is komoly veszélybe sodorta. A Nagy-Odessza régió kikötőit és olajfeldolgozó létesítményeit célzó támadások január elején folytatódtak, jelentősen korlátozva a napraforgóolaj külföldre juttatását.
A támadások konkrét áldozatai közé tartozik az Allseeds juzsnei kikötői tartályai, a Kernel csernomorszki olajgyára, valamint a Bunge dnyiprói üzem, ahol január 5-én 300 tonna „Oleina” márkájú olaj ömlött az utakra. Bár a kapacitások kiesése áremelkedést indokolna, januárban a napraforgóolaj ára némileg csökkent, mivel az exportleállás miatt a termék „beragadt” az országban. A közúti fuvarozás nem képes pótolni a tengeri útvonalak kiesését: a teherautók mindössze 1350 tonna olajat tudtak elszállítani az első tíz napban, miközben egy átlagos hajó 12–15 ezer tonnát visz el.
Az export megszűnése komoly gazdasági hatással jár: a napraforgóolaj és a dara Ukrajna teljes devizabevételének mintegy 15 százalékát adja, így a kiesés gyengíti a kereskedelmi mérleget és a hrivnyát a világvalutákkal szemben
– figyelmeztetett Sztepan Kapsuk, az „Ukrolijaprom” szövetség vezérigazgatója. Elemzők a termelési volumen jelentős visszaesését várják: az export 2025 júliusa és októbere között mintegy 1,3 millió tonna volt, szemben a korábbi évek 2 milliós átlagával.
Mindez hosszú távon Ukrajna pozícióját is veszélyezteti a globális piacon. Olekszandr Bujukli piaci elemző szerint Oroszország már megelőzte Ukrajnát a termelési volumenben, ráadásul jelentős belső piacot is tud mozgósítani. A szakértők szerint Moszkva célja egyértelmű: az ukrán napraforgó-ipar tudatos meggyengítése, amely a nemzetközi export és az ország gazdasági stabilitása szempontjából is súlyos következményekkel járhat.
