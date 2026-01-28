Orbán Petőfivel üzent az ukránoknak: „Mi nem kerestük a konfliktust, mégis napok óta Magyarország a céltábla”

Ahogy megírtuk, példátlanul aljas módon támadták Ukrajnából Magyarországot az elmúlt napokban. Zelenszkij ukrán elnök árulónak és élősködőnek nevezte Orbán Viktort Davosban, majd Szibiha ukrán külügyminiszter a kárpátaljai magyarok életével fenyegette meg Orbán Viktort, Szálasihoz és Hitlerhez hasonlította, és egyenesen lenácizta a magyar miniszterelnököt. Most a magyar miniszterelnök szólalt meg a történelmi időkben.

Petőfi-idézettel nyitotta bejegyzését Orbán Viktor: „»De nem ám a mi hazánkat!«”