cseh köztársaság károly - híd csehország ukrajna

„Mi itt nem Ukrajnában vagyunk!” – Elszakadt a cérna a Csehországban: kíméletlen választ kapnak az ukránok a pofátlan provokációra

2026. január 27. 09:35

Óriási botrány rázta meg Prágát: a helyieknél akkor telt be a pohár, amikor egy 33 méteres ukrán zászlóval „díszítették fel” a cseh történelem egyik jelképét, a Károly-hidat.

2026. január 27. 09:35
null

Tomio Okamura cseh házelnök a közösségi oldalán provokációnak nevezte, hogy az „ukrán egység napjának” alkalmából egy kék-sárga lobogót feszítettek ki a Károly-hídon az ukránok. 

„33 méteres ukrán zászló a Károly-hídon. Az eseményt tegnap szervezte a prágai ukrán nagykövetség az ukrán egység napjának 107. évfordulója alkalmából. 

Véleményem szerint ez egy felesleges provokáció az ukránok részéről azon polgáraink a felé, akik nem értenek egyet az ukránok tömeges migrációjával a Cseh Köztársaságba”

 – írta Okamura. 

A házelnök szerint az ilyen akciók nem segítenek a két ország kapcsolatán. 

„Ez az esemény a cseh történelem egyik legikonikusabb helyszínén biztosan nem járul hozzá a jó cseh-ukrán kapcsolatokhoz. A fogadó ország és szimbólumai iránti tisztelet természetesnek kell, hogy legyen. 

Mi itt nem Ukrajnában vagyunk, hanem Csehországban. 

El tudják képzelni, hogy a múltban cseh emigránsok október 28-án 30 méteres zászlókat akasztottak volna az Eiffel-toronyra, a Big Benre és így tovább? Már beszéltem Macinka külügyminiszterrel, hogy biztosítsam, hogy ilyen esemény ne fordulhasson elő újra ilyen helyen” – írta.

A jobboldali politikus azzal zárta a bejegyzését, hogy itt az ideje, hogy az ország szigorítsa az ukránok tartózkodási feltételeit. 

„Kormányunk pedig új törvényt készít elő, amely szigorítja a Cseh Köztársaságban tartózkodó külföldiek, köztük az ukránok tartózkodási feltételeit” – írta. 

Nyitókép: Michal Cizek / AFP

 

masikhozzaszolo
2026. január 27. 10:44
Az EP-ben a képviselők cicijeit öltöztették ukrán zászlóba. Ha azok nagyok lettek volna, ott is kellett volna 30 méter anyag. Nem kirívó eset. Szerintem az Eiffel tornyon már biztos volt palesztin zászló. A terrorista, az terrorista.
Válasz erre
0
0
Ízisz
2026. január 27. 10:30
Z. Ezek az ukránok, már tényként kezelik, hogy EU-tagok... Mindenhol otthon érzik magukat, saját országukként mint a migránsok... 💯👌😐❗
Válasz erre
2
0
RigbyMordecai
•••
2026. január 27. 10:28 Szerkesztve
Itt egy múlt nyári cikk róla, igaz, euronews-os, de kiderül belőle, hogy aki valamit nagyon meg akar oldani, és tudja, hogy abban csak a szigor segithet, az rögtön szélsőjobbos/bűnöző, és a családja sem nézi jó szemmel ... Hogy kinek van végül igaza, már látjuk ... Egy biztos: ő tudja, hogy ott kell hasznosnak és védelmezőnek lennie, ahol él. hátétépéesperperrel, csak ugye nem lehet linket betenni: hu.euronews.com/my-europe/2025/07/07/czexit-kavalkad-a-japan-szarmazasu-szelsojobbos-cseh-politikus-kileptetne-csehorszagot-az-
Válasz erre
0
0
Syr Wullam
2026. január 27. 10:03
Nagyobb cseh ez a japán, mint amekkora ukránok az ukránok. 😎
Válasz erre
6
0
