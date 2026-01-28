Orbán Petőfivel üzent az ukránoknak: „Mi nem kerestük a konfliktust, mégis napok óta Magyarország a céltábla”

Átlépte a vörös vonalat az ukrán külügyminiszter: a kárpátaljai magyarok életével fenyegette meg Orbán Viktort
Egyenesen lenácizta a magyar miniszterelnököt Andrij Szibiha.
Az ukrán vezetés átlépett egy határt – szögezte le a magyar kormányfő.
Ahogy megírtuk, példátlanul aljas módon támadták Ukrajnából Magyarországot az elmúlt napokban. Zelenszkij ukrán elnök árulónak és élősködőnek nevezte Orbán Viktort Davosban, majd Szibiha ukrán külügyminiszter a kárpátaljai magyarok életével fenyegette meg Orbán Viktort, Szálasihoz és Hitlerhez hasonlította, és egyenesen lenácizta a magyar miniszterelnököt. Most a magyar miniszterelnök szólalt meg a történelmi időkben.
Petőfi-idézettel nyitotta bejegyzését Orbán Viktor: „»De nem ám a mi hazánkat!«”
„Az ukrán vezetés átlépett egy határt. Mi nem kerestük a konfliktust, mégis napok óta Magyarország a céltábla. De minket
sem az elnök, sem a külügyminiszter, sem a szélsőséges katonai csoportok fenyegetései nem térítenek el
attól, hogy érvényt szerezzünk a magyarok érdekeinek” – írja Orbán Viktor.
Hozzáteszi:
„Nem küldünk pénzt Ukrajnába, mert jobb helyen van a magyar családoknál, mint egy ukrán oligarcha mosdójában.
Nem engedjük, hogy betiltsák az orosz olaj és gáz behozatalát, mert nélküle nincs rezsicsökkentés és nincs megfizethető energia a magyar családoknak. És azt sem engedjük, hogy Ukrajnát az uniós jogot megerőszakolva, két év alatt beleszuszakolják az Európai Unióba, mert ezzel a háborút is importálnánk.”
„Ameddig nemzeti kormánya van Magyarországnak, addig ezekről a kérdésekről nem Kijevben és nem is Brüsszelben fognak dönteni.
Ezt tudják Ukrajnában is. Ezért akarnak egy új, ukrán-barát kormányt Budapesten, és ezért fenyegetnek lépten-nyomon” – írja Orbán Viktor, aki a bejegyzés végén hozzátette: a válasz Petőfinél.
A magyar kormányfő elegánsan és találóan vágott vissza az ukrán elnök példátlan durvaságára.
