„Mi itt nem Ukrajnában vagyunk!” – Elszakadt a cérna a Csehországban: kíméletlen választ kapnak az ukránok a pofátlan provokációra

„Ez az esemény a cseh történelem egyik legikonikusabb helyszínén biztosan nem járul hozzá a jó cseh-ukrán kapcsolatokhoz. A fogadó ország és szimbólumai iránti tisztelet természetesnek kell, hogy legyen.

Mi itt nem Ukrajnában vagyunk, hanem Csehországban.

El tudják képzelni, hogy a múltban cseh emigránsok október 28-án 30 méteres zászlókat akasztottak volna az Eiffel-toronyra, a Big Benre és így tovább? Már beszéltem Macinka külügyminiszterrel, hogy biztosítsam, hogy ilyen esemény ne fordulhasson elő újra ilyen helyen” – írta.

A jobboldali politikus azzal zárta a bejegyzését, hogy itt az ideje, hogy az ország szigorítsa az ukránok tartózkodási feltételeit.

„Kormányunk pedig új törvényt készít elő, amely szigorítja a Cseh Köztársaságban tartózkodó külföldiek, köztük az ukránok tartózkodási feltételeit” – írta.