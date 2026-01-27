„Mi itt nem Ukrajnában vagyunk!” – Elszakadt a cérna a Csehországban: kíméletlen választ kapnak az ukránok a pofátlan provokációra

„Álmodozzon tovább, aki ezt hiszi” – kíméletlenül kiosztotta Európát a NATO-vezér: Putyin imádná, ha ezt meglépnénk
Óriási botrány rázta meg Prágát: a helyieknél akkor telt be a pohár, amikor egy 33 méteres ukrán zászlóval „díszítették fel” a cseh történelem egyik jelképét, a Károly-hidat.
Tomio Okamura cseh házelnök a közösségi oldalán provokációnak nevezte, hogy az „ukrán egység napjának” alkalmából egy kék-sárga lobogót feszítettek ki a Károly-hídon az ukránok.
„33 méteres ukrán zászló a Károly-hídon. Az eseményt tegnap szervezte a prágai ukrán nagykövetség az ukrán egység napjának 107. évfordulója alkalmából.
Véleményem szerint ez egy felesleges provokáció az ukránok részéről azon polgáraink a felé, akik nem értenek egyet az ukránok tömeges migrációjával a Cseh Köztársaságba”
– írta Okamura.
A házelnök szerint az ilyen akciók nem segítenek a két ország kapcsolatán.
„Ez az esemény a cseh történelem egyik legikonikusabb helyszínén biztosan nem járul hozzá a jó cseh-ukrán kapcsolatokhoz. A fogadó ország és szimbólumai iránti tisztelet természetesnek kell, hogy legyen.
Mi itt nem Ukrajnában vagyunk, hanem Csehországban.
El tudják képzelni, hogy a múltban cseh emigránsok október 28-án 30 méteres zászlókat akasztottak volna az Eiffel-toronyra, a Big Benre és így tovább? Már beszéltem Macinka külügyminiszterrel, hogy biztosítsam, hogy ilyen esemény ne fordulhasson elő újra ilyen helyen” – írta.
A jobboldali politikus azzal zárta a bejegyzését, hogy itt az ideje, hogy az ország szigorítsa az ukránok tartózkodási feltételeit.
„Kormányunk pedig új törvényt készít elő, amely szigorítja a Cseh Köztársaságban tartózkodó külföldiek, köztük az ukránok tartózkodási feltételeit” – írta.
Nyitókép: Michal Cizek / AFP
